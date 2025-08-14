Dr. Laricanî bi Şêx Naîm Qasim dîtin kir / Serokê Giştî yê Hizbullah piştgiriya Îranê ji berxwedanê pesin da

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Şêx Neîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, spasiya Îranê kir ji bo piştgiriya wê ya berdewam ji bo Lubnanê û berxwedana wê li dijî dijminê Îsraîlê, û her weha piştgiriya wê ji bo yekîtî, serwerî û serxwebûna Lubnanê. Ev helwest ji hêla yekîneya têkiliyên medyayê ya Hizbullahê ve hate ragihandin.
Daxuyaniya Hizbullahê di têkiliyên medyayê yên Lubnanê de diyar kir ku Şêx Neîm Qasim di hevdîtina xwe de bi Elî Larîcanî, Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Komara Îslamî ya Îranê re, tekezî li ser têkiliyên biratiyê yên di navbera neteweyên Lubnanî û Îranî de kir.
Şêx Neîm Qasim bi amadebûna Seyîd Mûçteba Amanî, Balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Lubnanê, Dr. Larîcanî û şandeya pê re pêşwazî kir.
Larîcanî duh gihîşt Balafirgeha Beyrûtê û di rê de ber bi balafirgehê ve ji hêla gel ve hate pêşwazîkirin. Wî rêwîtiya xwe bi hevdîtina bi Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun re li Qesra Baabda dest pê kir, û dûv re li Eyn El Tînahê bi Serokê Parlamentoya Lubnanê Nebîh Berrî û Serokwezîrê Lubnanê Newaf Selam re civiya. Piştre êvarê, ew çû serdana gora şehîd Seyîd Hesen Nesrullah.
Piştî hevdîtina bi Nebîh Berrî re, Dr. Larîcanî tekez kir ku Îran amade ye di rewşa her zêdekirina kiryarên Îsraîlê de li kêleka Lubnanê bisekine û heke ji hêla hikûmeta Lubnanê ve were xwestin, alîkariya pêwîst peyda bike.
Wî her wiha Lubnan wekî welatekî dostê Îranê bi dîrokeke hevpar bi nav kir û got: Îro, têkiliyên herî baş di navbera her du welatan de hene. Neteweya Lubnanî di rûbirûbûna bi rejîma Siyonîst re stêrkek geş e, û di serê qehremanên wê de şehîd Seyîd Hesen Nesrullah heye.
