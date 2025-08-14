Hêzên El-Colanî bi dehan zîyaretgehên wêran kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hatî gotin ku çavdêranê agah roja pêncşemê ragihand ku komên têkildar bi Ebu Mihemed El-Colanî di mehên dawî de li ser zêdetirî 20 qebr û zîyaretgehên dînî yên civakên kêmtirîn li Sûriyê bi bombeyan, grenadên dengdar û agir hatiye hedefgirtin.
Ev çavdêr ji hêla "el-Ma'lûme" ve gotiye ku "Rêxistinên mafê mirovî vê hêzdekirinê belge kirine," û zêdekir: "Baweriya têkçûnê ya ku ji aliyê xotibên mizgeftên bin kontrola van koman ve tê belavkirin, têne weşandin, dike ku gelê bajaran li ser amedekirinê bin." Bi taybetî li Dîmeşq, ku bi cihatiyeta civakî û dînî ya xwe tê nasîn.
Çavdêran zêdekirin ku "xwextiyarîya zêde di dehên mizgeftên bin desthilatdariya xotibên têkildar bi hêzên Colanî de bûye rewşek girîng. Ew xotibê îdeolojîyên têkçûyî dipêşînin ku hêdî hêdî hatine ber bi wêje û hatine sedemekê têrî li nav bajaran, bi taybetî Dîmeşqê. Ew fikir û îdeolojiyên niha bûn sedema presê derûnî û tars li civakê û têkoşeriyên kêmtirîn ên Sûriyê."
Hêzekirina hêzên têkildar bi Ebu Mihemed El-Colanî li dijî civakên dînî yên kêmtirîn di Sûriyê de, ji dema ku ew desthilatê destê xwe girt, zêde bûye, û ew tecawuzan awayekî girîng û xeternak xwe nîşan dan.
Di nav wan bûyeran de, têkoşînên xwînîn li Sweyda, herêma bakurê başûrê Sûriyê ku li wir gellekî Durzî dijîn, û komkujiyên Aleviyan li Laziqiyê jî hatine qeyd kirin.
Di siya tundûtûjiya zêdebûyî li Sûriyê de, şoreşgerên desthilatdar li Şamê bi dehan zîyaretgehên girêdayî kêmaniyên olî yên Sûriyê şewitandine.
