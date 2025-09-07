Pisporê leşkerî yê Misrê: Îsraîl newêre guleyekê jî ber bi sînorên Misrê ve bavêje/ Gelê Xezze erdê xwe ê qet terik nekin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Elî El-Tewab, pisporê leşkerî û lêkolînerê Akademiya Misrê ya Lêkolînên Leşkerî û Stratejîk, di hevpeyvînekê de bi nûçegihanê ABNA re li ser pêşketinên dawî yên li Xezzeyê û îdiayên derew ên rêberên rejîma Siyonîst li ser dagirkirina vî bajarî û koçberiya bi zorê ya xelkê Xezzeyê bo Misrê, ferzkirina serweriyê li ser Şerîaya Rojava û plana Îsraîla Mezin tekez kir: Bê guman, plana Îsraîlê ya dagirkirina Xezzeyê planeke ji bo bidestxistina bêtir dengan di nav axên dagirkirî de ye. Ev hemû hewldan armanc dikin ku ji bo Benyamin Netanyahu, Serokwezîrê Îsraîlê, cihekî nû biafirînin û têkçûnên wî veşêrin. Heta niha, ew di pratîkê de nekariye tiştek bike. Lê ev planên li ser bingeha dagirkirinê, heta bi seferberkirina hêzan û heta bi seferberkirina alav û pêdiviyan, planeke erozyonê ne û tenê hewldanek e ji bo bidestxistina pozîsyonek nû di nav Îsraîlê de ji perspektîfek siyasî, partî û hikûmetê ve.
Wî tekez kir ku heta nerazîbûnek bi Eyal Zamîr, Serfermandarê Artêşa Îsraîlê re jî, nakokiyek di warê leşkerî de ye. Zamîr pir baş dizane ku Xezze ji bo Îsraîliyan wek zozanek e, û ez pir baş dizanim ku windahî giran bûn û ne hindik bûn. Rast e ku ew statîstîk û nûçeyên din ên li ser alav û moralê leşkerên xwe yên rast û dirust ranagihînin, lê ev hejmar ji bo hemî lêkolînerên pispor ên di warên leşkerî û stratejîk de baş têne zanîn.
Tewab zêde kir: Ji aliyê stratejîk û leşkerî ve, her amûrek leşkerî ku bi saya berxwedanê tê hilweşandin derbeyek wêranker e ji bo hêzên Îsraîlê. Revandina leşkerên Îsraîlî û kuştin û birîndarkirina wan derbeyek pir mezintir e, û mijara herî xeternak û girîng ji bo Îsraîlê vegera leşkerekî birîndar bo Tel Avîvê ye, leşkerekî ku têkçûna hêzên Îsraîlê ji nêz ve dîtiye. Ev ji bo moralê leşkerê Îsraîlî karesatek e, û di encamê de, ev sedema ku hin leşker red dikin ku beşdarî operasyonên leşkerî bibin an jî beşdarî şerê vekirî û rûbirûbûna vekirî bi hêzên Hamas û ne-Hemasê re bibin rave dike.
Wî wiha domand: "Ji ber vê yekê, dikare were gotin ku Netanyahu bi plana dagirkirina Xezzeyê li du eniyan digere: eniya yekem ji bo xerckirina navxweyî û ji bo raya giştî ya li deverên dagirkirî ye. Ew dixwaze li Îsraîlê, hem wekî partî û hem jî wekî serokwezîr, pozîsyonek nû bi dest bixe û ji darizandina ku li benda wî ye bireve. Netanyahu ji bo gelek darizandinan tê xwestin û bi hincetên cûrbecûr wekî nexweşî û razandina nexweşxaneyê û yên wekî wan, gelek caran hewl daye ku ji vê pêvajoya darizandinê bireve.
Eniya duyemîn: Netanyahu dixwaze bi vê planê Xezzeyê vala bike ger ew serketî be
Pisporê leşkerî yê Misrî got: "Divê ez ji we re bibîr bînim ku armanca plana Îsraîlê ya dagirkirina Xezzeyê Bajarê Xezzeyê ye, û ferqek mezin di navbera Bajarê Xezzeyê û Şerîda Xezzeyê de heye. Bi dagirkirina Xezzeyê, Netanyahu dixwaze bêtir erd bi dest bixe da ku deverên dagirkirî tevlî bike. Çawa ku pêşî tevahiya Bilindahiyên Golanê yên Sûriyeyê û dûv re "Cebel El-Şêx" tevlî kir û niha derbasî derdora Şamê bûye.
Wî tekez kir: Zirara aborî ya ji bo Îsraîlê ji 7ê Cotmeha 2023an heta îro ji sed milyar dolaran derbas bûye. Ev yek ji xalên girîng e ku dibe ku hin kes paşguh bikin. Ziyana aborî ya Îsraîlê pir xirab e, û eger piştgiriya Dewletên Yekbûyî û Ewropayê nebûya, Tel Aviv dê îflas bikira. Lê em dizanin ku piştgiriyek bêdawî ji Dewletên Yekbûyî û Ewropayê, û heta ji hin welatên herêmê heye, her çend ew xwe dikin ku têkiliyên xwe bi Îsraîlê re qut kirine.
El-Tewb di derbarê îdiayên derewîn ên Netanyahu yên ji bo koçberiya bi zorê ya xelkê Xezzeyê ber bi welatên cîran û xeyala Îsraîleke Mezin de wiha domand: Misir dê nehêle ku Filistînî bi rêya deriyê Refahê bikevin hundir. Misir dê nehêle ku ev bira bi rêya deriyê Refahê werin koçberkirin nav welêt. Ji ber vê yekê, alternatîf vekirina eniyek din e ji ber ku Netanyahu dixwaze şer berdewam bike. Mantîqa wî her gav ew bû ku di her kêliyê de krîzek çêbike. Divê ew li başûrê Lubnanê, bi Şerîaya Rojava, bi Urdunê re krîzek çêbike, û heta ji bo vê yekê mijara "Îsraîla Mezin" derdixe holê. Bê guman, ev xeyalek e ku em hemî dizanin ku bicîhanîna wê dijwar û ne gengaz e. Ew di xeyala xwe ya derewîn û îdiakirî de behsa Îsraîleke Mezin dike.
Wî zêde kir: Netanyahu cesaret nake guleyekê li ser sînorê Misrê bavêje. Berteka Misrê dê tavilê û yekser be, ne demkî. Serok Ebdulfetah el-Sîsî gelek caran li ser vê yekê hişyarî daye. Ji bo wan baş e ku sebra Misrê û sebra hêzên çekdar neceribînin. Ew pir baş dizanin ku tevlêbûna leşkerî bi hikûmeta Misrê re ne tenê xêzek sor e; ew xêzek agirîn e. Her kesê ku nêzîkî wê bibe dê were kuştin û tunekirin. Ev zanista stratejîk e, ne zimanê hest û heyecanê ye. Kapasîteyên hikûmeta Misrê ji yên Îsraîlê pir çêtir in.
Di derbarê îdiayên rêberên Îsraîlê yên li ser bikaranîna serweriyê li ser Şerîaya Rojava de, El-Tewab zêde kir: "Ev tenê manevrayek Îsraîlê ye ku hewl dide balê ji rewşê dûr bixe. Du roj berê, Îsraîlê ragihand ku ew ê êrîşî Hebronê bike û bigire, û berî wê, ew ê bajarên mayî yên Şerîaya Rojava bigire. Ev di rastiyê de hewldanek ji hêla hikûmeta Netanyahu ve ye ku eniyek nû veke.
Wî zêde kir: "Ez difikirim ku ev şer tevahiya di destê Amerîkiyan de ye û Netanyahu pêlîstokek di destê Trump de ye. Bi rastî, ew Trump e ku serweriya Netanyahu dike û îhtîmala wî dide. Ji ber vê yekê, heke Amerîkî bixwazin, ew dikarin rewşê aram bikin."
Pisporê leşkerî yê Misrî tekez kir: Her ku hilbijartin nêzîk dibin, dê xwîn ji gelê Filistînê bêtir were rijandin, û ji ber vê yekê, ez dixwazim bibêjim ku ev ji bo Netanyahu mehrek siyasî ye, lê gelê Xezzeyê dê axa xwe neterikîne û heta niha û di van şert û mercan de jî, ew li qadê bi israr in, dirûşmeya "yan serkeftin an şehadet" diqîrin.
