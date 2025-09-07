"Serokê Şoreşê: Jiyana aborî ya gel girîngtirîn pirsgirêk e / Divê ji bo çareserî ji bo dîsîplînkirina bazarê were fikirîn."

"Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê Mezin a Şoreşa Îslamî di hevpeyvîneke xwe ya şevê îro bi Serokwezîr û Endamên Wezîretê re got: pêwîstiya xurtkirina hêjayiyên hêz û serbilindiya neteweyî, “jiyana gel ya herî girîng a welêtê me ye. Ew ji bo “rêk xistinê ya bazarê” û şermezarî ya bi bê rêxistin lêçûnên bihayê mal û tiştên xweşbazîya gel dixwaze bikarî bîne. Her weha pêdivî ye ku hêvî û xebat li ser zêdekirina hilberê, şopandina biryaran heta ku encam bê gihîştin, û destnîşan kirina şiklên xweser a ku gelek karan pêk tînin, bê hûrmet û erê kirin.
Ew ji aliyê xwe re jî xwedî got ku bi rêya rawesta têkiliya bazirganî û siyasî yên welatên daxwazkar, bi taybetî welatên Îslamî, bi rejîma şermezar û dijminê îslamî ya Siyonîst çalakî bidin.
Serokê Mezin, serokwezîr û karûbarên wênekirinê yên dawî, bi taybetî endamên ku di warê şerê 12 rojan de bi rastî xizmeta xwe feda kirine, bi hîs û hez û berhevkirina xebatên wan teşekkur kir.
Ew jî bi taybetî şandina Serokwezîrê me heya Çînê, derbarê pêşketina ekonomik û siyasî axaft, xwest ku encamên ew weşan bikin û şop bikin.
Serokê Mezin ji endamên hukûmetê û rojnamegeran dixwaze ku pêşkêşiya hêza neteweyî, hêza wan û pêşkeftina gelek çavkaniyan di welat û civakê de bidin û ji nuştoxan û rojnamegeran dixwaze ku ji rûmet û pêşkeftinên rastîn re bêjînin, ne ji nûçe û kêfxweşiyên kêmtir.
Serokê Mezin got: hêz û xebat û hişyarî zêde jî pêşkêşî bi dest bi xwe kirinê û armancên me destnîşan bikin.
Ew jî pêdivîya her saetê fursêtê xizmeta gelê girtinê xuyang kir û got: heke em fursêtên xizmetê qadrekirin û ji xebatên zêde û pêvajoyê li derveyî nebin, di navdem û her dem ji nîk çarê bimînin.
Serokê Mezin agirya zêdetir a li ser aborî û jiyana gelê vekir û got: divê çalakî zêde bikin û ji vê nûçeyê pêdivî nebin ku bi rewşên derveyî li benda emel bin; her kes karê xwe bidin, lê bi hêz û hêvî û xebat, rewşa “ne şer ne aşîtî” ku dijmin hewldide serbest bikin, nederxin; çimkî ev rewş ziyanê welatê me ye.
Ew got: xurtkirina hêjayiyên hêz û serbilindiya neteweyî li ser devera hukûmetan ye, û herî girîng di wan de hez û hişyarî, yekbûna gel û hêvî ye ku divê di axaftin û çalakiyan de ew her du têkildar û xurt bikin û nebirin xurtkirina wan.
Serokê Mezin ji bo hukûmet got: pêşî pêşîya karan bi rêvebirî ya rast û herî girîng bi xemgînî û bingehîn bibe, li ser “derkêşî” û “binpêkirina” mafîyan hîs bikin.
Ew ji serokwezîrê ku pêşketina xwe ya li ser şopandin û rastkirina biryaran di hukûmetê de xwest ku ev şewq û heyecan li hemû rêjeya rêvebirinê vebikin.
Serokê Mezin di derbarê cihê hemû endamên hukûmetê û rêzefînên rêjeya kararê jî got: divê bi hêvî û alîkarî yekbûna her tiştê zêde bikin.
Ew jî şopandina cihê herî baş a ku hêvîdarî li ser zêdekirina heyeta hukûmetê û kêmkirina hejmarê endamên ku hebûn û nebûna wan yek e, dixwaze.
Dema ku serokê Mezin ji derbarê aborî axaft, di destpêka xwe de got: hemû kesên ku aborî rastî têgihiştin, têkildar in ku hilber bûye bingehî pêşketinê.
Ew pêdivîya taybetî li ser hilberê xuyang kir û got: her çi bê, elektrîkê ji wan çalakîyan - tenê di rewşa derûniyê de - nedirêjîne.
Ji bo “tehlûkeya xwarinê” û “graniya bê rêxistin” dixwaze ku hewceyên xwarinê temamî û bi demkî bistînin.
Ew jî bi tenê peywendiyên têkeve bazirganî ya girseyî yên hinek tiştên esasi qebûl nakin û dixwaze ku peywendiyên zêdetir û çalakiyên pirçendî ji bo wê çalakîyê anîn.
Serokê Mezin dîsa ji derbarê jiyana gelê axaft û got: divê ji bo xwarinê 10 cureyên esasi bêhîsî neyê kirin û ne divê bihayên wan serê pêşî û piştî zêde bibin.
Ew jî di derbarê bazarê de got: divê bazar bi rêveberî were rêvebirin ku gel hîs nakin bazar bê rêxistin û bihayên cih û demekî neyekin.
Serokê Mezin li ser hêjayiyên gazê zivistan û tevgera bo import kirina gazê kêmtir got û di derbarê meselaya mal û mayînê jî got: divê hukûmet her hîn û bêdengî şop û çareseriyên wan bidin.
Serokê Mezin got ku hilberên neftê jî pirsgirêkên wan wekî teknîkên kevn hene û ji bo çareserkirina wan divê ji zankoyên xwendevanên ciwan bi kar were.
Her weha di derbarê eksportê neftê pêşveçûn hewce ye û divê xerîdarên neftê zêdetir û pirçendî bin.
Ew jî bi taybetî li ser kontrolê xerc û neçarbûn a bê hewce yên li parêzgehên hukûmetê (wekî av, elektrîk, gaz, mala hukûmetê) û ser rêwîtinên bê girîng yên çalakî û cîhanekê neçarbûnê dixwaze.
Di dawiya axaftinê de Serokê Mezin ji dijmên Siyonîst yên ku di Xezze de bi şermezarî çalak in agahdar kir û got ku herçî qewetê Amerîkayê li piştî wan heye, lê rêyên dijwar nehatiye girtin û welatên daxwazkar, bi taybetî welatên Îslamî, divê têkiliyên bazirganî û siyasî yên xwe bi wan bigrin.
Ew jî got ku rejîma Siyonîst herî tenê û nebaştirîn rejîmê cîhanê ye û di siyaseta derve de jî divê welatên din jê vê rejîma derkevin.
Di destpêka hevpeyvînê de Serokwezîr ji derbarê bername û çalakiyên hukûmetê ya sala yekem raport da û nêzîkî energiyê, kevirîn, û hin meseleya derveyî yên weke hinek astengên sala yekem ya hukûmetê şirove kir.
Serokomar got ku bi baldarî li meseleya energiyê xebat kirin ku rewşa pêşî ya sala berê hêsan bû, herwisa herçend rewşa nêrînak neçarbûne û hewl dan ku ji gel û hilbervanan dûxwazî bixin.
Serokomar pêşketina planên xwe yên li qetandinê elektrikê bi serketî nîşan da û got ku li ser avê jî hêzekarî dikin û tîmên xweser ên zanistî amade ne bo çareserkirina pirsgirêka dirêj yên kevirînê.
Serokomar li ser planê hukûmet ji bo sazkirina 7 hezar megawata elektrikê ya rojî xuyang kir.
Ew jî zêdekirina stoqan bi 3 milyar metrekubî gazê bi dawî çûyane, ku di zivistanê de pirsgirêkê kêm bike.
Serokomar yekbûna neteweyî jî şîret kir û got ku heke hemûyan bi hev bûn, ti qewet nekaribû belavkirina neteweyî li îranê bike; wek şerê dawî ya pêşî, yekbûna gel dijmînê bezîr kir û hewl dan ji gel bi şopandin hemû astengên çêkirî bidin.
Serokomar jî got ku meqsetên pêşveçûna aborî û kêmkirina tîrîn, herî girîng in, û qewetandina hukûmet û xercên wan jî yek ji sedemên tîrîn e. Ew dixwaze bi hevkariya meclis û endamên din, sazkirina hukûmet bikar bîne û hukûmetê bi xebatê çalak û kêm tije bikin. Her weha di derbarê tîrînê de qewetandina banka jî pirsgirêk e ku bankê navendî pêşîkarî û kontrolê dike.
Serokomar ji bo bernameya perwerdehiyê jî got ku qewetandina dadgehî ya perwerdehiyê pêşîye û bi avakirina 2400 dibistanên nû li sala perwerdehiyê hate kirin.
Serokomar jî ji bo zêdekirina refahê civakî û kêmkirina xercên jiyana gelê, bernameya belavkirina kâlbarg (ku ji hêla hukûmetê ve ji 7 qebîle re tê dayîn) pêşkêş kir û wisa got ku meqsed ew e ku her meh kâlbarg ji gel were.
Serokomar di qada tenduristiyê de jî got ku şopandina hêmanekî pîşkeftî yên di navbera gel û şehîdên xizmetkar de di şerê dawî de heye, her weha bernameya hukûmet di qada tenduristiyê de pêşîye.
Serokomar di derbarê siyaseta derve jî got ku têkiliyên welat bi hemû cîhanên civakî û siyasî yên cîhanê zêdetir û xurt bûn û ew got ku alîkarî wan pêkanîna çareseriyên siyasî yên li ser hevalên cîhanê, herwiha bêtir pêşveçûnê ya siyasî ji alîyê ewropayê û amerîkayê, kes nekin.
Serokomar di axaftina xwe de ji peywendiyên girseyî yên ku welat bi wênekirin ji hemû neteweyan wekî Rûsya, Çîn, Êraq, Tirkiyê û welatên Euraziya pêk tê, agahdar kir.
Serokomar got ku hemû alîkaran azmên wan hene ku em bernameyên ku ser pelan hatine nivîsandin bidin xebat û çalakî.
Serokomar jî zêdekirina binavkirinên hêjayî bi serkêşkirina kîrîdoran, bandar û otoban, her weha temamkirina rêya sûretê zahidan bo çabahar di dawîya sala de ji bînîşan da.
Serokomar di derbarê aborî neft û gaz jî got ku plan dike ku hejmarê neftê rojane bi 250 hezar barel zêde bike û got ku li benda komkirina 10 milyon metrekub gazên flêran de ne, ku qîmeta wê gazê 700 milyon dolar e û bernameya hukûmet ew e ku hemû gazên flêr di nav 1-2 salên pêşîn de vegere kar.
Serokomar daxwaz kir ku bi hemû hêz û hîn û kuştî bidin xebata xwe bo çareserkirina pirsgirêkên welat û ew jî got ku bi tawakol li ser Xwedê, rêberekî mezin, beşdariyê gel û yekbûna derbasdar yên di nav rêzefînên sêsere û hêzên parastinê de hemû pirsgirêkan di navbera me ve dibe û em ser hemû wan bibin.
