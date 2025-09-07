"Eraqçî: Ewropa, rêveberê hewesên Waşingtonê ye"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Ebas Iraqçî di notekê de ji bo rojnameya Guardian nivîsandiye: 'Zêdetirî du dehan e ku Ewropa di krîza derewîn a domdar de ya bi plansaziya aştiyê ya atomî ya Îranê ve têkildar e û di gelek aliyan de roleka Ewropayê têşeşandina rewşa giştî ya têkiliyên hêzê di qada navneteweyî de ye.'
Iraqçî di berdewamî de ragihand: 'Ewropa, ku berê hêzek nerm bû û hewl dida ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi armancên xwe yên herî zêde li herêma me kontrol bike, niha bûye alîkarê daxwazên zêde yên Washingtonê.'
Wezîrê Derve yên Îranê kampanyaya Troyka ya Ewropayê ji bo karûbarê sancibêkê wekî hewlek bêbingeh û neqanûnî terîf kir û raşikiriye: 'Troyka ya Ewropayê dixwaze cîhanê ji bîra xwe derxe ku ew DYA bû ku bi awayekî yekalane ji peymana atomî derket, ne Îran. Herweha ew rastiyê jî dibîrin ku ne tenê nekarîbûne bi sozên xwe di çarçoveya peymanan bimînin, belkî bi awayekî bêheval jî pêşwaziya bordûmana Îranê di hezîrana 2020-an kir.'
Navber wê herî diyar kir: 'Hevkarîya Troyka ya Ewropayê di peymanekê de ku bingehê wê yê sereke firehbûna uranyûmê li Îranê ye, bi hemberî domandina hemû kapasîteyên Îranê, tu mantiqekî jî tune, di demê ku Îran tenê xwestekê ji bo garantiyan di hemberî kiryaranê qanûnî ye û amadehiya xwe ji bo gotûbêj û dîplomasiyê ragihandiye.'
Iraqçî di dawiyê de bîra xwe anî: 'Ger Ewropa li dû çareyên dîplomatîk be û ger Trump dixwaze derfetek li ser meseleyên rastîn hebe, divê dem û cîh were dayîn dîplomasiyê, da ku encamek nexwestî çênebe.'"
.....................................
Dawiya Peyam/
Your Comment