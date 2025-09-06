Wezareta Karên Hundir a Iraqê red dike ku li ser sînorê Sûriyê pevçûn (têkoşîna)çêbubê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li gorî agahdariya ragihandî ya Wezareta Hundirê ya Iraqê, raporên li ser têkoşîn di navbera hêzên Hêşdî Şeʿbî û grûpekê çeteyên Sûrî di navçeyên sînorî de, bêbingeh û ne rast in.
Miqdat Meyrî, rêveberê agahdariyê ya Wezareta Hundirê ya Iraqê, di gotûbêjeke xwe re bi torê televizîyonê Rûdaw re ragihand:
"Ev agahiyên belavbûyî şayiyên ne rast in. Tu têkoşîn an şer di sînoran de nehatîye qeydkirin."
Di heman demê de, Heyder El-Kerxî, rêveberê agahdariyê ya fermandariya Hêzên Parastina Sînorê Iraqê, jî vê agahiyê radd kir û zêde kir:
"Di xattên pêşîn de, ew Hêzên Parastina Sînorê ne, ne Hêşdî Şeʿbî. Bi awayê ku têkoşînek were kirin, êdî berê zêdetir ew Hêzên Parastina Sînorê ne ku bersiva pêşînê dê bidin."
Lê belê, ev tekzîban di rewşekê de tên daxistin ku Jaʿfer Mihemed El-Şeghanbî, fermandariya leşkerê 7-emîn a Hêşdî Şeʿbî, pejirandibû ku:
"Kesên çeteyî ji nav xaka Sûrîyê berî hêzên me hatine tirêjandin."
Ew navê grûpa hêrsê nehat ragihandin, tenê gotibû ku ew "grûpek tekfîrî" bûne, û zêde kir:
"Sedema vê şerê hîn nas nebûye."
Di encamê de, Iraq û Sûrî hember hev sînorê dirêj ên ku berî 600 km dirêj in heye, ku hemî demê jî di xatên geostrategîk û ewlekariyê de rolê girîng û hessasîyetê xwe parastine.
/Dawiya Peyamê
Etîket:
#Iraq #Sûrî #Sînor #HêşdîŞeʿbî #ParastinaSînorê #Têkoşîn #Tekzîb
