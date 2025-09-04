  1. Home
Rapora Vîdyo/Sekreterê Giştî ya Komelayê Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x):"Rojnamegeran divê peyama rast û rûmetdar a cîhanî ya Arbaînê ragihenin"

5 September 2025 - 00:46
News ID: 1723628
Ayatollah Riza Remezanî di dawîna çalakiyên navneteweyî yên dîjîtalî ya duyemîn "Em Zarokên Huseyn in(Ebna-ul Huseynin) (s.x)" de, serkarîya girîng a rojnamegeran li ber xwe şand ku rastiyê şoreşa Îmam Huseyn (s.x) bibînin û berhemên cîhanî yên Arbaînê nîşan bidin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çalakiyên dawî yên duyemîn a çalakiya navneteweyî ya medya yê "Em Zarokên Huseyn in (Ebna-ul Huseynin) (s.x)" di Qumê de bi beşdariyê Alaimên dînî, ramanperest û çalakên medyayê hatin lidarxistin.

Ayatollah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî ya Komelayê Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x), di encama çalakiyan de, di gotûbêja xwe ya bi rojnamegeran re got:
"Şoreşa Huseynî çavkaniyekî bêdawî ye ji bo azadîxwazanê cîhanê. İmam Huseyn (s.x) bi destpêkirina şoreşê xwe rayedariya rast û xelet di her demê de zelal kir. Ew karê medyayê ye ku bi rûmet û rîza peyama vê şoreşê bi cîhanê ve bigihîne."

Ew jî xwest ku medyaya xwedîpêkanî bi taybetî di bernameya xwe de pêşbirkên zanistî, rûhî û civakî yên şoreşa Aşûraye seranser bikar bîne, û wateya xwestinê ya adalet û rûmetê mirovî ya cîhanê dîsa bibêje.

Ayatollah Remezanî jî îzah kir ku:
"Heke medyayê xebata xwe bi awayekî giştî û navneteweyî bikin, dikarin bingehînê yekîtiya neteweyan li ser bingeha rastî û sedqê bibe. Ev hewldan, destûra Îmam Huseyn (a.s) ye ku bo mirovahiyê maye."

Çalakiyên dawî bi pîrozkirina çalakên medyayê û nîşandanî çêlekên herî baş yên xebatên pêşvebirina çandê ya Huseynî qediyan.

