Rapora Vîdyo/Sekreterê Giştî ya Komelayê Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x):"Rojnamegeran divê peyama rast û rûmetdar a cîhanî ya Arbaînê ragihenin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çalakiyên dawî yên duyemîn a çalakiya navneteweyî ya medya yê "Em Zarokên Huseyn in (Ebna-ul Huseynin) (s.x)" di Qumê de bi beşdariyê Alaimên dînî, ramanperest û çalakên medyayê hatin lidarxistin.
Ayatollah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî ya Komelayê Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x), di encama çalakiyan de, di gotûbêja xwe ya bi rojnamegeran re got:
"Şoreşa Huseynî çavkaniyekî bêdawî ye ji bo azadîxwazanê cîhanê. İmam Huseyn (s.x) bi destpêkirina şoreşê xwe rayedariya rast û xelet di her demê de zelal kir. Ew karê medyayê ye ku bi rûmet û rîza peyama vê şoreşê bi cîhanê ve bigihîne."
Ew jî xwest ku medyaya xwedîpêkanî bi taybetî di bernameya xwe de pêşbirkên zanistî, rûhî û civakî yên şoreşa Aşûraye seranser bikar bîne, û wateya xwestinê ya adalet û rûmetê mirovî ya cîhanê dîsa bibêje.
Ayatollah Remezanî jî îzah kir ku:
"Heke medyayê xebata xwe bi awayekî giştî û navneteweyî bikin, dikarin bingehînê yekîtiya neteweyan li ser bingeha rastî û sedqê bibe. Ev hewldan, destûra Îmam Huseyn (a.s) ye ku bo mirovahiyê maye."
Çalakiyên dawî bi pîrozkirina çalakên medyayê û nîşandanî çêlekên herî baş yên xebatên pêşvebirina çandê ya Huseynî qediyan.
