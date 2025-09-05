Malbatên girtiyên siyasî yên Behrêynî ji mafên xanîkirinê bêpar in

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Komeleya El-Wifaq ragihand ku êşa jinên girtiyên siyasî li Behrêynê piştî rawestandina serlêdanên xanî yên mêrên wan û bidawîkirina alîkariyên xanî ji hêla Wezareta Xanîkirinê ve bêyî ti hincetek qanûnî an fermanek dadwerî, zêde bûye.
Li gorî komeleyê, heta niha 25 malbatên bandordar hatine destnîşankirin, di nav de 19 dozên xanî hatine rawestandin û 6 doz hatine redkirin. Vê rewşê jin û zarok xistine rewşek jiyanê ya krîtîk, nemaze bi zêdebûna kirêyan û kêmkirina piştgiriya hikûmetê.
El-Wifaq tekez kir ku mehrûmkirina malbatên girtiyan ji mafek bingehîn wekî xanî, ku di Destûra Bingehîn a Behrêynê û peymanên navneteweyî de hatiye garantîkirin, gefek cidî ye li ser aramiya malbatan.
Komeleyê her wiha ev kiryar wekî cudakariya eşkere li dijî jinan nirxand, ku bi erkên navneteweyî yên Behrêynê, di nav de Peymana Mafên Aborî, Civakî û Çandî, re nakok e û daxwaza bidawîanîna vê siyasetê û garantîkirina mafê xanîkirinê ji bo hemî welatiyan bêyî cudahî kir.
