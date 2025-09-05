  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Malbatên girtiyên siyasî yên Behrêynî ji mafên xanîkirinê bêpar in

5 September 2025 - 10:28
News ID: 1723668
Malbatên girtiyên siyasî yên Behrêynî ji mafên xanîkirinê bêpar in

Civaka El-Wifaq a Behrêynê ragihand ku Wezareta Niştecîhkirinê ya welêt serlêdanên xanî ji jinên girtiyên siyasî rawestandiye û bêyî ku sedemên qanûnî bide, alîkariya xanî ya wan qut kiriye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Komeleya El-Wifaq ragihand ku êşa jinên girtiyên siyasî li Behrêynê piştî rawestandina serlêdanên xanî yên mêrên wan û bidawîkirina alîkariyên xanî ji hêla Wezareta Xanîkirinê ve bêyî ti hincetek qanûnî an fermanek dadwerî, zêde bûye.

Li gorî komeleyê, heta niha 25 malbatên bandordar hatine destnîşankirin, di nav de 19 dozên xanî hatine rawestandin û 6 doz hatine redkirin. Vê rewşê jin û zarok xistine rewşek jiyanê ya krîtîk, nemaze bi zêdebûna kirêyan û kêmkirina piştgiriya hikûmetê.

El-Wifaq tekez kir ku mehrûmkirina malbatên girtiyan ji mafek bingehîn wekî xanî, ku di Destûra Bingehîn a Behrêynê û peymanên navneteweyî de hatiye garantîkirin, gefek cidî ye li ser aramiya malbatan.

Komeleyê her wiha ev kiryar wekî cudakariya eşkere li dijî jinan nirxand, ku bi erkên navneteweyî yên Behrêynê, di nav de Peymana Mafên Aborî, Civakî û Çandî, re nakok e û daxwaza bidawîanîna vê siyasetê û garantîkirina mafê xanîkirinê ji bo hemî welatiyan bêyî cudahî kir.

...............

Dawiya peyamê/

تقرير مصور/ هامش حفل اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي «نحن أبناء الحسين (ع)»
تقرير مصور/ هامش حفل اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي «نحن أبناء الحسين (ع)»

Your Comment

You are replying to: .
captcha