)Xwenîşandana coş û yekîtîyê li civîna Civata "Ummeta Ehmed(S.X.A)" li Sina(Senendec

5 September 2025 - 21:26
News ID: 1723794
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
"Bajarê Sine ê îro êvar şahidê beşdariy mêvanîya 'Ummetê Ehmed' bû, ku li ser bûyera 1500emîn salvegera jidayikbûna Pêxemberê Dilovanîyê bi beşdariya gelekan dest pê kir."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA- Îro, Înê, 14ê Hezîranê, saet 4:00ê êvarê, li Senayê dê pîrozbahiyek mezin a "Umeta Ehmed (s.x.a)" were lidarxistin, ku dê bi hevdemî bi jidayikbûna Pêxemberê Ronahî û Rehma Xwedê re were lidarxistin.

Ev merasîm dê heta saet 23:00ê şevê bi beşdarbûna xelkê ji Senaa û hin parêzgehên din berdewam bike û yekîtiya di navbera Şîe û Sunniyan de li Îrana Îslamî nîşan dide.

Zêdetirî 130 çadir dê ji bo xizmetkirina temaşevanan werin vekirin.

Di vê cejnê de, xizmetkarên rojbûna Pêxemberê Rehma Xwedê ji hemû bajarên parêzgeha Kurdistanê hatine û di çadirên xwe de xwarinê didin mêvanan.

Rêveberê sêyemîn cejna mezin a mêvanê Umeta Ehmed (s.x.a) got: Sina dê sibê (14ê Hezîranê) mazûvaniya cejna mezin a mêvanê Umeta Ehmed (s.x.a) bike.

Sadegî got, "Kurdistan paytexta peyrewên Îmam Şafîî ye û îro divê peyama yekîtî û berxwedana gelê vî welatî bigihîje guhê Umeta Îslamî."

Wî her wiha behsa vekirina 120 kulubeyan li cihên Cejna Mazina"Mêvanên Umeta Ehmed" li bajêr kir û got:Îsal mêvan û hunermendên ji Tirkiye, Iraq, Filistîn û Lubnanê ji bo merasîma ruhanî hatine vexwendin û biryar e ku çîrokên xwe yên li ser sûcên dijminên Îslamê, di nav de rejîma Sihyonîst, vebêjin.

Sadeqî hêvî kir ku ev mêvanê mezin ê ruhanî ji bo parêzgehên din ên Îranê bibe mînak û wekî derfetek ji bo xurtkirina yekîtiya olî û neteweyî were dîtin.

