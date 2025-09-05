)Xwenîşandana coş û yekîtîyê li civîna Civata "Ummeta Ehmed(S.X.A)" li Sina(Senendec

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA- Îro, Înê, 14ê Hezîranê, saet 4:00ê êvarê, li Senayê dê pîrozbahiyek mezin a "Umeta Ehmed (s.x.a)" were lidarxistin, ku dê bi hevdemî bi jidayikbûna Pêxemberê Ronahî û Rehma Xwedê re were lidarxistin.
Zêdetirî 130 çadir dê ji bo xizmetkirina temaşevanan werin vekirin.
Di vê cejnê de, xizmetkarên rojbûna Pêxemberê Rehma Xwedê ji hemû bajarên parêzgeha Kurdistanê hatine û di çadirên xwe de xwarinê didin mêvanan.
Rêveberê sêyemîn cejna mezin a mêvanê Umeta Ehmed (s.x.a) got: Sina dê sibê (14ê Hezîranê) mazûvaniya cejna mezin a mêvanê Umeta Ehmed (s.x.a) bike.
Sadegî got, "Kurdistan paytexta peyrewên Îmam Şafîî ye û îro divê peyama yekîtî û berxwedana gelê vî welatî bigihîje guhê Umeta Îslamî."
Wî her wiha behsa vekirina 120 kulubeyan li cihên Cejna Mazina"Mêvanên Umeta Ehmed" li bajêr kir û got:Îsal mêvan û hunermendên ji Tirkiye, Iraq, Filistîn û Lubnanê ji bo merasîma ruhanî hatine vexwendin û biryar e ku çîrokên xwe yên li ser sûcên dijminên Îslamê, di nav de rejîma Sihyonîst, vebêjin.
Sadeqî hêvî kir ku ev mêvanê mezin ê ruhanî ji bo parêzgehên din ên Îranê bibe mînak û wekî derfetek ji bo xurtkirina yekîtiya olî û neteweyî were dîtin.
