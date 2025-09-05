"Basîcê 8 milyonî li Venezûela bo berxwedana li dijî Amerîkayê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA– Serokwezîrê Venezûela, di axaftineke xwe de li ser ceremoniya di Qesra Serokatî de, ragihand ku li ser zêdekirina yekîneyên parastina xelkê yên herêmî yên ku li ser 15,000 bingeha parastina giştî hatine cih kirin, li wir zêdetirî ji 8 milyon kesê dê têne basîc kirin.
"Nîcolas Maduro" di vê dor de got:
"Giştî cîhan ji ber ku me hejmareke giran a kesan hatin tomar kirin şaşmend bûn, heya ku hin malbatên welat tevahî xwe tomar kirin."
Maduro zêde kir:
"Di 5ê Îlonê de, dê berê xebata çalak kirina hemû kesên ku xwe tomar kirin, dest pê bike û hemû asta hêzên rezerv têne bang kirin."
*Maduro di berdewamî de got ku ji bo yekem carê di dîroka Venezûelayê de, yekîneyên parastina xelkê yên herêmî ji roja înê dest bi xebatê dikin û hemû erdê welatê dê bimînin."
Maduro di dawiyê de rave kir ku armanca bingehîn a vê hêzê parastina xelkê, xurtkirina pergala parastina neteweyî ye û ew ewlekarî dide “ewqet, aşîtî, azadî, jiyan û kêfxweşiya gel.”
