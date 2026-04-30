Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berxwedana Îslamî ya Libnanê ragihand ku roja derbasdar (30'ê Avrêlê) bi giştî 10 operasyonên li dijî cihên artêşa dagirker a Israîlê li herêmên cuda pêk anîne.
Ev hejmar, zêdetirîn hejmara operasyonên Hizbullahê di yek rojê de ji dema agirbestê ve tê hesibandin. Di êrişên roja derbasdar de bi kêmî ve leşkerekî dagirker hatiye kuştin û bi kêmî ve 4 leşkerên din jî birîndar bûne.
Şervanên Hizbullahê di van êrişan de bi piranî ji balafirên bêmirov yên FPV yên xwekujî bikar tînin, wan balafirên bêmirov ên ku bi risteyên fîberê yên optîkî tên rêvebirin, ku ev yez şopandin an jî têkbirina rêya wan ji holê radike; ev balafirên bêmirov ên ku bi xwe re guleyek RPG-yê hilgirin, bûne belaya mezin a artêşa Israîlê di şerê dawî de.
Hizbullahê Libnanê roja derbasdar di bersiva tawanên dagirkeran û binpêkirina agirbestê de, 10 operasyon pêk anîn.
