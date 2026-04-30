Qalibaf dersa erdnîgariyê dide serokên Amerîkayê

1 May 2026 - 01:26
News ID: 1808378
Source: Tasnim News
Serokê Meclisê di hesabê xwe yê bikarhênerî yê li ser torra X de nivîsek bi navnîşana serokên Amerîkayê weşand.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Serokê Meclîsê di hesabê xwe yê bikarhênerî yê li ser torra X de nivîsî:

"Heke hûn du dîwaran bikşînin, yek ji New Yorkê heta perava rojavayê Amerîkayê û ya din jî ji Los Angelesê heta perava rojhilatê, dûrahiya tevaya van her du dîwaran 7755 kîlometre dibe ku ev hîn jî ji tevaya sinorên Îranê hezar kîlometre kêmtir e.

Serkeftî bin ji bo dorpêçkirina welatekî bi vê dûrahiya dirêj a sinoran!

Dawiya Peyam/

