Têkçûna hêza kurdanê Sûriyê û afirandina derfeta nû ji bo rêvebirina DAIŞê

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Hilweşîna pergola girtina bêsînor a endamên DAIŞ’ê li bakurê rojhilatê Sûriyê, piştî heft salan, di destpêka 2026’an de ji nişka ve û bi awayekî aloz rû da. Ev bûyera ku Dr. Devora Margolin, lêkolînereke Enstîtuya Waşingtonê, wekî "hem pêşbînîkirî û hem jî dûrketinî" bi nav kiriye, bi revîna nêzîkî 200 girtiyên nêr ji girtîgehek li nêzî Şeddadiyê dest pê kir. Kampa Holê ya ku malbatên DAIŞ’ê lê bûn, piştî revîna 20 hezar kesan vala ma. Fermandariya Navendî ya Amerîkayê veguhestina 5 hezar û 700 girtiyên nêr ji Sûriyeyê bo Iraqê destnîşan kir.
Nivîskar hişyarî dide ku ev pergola girtinê ya ku piştî têkçûna DAIŞ’ê di 2019’an de hatibû avakirin, êdî hilweşiyaye û encamên wê yên ewlehiyî, mirovî û siyasî ne tenê ji bo Sûriyê lê belge ji bo hemû herêm û cîhanê jî berdewam dikin.
Piştî têkçûna DAIŞ’ê li Baxûzê di 2019’an de, Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) bi alîkariya Hevbendiya Navneteweyî, deh hezar endam, alîgir û malbatên DAIŞ’ê girtin. Lûtkeya vê girtinê 10 hezar mêr û xort di girtîgehan û 60 hezar jin û zarok jî li kampan bûn. Wezareta Derve ya Amerîkayê ev kompleks bi nav kir "mezintirîn navenda girtina terorîstan a li cîhanê".
Margolin dibêje ev çare qet nehatibû fikirîn ku herheyî be, lê dudiliya welatan ji bo vegerandina hemwelatî û nebûna çareseriyeke siyasî li Sûriyê, vê qeyranê ber bi girtineke bêsînor ve bir.
Di girtîgehên bin kontrola kurdan de pirsgirêkên giran hebûn: avahiyên nebaş, tunebûna binesaziya tendirustiyê, kêmbûna hêzên perwerdekirî û tunebûna çavdêriya navneteweyî. Neteweyên Yekbûyî di 2021’an de ev navend wekî “ji aliyê mirovî û ewlehiyê ve ne guncaw” bi nav kir lê heta 2025’an tu guherînek berçav çênebû.
DAIŞ’ê jî ev girtîgeh wek hedefên stratejîk didît. Ebûbekir Baxdadî di 2019’an de ferman da ku girtîgeh were rizgar kirin. Di Çileya 2022’an de êrîşeke mezin a li ser Girtîgeha Sîna’yê (Panorama) li Hesekê hat kirin; êrîşeke ku nîşan da ev navend her çiqas bihêz jî bin, ew qas jî xesar in.
Pirsgirêka zarok û xortan jî gelekî hestiyar bû. Sedan kurancên 14 salî bi mêrên mezin re hatin girtin. Yên din hatin şandin navendên "vejînandinê" yên wek Hurî û Urkêş. Nivîskar vê pêvajoyê wekî "karîkatora girtinê" bi nav kir ji ber ku gelek ji wan xort piştî 14 salî hatin girtin û piştî ku bûn 18 salî dîsa hatin şandin girtîgehên mezinan.
Kampa Holê jî di rewşeke pir xirab de bû. Di dawiya 2025’an de nêzîkî 24 hezar kesî lê dijiyan ku 60% ji wan di bin 18 salî de bûn. Yûnîsef û saziyên alîkariyê gelek caran hişyarî dan ku zarok rûbirûyê şidet, terorîzmê, xwarina xirab û bêhêviyê ne.
Vegera hemwelatiyên biyanî jî gelekî hêdî bû. Ji 4 hezar vegerandî di navbera 2019-2025’an de, 70% zarok, 19% jin û tenê 2.5% mêr bûn. Ev jî nîşan dide ku hikûmetan ji vegerandina mêr û xortan dudilî bûn.
Nivîskar dibêje hilweşîna rejîma Beşar Esed di 2024’an de û desthilata Hayêtê El Şam fırsatên nû çêkirin lê di heman dem de valahiyeke ewlehiyê jî pêk anî. Hikûmeta Trump a nû jî kêmkirina leşkerî Amerîkayê radigihîne û dixwaze berpirsyariya girtîgehan bide Şam’ê lê bê avahî û daxwaza Sûriyê, encam dibe “tewşomewşo”.
Di Çileya 2026’an de, piştî têketina artêşa Sûriyê li herêmên bakurê rojhilat, şer, nezelalî û tevlihevî çêbû. Ji girtîgeha Şeddadiyê girtiyan revîn û Holê jî piştî paşvekişîna Hêzên QSD ji dest kontrolê derket. Di nav çend hefteyan de 20 hezar kesên Holê winda bûn û niha piraniya wan li cihekî nenas in.
Hinek ji rûniştî berê yên Holê çûn Îdlib û Helebê, hinek jî hewl didin ku vegerin welatên xwe û hinek jî dibe ku tevlî torên veşartî yên DAIŞ’ê bibin. Ev jî xetereyeke belavbûyî û dijwartir ji bo şopandinê çêdike.
Di aliyê din de 5 hezar û 700 girtiyên din ên ku hatine Iraqê jî pirsgirêkên nû çêdikin. Iraq jî rûbirûyê girtîgehên qerebalix, nakokiyên olî, revînên mezin û cezayê darvekirinê ye. Gotar hişyarî dide ku eger ev girtîgeh bên hedefkirin, dîroka zindîbûna DAIŞ’ê dikare ji nû ve bê dubarekirin.
Di dawiyê de Margolin dibêje civaka navdewletî rûbirûyê du rêyan e: ya yekem ev e ku dosyeyê berde û bi encamên wê re rûbirû bimîne, ya duyem jî ev e ku bi hevkariya hevrêz, vegerandina hemwelatiyan, dadgehkirina qanûnî, vejînandina zarokan û birêvebirineke ewle ya nû pêk bîne. Margolin dibêje: “DAIŞ’ê di dîrokê de nîşan daye ku ji revîna girtiyan û alîgirên xwe yên veşartî sûd werdigire ji bo xurtkirin û belavbûna xwe”
…………………
Dawiya wergerê
Your Comment