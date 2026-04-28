Li Şêxmeqsûd û Eşrefiyeya Helebê Çi Diqewime?

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Li Şêxmeqsûd û Eşrefiyê Piştî Guherîna Îdarî: Neewle, Krîza Aborî û Fikarên Sivîlan Didomin
HELEB – Li gorî rapora KurdPressê, ji sala 2015’an vir ve, taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê yên li bajarê Helebê, di bin rêveberiya "Rêveberiya Xweser a Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyê" de bûn. Ev herêm, tevî ku di navenda Helebê de cih digirtin, celebek xwe-rêveberiya herêmî hebû û heta radeyekê ji avahiya hikûmeta navendî ya Sûriyê serbixwe tev digeriyan.
Ev rewş di destpêka çileya sala 2026’an de bi dawî bû; dema ku hêzên Hikûmeta Demkî ya Sûriyê rijand ser van taxan û kontrolê bi dest xistin. Ev rapor li rewşa sivîlan û guherînên piştî vê bûyerê digere.
Rewşa Niha ya Şêxmeqsûd û Eşrefiyê
1. Ewlekari
Tevî rawestana pevçûnên rasterast ji 11’ê çileya 2026’an vir ve li Helebê, rewşa ewlekariyê hîn jî ne aram tê ragihandin.
Piştî vekişîna hêzên Asayîşê, hêzên hikûmetê bi berfirehî li van taxan bicih bûne. Îstgehên venêrînê yên seyar û sabît hatin sazkirin û kontrolên nasnameyê û venêrîna otomobîlan berdewam e. Ragihandinên belavbûyî yên ragirtinan jî hene.
Ji ber fikara encamên muhtemel, niştecihên ku bi Navenda Agahiyan a Rojava re axivîne, nexwestine nasnameya xwe eşkere bikin.
Yek ji niştecihan gotiye: "Piştî şer, li Helebê û li ser rêya Tabqe’yê gelek îstgehên venêrînê hebûn. Gelek mêrên ku bi Asayîşê re dixebitîn hatin girtin. Heta yên ku têkiliya wan bi Asayîşê re nebû jî carinan hatin desteserkirin."
Di ceşna Newrozê de (21’ê Adarê), li herêmên kurdnişîn ên berê yên wek Kobanî, Qamişlo û Efrînê hin aloziyên hatine ragihandin. Li Helebê, vîdyoyek hate weşandin ku tê de di taxela Fîrdewsa de du kes ala kurdan ji otomobîlekê dadixînin.
Her çiqas ji aliyê hin kesan ve destûrdayîna pîrozkirina Newrozê wek nîşaneke kêmbûna aloziyan hat dîtin jî, atmosfera giştî hîn jî nazik e. Gelek mirov ji dubarebûna şîdetên olekî li dijî hindikayiyan, mîna ya ku sala borî li dijî Dêrzî û Elewiyan qewimî, ditirsin.
Ev fikar li Şêxmeqsûd û Eşrefiyê zêdetir e, ji ber ku Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) lê tune ne û hêzên Asayîşê jî bi temamî hilweşiyane. Ji ber vê yekê, niştecih hîs dikin ku li hemberî her êrişeke muhtemel bêparêzer mane.
2. Binesazî û Ziyan
Êrişên li ser Şêxmeqsûdê topbaran, êrişên bipîlot û bombebarana hewayî jî di nav de bû, ku niştecihên qelebalix hedef girtine. Gelek avahiyên niştecîbûnê û binesaziyên gelemperî, di nav de Nexweşxaneya Xalid Fecrê, ziyaneke giran dîtine.
Piştî qedandina pevçûnan, rêyên sereke hêdî hêdî hatin vekirin, lê ti planeke fermî û rêkxistî ji bo avakirinê nehatiye ragihandin. Tenê hin çalakiyên sinorkirî ji bo paqijkirina bermayiyan û berhevkirina laşan ji aliyê niştecih û Şaredariya Helebê ve hatine kirin.
Berî vê êrişê jî, ji Tîrmeha 2025’an vir ve, herêm di rewşeke nîv-aborge de bû û gihîştina xwarin, av, sotemenî û elektrîkê sinorkirî bû.
Rewşa elektrîkê heta radeyekê baştir bûye, lê qutbûnên dubare û zêdebûna bihayê hîn jî didomin. Li seranserê Sûriyê di sala borî de bihayê elektrîkê bi awayekî berçav zêde bûye.
Li gorî ragihandinan, her kîlovat saet elektrîkê bi qasî 600 lîreyên Sûriyê (nêzîkî 0.05 dolaran) e. Ev hejmar li gorî berê zêdebûneke mezin nîşan dide.
Yek ji niştecihan gotiye: "Berê elektrîk ji jenereytorên Rêveberiya Xweser dihat dabînkirin, lê piştî hatina hikûmetê, biha bû du-sê qat. Niha elektrîka şaredariyê bi kar tînin ku carinan baş e, carinan jî diqete."
Wî her weha destnîşan kiriye ku av jî bi awayekî birêkûpêk lê rojane herî kêm carekê peyda dibe.
3. Aboriya Herêmî
Rewşa aborî bi giranî qels bûye. Bihayê kelûpelên bingehîn ên wek sotemenî û xwarinê bi awayekî berçav zêde bûye û hin madeyên wek nan û bacanê reş ducar bûne.
Li kêleka zêdebûna bihayê, bêkarî jî bi awayekî nedîtî bilû bûye. Berê, Rêveberiya Xweser bi rêya saziyên wek Asayîş, dibistan, kooperatîf û piştgirîkirina karsaziyên piçûk, kar peyda dikir.
Bi hilweşîna vê avahiyê, gelek kes karê xwe ji dest dane û hêza kirînê bi giranî kêm bûye.
Yek ji niştecihan gotiye: "Piştî şer, hin kes karîbûn malên xwe tamîr bikin, lê gelek ji ber bêkarî û giranbihayî nekarîn. Hikûmetê heta niha tu alîkarî pêşkêş nekiriye."
4. Vegera Koçberên Hundirîn
Heleb di salên borî de mazûvaniya gelek koçberên Efrînê kiribû. Gelek ji wan ji ber koçberiya kar an xwendinê li vî bajarî bicih bûbûn.
Piştî êrîşa Tirkiyeyê ya sala 2018’an li ser Efrînê, pêleke nû ya koçberiyê pêk hat û gelek kesên din hatin Helebê. Di sala 2024’an de jî bi guherînên siyasî re, hezaran koçber ji herêma Şehbayê hatin veguhestin Helebê.
Di êrîşa çileya 2026’an de, bi qasî 148 hezar niştecihên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê koçber bûn. Hinek ji wan hêdî hêdî vegeriyane, lê pêvajoya vegera temamî neqediyaye.
Sedemên sereke yên nevegirtinê: wêrankirina malan, fikarên ewlekariyê û rewşa aborî ya dijwar e.
Hinek ji koçberan vegeriyane Efrînê lê li wê derê jî bi pirsgirêka dagirkirina malan ji aliyê malbatên din ve rû bi rû mane.
Yek ji niştecihan gotiye: "Gava em vegeriyan, me hin malan tamîr kirin û man. Piştre dîsa vegeriyam Efrînê, lê mala min ji aliyê malbateke Ereb ve hatiye dagirkirin. Wan got ku dê di demeke nêzîk de biçin."
5. Ragirtin û Ziyanên Mirovî
Hejmara rast a mirî û ragirtiyan hîn ne diyar e. Hin çavkanî hejmara miriyan di navbera 24 û 45 kesî de ragihandiye, lê hin saziyên herêmî bawer dikin ku ev hejmar dikare zêdetir be.
Di pevçûnan de û yekser piştî wê, herî kêm 300 kes hatin girtin. Piştî peymana agirbesta Sibatê, bi qasî 1000 girtî ji herêmên cuda hatin berdan, di nav de hin kesên ku di pevçûnên berê yên li Efrîn û Serêkaniyê de hatibûn girtin.
Lêbelê, hejmareke nediyar a mirovan hîn jî di girtîgehan de ne û çarenûsa wan ne diyar e. Ev rewş fikarekî giran ji bo malbatên wan çêkiriye.
Kurteya Rewşê
Guherînên dawî yên li Şêxmeqsûd û Eşrefiyê, tevî ku pevçûnên leşkerî rawestiyane, nebûye sedema aramiya domdar.
Rewşa heyî nayê gotin ku dawiya krîzê ye, divê weke qonaxeke nû ya krîzeke tevlihev were dîtin.
Her çiqas asteke aramiya nisbetî û vegerek sinorkirî ya jiyana rojane tê dîtin jî, pirsgirêkên avahîsaziyê hîn jî berdewam in; di nav de:
• Krîza aborî ya tund û bêkarî,
• Zêdebûna bihayê kelûpelên bingehîn,
• Tunebûna pêbaweriya di navbera gel û hikûmetê de,
• Fikarên ewlekariyê û îhtîmala aloziyên olekî.
Hikûmeta Demkî ya Sûriyê niha rûbirûyê gelek zehmetiyên giran e. Li gorî texmînên Bankaya Cîhanî ya sala 2025’an, avakirina Sûriyê piştî 14 salên şer, ji 200 milyar dolaran zêdetir lêçûn e.
Li Helebê, ji bilî avakirina herêmên wêrankirî yên di Çileya 2026’an de, hikûmetê divê bi krîza aborî û bêkariyê re jî rû bi rû bimîne; krîza ku bi hilweşîna avahiya Rêveberiya Xweser zêdetir bûye.
Li aliyê din, fikarên ewlekariyê hîn jî hene. Hindikayiyên Kurd û Xiristiyan li van herêman ji îhtîmala rûdana şîdetên olekî yên mîna li dijî Elewî, Dêrzî û Xiristiyanan li herêmên din ên Sûriyê pêk hatine, ditirsin.
Di dawiyê de, pêşeroja van herêman bi şiyana hikûmeta Şamê ve girêdayî ye ku ji nêzîkatiya tenê ewlekariyê derbasî avakirina aramiya domdar, başkirina şert û mercên jiyanê û ji nû ve avakirina pêbaweriya civakî bibe.
📅 Dîrok: 29ê Avrêlê, 2026
📍 Heleb, Sûrî
📰 Çavkanî: Rapora KurdPressê û Navenda Agahiyan a Rojava (Rojava Information Center)
Li deriyên taxan, hêzên Hikûmeta Demkî kontrolkirinên dijwar dikin û ji têketin û derketinê re astengî derdixin. Ev yek bûye sedem ku gelek mirov diçin karên xwe yên li başûrê bajar û nikarin vegerin. Jineke bi navê Umm Zeyneb ya ku li xîma penaberan dijî, bi halekî xemgîn got: "Mêrê min li bajêr kar dikir. Niha ji ber kontrolan nema dikare were ba me. Em mîna girtî ne. Ma ev aramiya ku ew dibêjin aşitiya me ye?"
