Heyatiya Herêma Kurdistanê bi berdewamiya nakokiyên her du partiyên serdest re tê têhdikirîn

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA—Lidarxistina hilbijartinên parlamenê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê zêdetirî 18 meh derbas dibin, lê hêj hikûmeta nû ya herêmê nehatiye avakirin. Vê rawestana siyasî bûye sedema ku Herêma Kurdistanê bi destê xwe de di rewşeke hikûmeta demborî de bimîne û bêyî biryargirtina bibandor be, di heman demê de zehmetiyên siyasî, aborî û ewlehiyê yên li dora wê zêde dibin.
Di navenda vê krîzê de, nakokiya kûr a di navbera her du partiyên sereke yên Kurdistanê, ango Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) heye. Vê qelişîna di navbera her du hêzan de, rêveberiya demokratîk têk bir û şiyana herêmê ya ji bo bandora siyasî kêm kiriye û cihê wê di hevsengiyên herêmî û navxweyî yên Iraqê de lawaz kiriye.
Heke sazî û rêkeftinên siyasî yên ku Herêma Kurdistanê wekî yekîneyekê yekgirtî diparêzin, bixebitin, dibe ku ev herêm rûbirûyê pekekê bibe ku dê pirsgirêkên heyî zêdetir bike.
Çima hevkariya di navbera her du partiyên kurdî de hilweşiya?
Têkiliyên di navbera van her du partiyan de di dîrokê de her tim bi tansiyonên giran re bûne, her çend demên hevkariyê jî di navbera wan de hebûne. Yek ji wan demên herî girîng di nîvê salên 2000î de pêk hat; dema ku xweseriya kurdan di çarçoveya destûra bingehîn a Iraqê de cih girt. Hewldana hevbeş a stratejîk a sala 2006î ya di navbera her du partiyan de bingeha vê hevkariyê bû, lê niha dixuye ku ev avahî di hilweşiyê de ye.
Partiya Demokrata Kurdistanê xwe wekî hêza siyasî ya serdest a herêmê dibîne; mijarekê ku encamên hilbijartinên federal û herêmî jê re referansê dide. Ev partî dixwaze ji parvekirina hêza kevneşopî ya bi Yekîtiya Niştimanî re xelas bibe; helwesteke ku Mesûd Barzanî jî eşkere piştgirî kiriye. Di heman demê de, ev partî li hember serokatiya Baxûl Talebanî li YNKê gumandar e.
Berevajî vê, Yekîtiya Niştimanî hewl dide piştî salên qelsiya navxweyî, nakokiyên navmalî û windakirina bandorê, dîsa cihê xwe yê wekhev bi Partiya Demokrata Kurdistanê vejîne. Ji nêrîna vê partiyê, tu peymanek bêyî parvekirina hêzê ya rastîn nayê pejirandin. Herwiha Yekîtiya Niştimanî ji berhevkirina hêzê di destê Mesrûr Barzanî, serokwezîrê herêmê de, ne razî ye û dixwaze ji bo rastkirina vê rewşê garantiyan bistîne.
Niha piştî mehan rawestan, bi destê xwe de têkiliyên siyasî yên di navbera her du partiyan de qut bûne û ev nakokî şiyana wan ya ji bo rûbirûbûna krîzên navxweyî û herêmî bi tundî kêm kiriye.
Encamên navxweyî û têkiliyên bi Bexdayê re
Di asta neteweyî ya Iraqê de, pêşbaziya her du partiyan li ser postê serokkomariya Iraqê, diyartirîn nîşana nakokiyên dawî ye. Ji sala 2005î ve ev post di çarçoveya dabeşkirina nefermî ya civakî-olî de hatiye veqetandin û Yekîtiya Niştimanî her tim wê girtiye.
Lê di her du maweyên dawî yên hilbijartinê de, Partiya Demokrata Kurdistanê bi palpişta ku ew partiya herî mezin a kurdî ye, gotiye divê serokkomarî bixweber neyê dayîn Yekîtiya Niştimanî, lê divê bibe mijara danûstandina navxweyî ya kurdan. Ev nakokî di sala 2021ê de bû sedema derengketina avakirina hikûmeta Iraqê bi qasî salekê û piştî hilbijartinên 2025ê jî dîsa dubare bû.
Ev qelişîn ne tenê pêşbaziya li ser postan e, lê di heman demê de bûye sedema lawazkirina asta desthilatên herêmê jî. Di salekê borî de, hikûmeta federal a Iraqê kontroleke mezintir li ser karûbarên aborî yên herêmê ferz kiriye. Ji wan, Bexda birêvebirina derasara neftê bi riya xeta boriyê ya Tirkiyeyê girtiye; çalakiyeke ku di çarçoveya peymana Îlona 2025an ji bo ji nûve destpêkirina derasara neftê piştî du salan sekinînê de hatiye kirin.
Di Adara 2025an de, Mesrûr Barzanî hewil da ku ji vê xeta boriyê ji bo zextê li ser hikûmeta navendî bikar bîne, lê ji ber nebûna piştgiriya YNKê û hevkarên derveyî, serneket. Herwiha Bexda pergalek gumrikê ya giştî ya nû bi navê ASYCUDA dest pê kiriye ku bi destê xwe de dahatên sinorê herêmê yên bi Îran û Tirkiyeyê ji kontrola partiyên kurdî derdixe.
Encamên şerê li dijî Îranê ji bo Herêma Kurdistanê
Kêmbûna bandora siyasî ya kurdan li Bexdayê, di cihê jeopolîtîk ê herêmê de jî xwe nîşan dide. Tevî cihê stratejîk ê herêmê li cîrana Iraqa federal, Îran, Tirkiye û Sûriyê, ev herêm niha ji her demê zêdetir di bin bandora lîstikvanên derveyî de ye; mijarekê ku şerê li dijî Îranê eşkere kiriye.
Li gorî amarên koma herêmî ya "Tîmên Aştîker", Herêma Kurdistanê ji destpêka şer ve bi kêmî 695 êrîşan rû bi rû maye ku 48 êrîş ji wan piştî destpêkirina agirbesta pêk hatine. Di van êrîşan de 22 kes mirine û zêdetirî 100 kes birîndar bûne. Binesaziyên jiyanî, saziyên leşkerî yên Amerîkayê û navendên dîplomatîk jî car bi car bûne hedef.
Bawerînexistina hevdu ya di navbera her du partiyan de rê li ber wan girtiye ku eniyek yekgirtî ji bo parastina herêmê ji encamên şer ava bikin; çi di danûstandinan de bi Waşington û Tehranê re, çi ji bo astengkirina êrîşên komên çekdar li Iraqê li Bexdayê.
Texmîn nîşan didin ku van koman ji destpêka şer ve bi qasî 453 êrîş li dijî herêmê kirine. Armanca sereke ya van êrîşan, têgihîştina nêzîkbûna kurdan a Amerîkayê hatiye destnîşankirin, her çend tansiyona di navbera Hewlêr û Bexdayê jî bandor lê dike.
Pêşeroj dê çi be?
Ev wêne, pêşerojeke fikardar ji bo Herêma Kurdistanê xêz dike; her çend nîşaneyên wê ji demekê dirêj ve xuya bibûn. Serokên her du partiyên sereke dikarin rêya arîkariyê bidomînin an jî ber bi lihevkirinê ve biçin, lê di rewşa heyî de îhtîmala vebijêrka duyem kêm xuya dike.
Navbeynkariya derveyî jî yek ji vebijêrkan e. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di sala 1998an de alîkariya bidawîanîna şerê navxweyî yê kurdan kir, lê hewildanên dawî nekarîn bingeha nakokiyan çareser bikin. Ji bilî vê, li gor qelsiya serokatiya her du aliyan, dîtina navbeynkarekî bibandor jî dê zehmet be.
Her ku rawestana siyasî li Hewlêrê dirêjtir bibe, pirsên li ser bikêrhatina Herêma Kurdistanê wekî heyetiyeke siyasî zêde dibin. Her çend hilweşîna fermî ya herêmê ne mimkîn e, ji ber ku ew hewceyî guhertina destûra bingehîn a Iraqê ye, lê yek ji senaryoyên ku hatine gotin ev e ku budceya parêzgehên herêmê rasterast ji Bexdayê bê dayîn û hikûmeta herêmê were marjînalîzekirin.
Kesên nikbinbawer bawer dikin ku her du partî dê di dawiyê de bigihîjin peymanekê û hikûmeta nû were avakirin, lê bi windabûna gelek texmînên kevn, niha senaryoyên ku berê ne dihate xeyalkirin jî ji ya berê pirtir mimkin xuya dikin.
- Enstîtuya Çatham House
Servîsa Cîhanê – Berdewamiya nakokiyên di navbera Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û nekarîna avakirina hikûmeteke nû, heyatiya siyasî û îdarî ya Herêma Kurdistanê ya Iraqê bi gefeke giran re rû bi rû kiriye. Ev krîz, di heman demê de bi encamên şerê li dijî Îranê re, cihê ewlehiyê, aborî û xweseriya vê herêmê zêdetir Lawaz kiriye.
