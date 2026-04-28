Nêrînek li ser Xelata Qerz-ul-Hesenê (Dirav Deyn Dain)

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Ma gava em parexwe di qerz-ul-hesenê de dixin û ew bi pareyê me deyn didin kesên din, qey xelat jî tê dayîn me?
Bersiv:
Îro gelek mirov pare û sermiyanê xwe li malê ranagirin û bi gelemperî di saziyên darayî yên cihê de dixin. Bi xwezayî, civandina van sermiyanan, zemînê ji bo hin kiryaran peyda dike; wek mînak sazî wan sermiyanan didine danîna deynên qerz-ul-hesenê bo hewcedaran. Ji aliyê din ve, li gorî hînkarîyên olî, deyndana kesên din xelat û bandorên gelek mezin li dinyayê û axretê li xwe digire. Pirs ev e: Ma di vê rewşê de xelat û padaş jî tê dayîn wan kesên ku sermiyanê xwe di nav van navendan de dixin? Ma ji bo gihiştina van xelatan, kiryarên taybetî pêwîst in? Ev nivîsar taybet e ji bo lêkolîna van pirsgirêk û pirsan.
Nîşa yekem: Mercê sereke yê deynkirinê
Hêmana pêwîst û bingehîn a deyndana kesên din hebûna pare û sermiyan e; çimkî heke qerzulhesenê û saziyên darayî yên mezin û bi îhtişam bin, lê pare û sermiyanê wan tune be, bêguman nikarin deynan bidin kesên din. Ji ber vê yekê, rolê sereke û yekem kesên ku sermiyanê xwe di nav van navendan de dixin, dilîzin da ku ew bikarin bidin kesên din. Bi xwezayî, di pileya yekem de xelata deynkirinê ew dibin û piştî wan jî tê dayîn kesên din ên ku bûne navbeynkarê kirina vê karê qenc, bi şertê ku mercekî girîng be, dê paşê were vegotin.
Nîşa duyem: Qerzulhesenê û hevkariya (teawan)
Îslam li ser hevkariya di kirina karên qenc de gelek ferman dike û misilmanan vedixwîne ku xwedî giyayê kolektîf û hevkariyê di warên cihêreng û bikêr de bin. Di Qur'ana Kerîm de dixwînin: "Di qencî û xwedaperestî de hevkariya hev bikin û di guneh û zordariyê de alîkariya hev nekin" (1). Her kes di van hevkariyan de bi qasî para xwe û hewldana xwe, ji xelat û padîşa Xwedê li dinyayê û axretê sûdê digire; heta kesê ku rêberiyê dike an hînkirinê dike jî sûdê digire. Pêxemberê Mezin (s.x.a) feriwan: "Rêberê qenciyê wekî kirdeyê wî karê qenc e" (2).
Qerzulhesen mînaka berbiçav a hevkariyê di karê qenc de ne; çimkî komek bi alîkariya hev zemînê peyda dikin ku bikarin bidin kesên din. Hin kes pare didin û kesên din plansazî, rêveberî û karên birêvebirinê radike ser xwe ku deyn bê dayîn û vegerandin û dîsa bê dayîn kesekî din û vê çerxê berdewam bike. Di vê navberê de, her kes bi qasî zehmetiya ku dikişîne û li gorî niyeta ku jê re girtiye, xelatê digire; depokirox jî beşek ji kesên pêkhateya sereke ne û xelatê digirin.
Nîşa sêyem: Rola niyetê di nasandina kiryarê de
Her kiryar ji du beşan pêk tê: Beşa yekem: xuyanga kiryarê; Beşa duyem: niyet û mebestê ji kirina wî kiryarî. Niyet, bingeh û giyanê her kiryarê ye. Di pir bûyeran de, kiryarek dikare bi çend niyetan were kirin ku li gorî her niyetekê, nirx û bandora wê kiryarê cuda be. Her ku niyeta kiryarek xwedayîtir, bikêrtir û pakbêtir be, xelat û nirxa wê mezintir e. Di rîwayetekê de hatiye vegotin ku Pêxemberê Xwedê (s.x.a) Hezretî Elî (s.x.) bi fermandariya leşkerekî şand ser cengê.
Zilamekî ji birayê xwe re got: "Bi me re di leşkerê Elî de were cengê, belkî em xulam, dewarek an tiştekî ku bi kar were me, bi dest bixin." Pêxember (s.x.a) bi bihîştina vê gotinê feriwan: "Kiryar tenê bi niyetan in û ji bo her kesî ew tiştê ku niyet kiriye heye" (3); ango eger mirov bi niyeta cihada di riya Xwedê de û ji bo bidestxistina razîbûna Xwedê were, ew wê tiştî bi dest dixe, eger bi niyeta bidestxistina ganîmetê here cengê, êdî wê padîşa Xwedê wernegire; çimkî ne ji bo wergirtina padîşê çûbû.
Li ser pirsa vê nivîsarê divê were gotin ku bêguman kesê ku pare û sermiyanê xwe dide qerzulhesen û saziyên darayî, ewê bi xelata qerzulhesenê digihê; bi şertê ku mebesta wî ji vê karê, gihîştina xelata qerzulhesenê û di dawiyê de bidestxistina razîbûna Xwedê be. Lê eger mebesta wî tenê parastina sermiyanê xwe ji ziyan û metirsiyan be, an bidestxistina qezenca mehane, an bi destxistina hêjayî (îmtiyazek) ji bo wergirtina deynek an birina xelatên ragihandî hwd., êdî wê xelata qerzulhesenî jî neyê dayîn wî.
Bêguman eger mebest û meremê rastîn û esasî yê wî ji danîna pare di qerzulhesen an navendên darayî de, peydakirina zemînê ji bo deyndana kesên din be, lê bi xweber qezencek an hêjayî (îmtiyazek) ji bo deynê bê dayîn wî, ev pirsgirêk nahêle ku ew bigihê xelat û bandorên qerzulhesenê; çimkî niyet û mebestê esasî yê wî deyndana bû, ne wergirtina hêsanî û ...
Encam:
Di hînkarîyên olî de, xelatên gelek mezin ji bo deyndana hatiye gotin û ev padîş jî digihê wan kesên ku sermiyanê xwe diavêjin saziyên darayî yên ku deyn didin kesên din; çimkî danîna pare di sandoq û saziyên qerzulhesenê de zemînê sereke ji bo danîna deynan peyda dike bo hewcedaran. Bi rastî depokirox hêmana sereke ya pêkanîna qerzulhesenê ne; ji ber ku pare û sermiyanê pêwîst dabîn dikin. Ji aliyê din ve, ev kiryar mînaka berbiçav a hevkariyê di karê qenc de ye, ku Îslam jê re gelek ferman dike.
Di van hevkariyan de, her kes bi qasî para û hewldana xwe (dadbînî: dabînkirina sermiyan an jî rêveberî) wê ji xelatê sûd werbigire. Lewra hebûna niyeta xwedayî mercê sereke ye. Ji bo wergirtina xelata qerzulhesenê, divê mebesta sereke ya mirov ya depokirinê, peydakirina zemînê ji bo deynkirin û bidestxistina razîbûna Xwedê be. Eger niyet tenê parastina sermiyan, qezencek, birina xelatek an wergirtina hêjayî (îmtiyazek) ya deynê be, xelata qerzulhesenê nahê mirovî. Eger mebestê esasî kirina karê qenc be, hebûna feydeyên xwezayî yên paşerojî wekî hêjayî (îmtiyaz) yê deynê, nahêle gihandina xelatê.
Pênot (Çavkanî):
- «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ» (Maide, 2).
- «اَلدَّالُّ عَلَی اَلْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ» (Muhemmed b. Hesen Hezên Amilî; Wesailuş Şîa; Qum: Muesesetu Alibeyt (s.x.), 1409 h., c. 16, r. 173).
- Çîroka şerê Hezretî Elî (s.x.w.): Zilamekî ji birayê xwe re got: "Were bi me re di leşkerê Elî de cengê, belkî em xulam, dewaran an tiştekî ku bi kar were me bi dest bixin." Pêxember (s.x.w.) feriwan: "Kiryar tenê bi niyetan in û ji bo her kesî ew heye ku niyet kiriye. Kî cengê bike ji bo tiştê li bal Xwedê ye, wê padîşa wî li ser Xwedê be, kî jî cengê bike bi mebesta tiştê dinyayê an niyeta tiştekî (faîzê) bike, wê ji xwe re tiştê ku niyet kiriye hebe." (Muhemmed b. Hesen Tûsî; Elmalî; Qum: Darus Seqafet lit Tebaet wen Neşr wet Tewzî, 1414 h., r. 618).
