Fazlullah: Hewldana Îsraîlê ji bo avakirina kembereke ewlehiyê li Libnanê têk diçe

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hesen Fazl-ullah, di axaftinên xwe de li ser bingeha azm û têkoşîya dijmên ji bo vegerandina modelên hêzên pêwendîyên xwe di başûr de, ragihand ku:
“Ev senaryo, wek ku di berê de bû, ê bi ser neket.”
Fazl-ullah li gorî guhêrînên warê di başûrê Libnanê de, nîşan dan ku kujîna rojane ya sivîlan û wêrandina rêyekirî ya gundên sinorî berdewam dike, û diyar kir ku: “Rewşa niha hewceya vegerandinê ya girîng li siyasetên hundirî ye.”
Wî ji serokên Lîbnanê daxwaz kir ku ji vebijartinên îmtiyazdan dûr bixin.
Endamê fraksiyona “Baweriya bi Berxwedanê” di parlamanê ya Lîbnanê de jî hişyarî da li ber peyamewanên axaftinên têkçûnê û şewitandina şerê navxweyî, da ku ev rêbazên têkborî dikarin bi kêfa dijmên bidin û ewlehiya hundirî û pêşketina hevpar a Lîbnanê li bingeha peymanên neteweyî binavkirî binpê bikin.
Fazl-ullah diyar kir:
“Berdewama tava siyasetanê ku têne rêdan dikare pozîsyona û qanûniyetê hêkûmetê law bikî û wê di ber hemû ra’yên giştî de were raz kirin.”
Wî jê hat:
“Her guherîna rextê bi rezîma sîyonîstî bi rûgeha neteweyî nayê hez kirin û nikare desteka giştî bi dest bîne.”
Di dawiyê de Fazl-ullah bi şerheya pêdiviya vegerandinê li dawxazên giştî re got:
“Parastina yekbûna neteweyî û serbestiya Lîbnanê tenê bi waşînê li gel gelê û dûrketinê ji biryarên têkborînê dixebite.”
Ev gotin di demê ku Jozeph Aoun, serokê dewletê Lîbnanê, li dijî Hizbullah û bersiva berxwedanan a vê partîyê bi ber hemleka rezîma sîyonîstî de elqet kir, hatine statîn.
Piştî ku Şêx Neîm Qasim, nivîskarê giştî ya Hezbullahê, rêbazê dewletê Lîbnanê ji bo rextê bi sîyonîstan re û têkoşî bi re neçar kirinê hêzê berxwedanê xainane nas kir, serokê Lîbnanê bi wezîr û partîyê xwe re daxwaz kir û got:
“Rextê bi dijmên sîyonîstî bê heman alîkariya neteweyî xiyanetê nîne.”
Ev guherîn di rewşekê de tê ku lê Belê = bi domandina hewl û dagirtina herêmên Lîbnanê ji aliyê rezîma sîyonîstî re bi armancê çêkirina kemerê ewlekariya wek xêza zer re li Xezze, dewletê Lubnan biryar da ku bi vê rezîma re rextên rastê bi navbera Amerîkayî bike.
Ev biryar di heman demê de bi îtirazanên hundirî tê algirtin û Amerika û rezîma sîyonîstî dijîn ku plana “çakirinê hêzê berxwedanê îslamî” bi destê dewletê Lîbnanê pêş bixin.
