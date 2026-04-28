Nebîh Berî ragihand: "Beriya agirbestê, qet tu danûstendinek di dest de nîne"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –, Nebîh Berî, serokê Parlamentoya Libnanê, îro sêşemê di civîna xwe bi hejmareke berpirsên li "Eyn-et-Tîne" re tekez kir ku beriya gihîştina lihevkirina agirbestê, tu danûstandinek pêk nayê.
Serokê Parlamentoya Libnanê wiha dewam kir: "Her tişt rawestiyaye û heta ku agirbest pêk neyê, tu danûstandinek çênabe, û ji bo wê jî me hemû hewla gengaz daye."
Serokê Parlamentoya Libnanê di bersiva pirsên amedeyan de li ser daxuyaniya dawî ya Joseph Aoun, serokkomarê Libnanê ya li ser pêwîstiya rawestandina êrîşan beriya destpêkirina danûstandinan û rexnekirina wî ya Hizbullahê li hemberî berdewamiya êrîşên rejîmê Siyonîst, bi dengekî tinazî got: "Ji wan bipirsin ka agirbest li ku ye?"
Joseph Aoun, serokkomarê Libnanê, duh di daxuyaniyên xwe de ragihandibû ku hikûmeta Libnanê tu girîngî nade tu daxuyaniyeke din û danûstandina bi rejîmê Siyonîst re bêyî lihevkirina neteweyî wekî "îxanet" nedizane û li hemberî vê pirsê pêşkêş kiribû ku "Ma şer bi lihevkirina neteweyî bû?", û bi vê pirsê hewil dabû ku meşrûiyeta berxwedanê bîne bin pirsê.
