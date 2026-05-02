Serdar Qa'anî ragihand: Revandina karwana azadîxwazên "Semûd" (Berxwedan) wekî terorîzma navneteweyî tê hesibandin

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serdar Îsmaîl Qa'anî, Fermandarê Hêza Quds a Artêşa Pasdaran ê Şoreşa Îslamî, di peyamekê de destdirêjî û revandina karwanvanên azadîxwaz ên Semûd ji aliyê tawankarên rejîma siyonîst ve wekî mînakek terorîzma navneteweyî binav kir.
Di peyama Serdar Qa'anî de hatiye: "Destdirêjî û revandina karwanvanên azadîxwaz ên Semûd ji aliyê tawankarên siyonîst ve mînakek terorîzma navneteweyî ye. Tevgera hevbeş û hewldana azadîxwazên Semûd bo şikandina aboriya (dorpêça) gelê stemkar ê Xezeyê û rizgarkirina zarok û jinan ên Filistînî ji pençeyê siyonîstan, bilindbûna tevgera têkoşîna cîhanî ya li dijî dejjalên zarokkuştî yên siyonîst e."
Fermandarê Hêza Quds a Pasdaran tekez kiriye: "Sûcên bêçekî yên siyonîstan, biryardariya azadîxwazan li seranserê cîhanê bo şikandina dorpêça gelê stemkar ê Xezeyê bêtir biryardar û xurtir bike."
