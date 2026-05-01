Parastina Pîroz û Ceyleka Guleyan di Şerê Vegêranan de

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA: Hocetul Îslam wel-Muslimîn Muhemmed Huseyn Huseyn Emîn, nivîskar û lêkolînerekî olî, di nivîseke taybet de ji bo ABNA-yê, girîngiya hişyariya medyayî di krîzên leşkerî û berpirsiyariya şer'î ya bikarhêneran li hember şerê psîkolojîk rave kiriye. Metna vê nivîsê li jêr tê xwendin:
Nasnameya nivîskar:
Muhemmed Huseyn Emîn / Nivîskar û Lêkolînerekî Olî
Şerên îro, êdî tenê bi sînorên erdnîgarî û bi dengê teqînê tên nasîn; lê beşeke mezin a şer li ser pahneyên înternetê û li ser ekranan diherike. Di vî şerê nûjen de ku jê re tê gotin "şerê nasînî" (şerê cognitive), armanca dijmin ne ax e, lê dagirkirina baweriyan û hilweşandina hêviya gel e. [1]
Şarezayiya medyayî di wé rewşê de, mîna ceyleyeke guleyan tevdigere ku rê li ber ketina şelpeyên derewan û gotegotên dilê civakê digire. Heger em nezanin ka nûçeya rast ji nûçeya derew çawa ferq bikin, êdî bêhemdî dibin piyadeyên dijmin ku bi her "parvekirineke" bêramûs, tirs û xofê didin dilê hevwelatiyên xwe.
Pêwîste qebûl bikin ku di dema şer de, medya beşek ji amûrên leşkerî ye û her peyama ku digihîje me, ne mecbûrî ji bo agahdarkirinê ye. Gelek naverok bi armanca çêkirina xeta hesabkirinê ya xelet di hişê bertengî de têne dizayn kirin da ku serkeftina meydanî ya dijmin di nav rayê giştî de temam bikin; lewma hişyarî, pêngava yekem a li ser riya berxwedanê ye. [2]
Kenara "Ravekirinê" (Tebyîn); Derzîlêdan li hember vîrusa bêhêvîtiyê
Di metnên olî yên me de, li ser parastina moraliyê û dûrketina ji sistkirina azmayîşa şervan û civakê gelekî tekezî hatiye kirin. Qur'ana Kerîm kesên ku nûçeyên tirsnak bê lêkolîn di nav gel de belav dikin, tehn lê dike û wan dibe sedema fitnê dihesibîne. [3] Ev tê wê wateyê ku her bikarhênerek, berî ji nûweşandina her nûçeyeke şerî, pêwîste encamên psîkolojîk ên wê binirxîne.
Rêbaza zêrîn a "Tebyînê" (lêpirsîn/ronîkirin) ku di ayeta şeşem a sûreya Hucerat de hatiye, di dema şer de hukmê rêbernameyeke jiyanî heye: " Heger gunehkarek nûçeyekê ji te re bîne, jê bipirse. (Eger fasiqekî nûçeyek ji we re anî, vê (nûçeyê) lêkolîn bikin). Li hawîrdora virtual a ku nasnameya gelek şandiyarên nûçeyan veşartî ye, divê bi tesdîqeke ducar tevbigere. Her nûçeya ku bêhna bêhêvîtiyê, cudaxwaziyê yan ji zêdekirina hêza dijmin dide, hewceyê rawestan û lêpirsînê ye.
Pêwîste civakê li hember vîrusa bêhêvîtiyê derzîlêdankin (vaksînasyon bikin). Ravekirina rastiyan û ronîkirina xalên hêzê, ne bi wateya paşguhkirina pirsgirêkan e, lê bi wateya pêşîlêgirtina hilweşîna psîkolojîk a civakê di bin zexta propagandaya dijmin de ye. Kenara şarezayiya medyayî, cihê ku bawerî û haydarî li hev digihîjin da ku dijmin bigihîştina armancên xwe bêhêvî bihêlin. [4]
Zeynep (s.x); Mînaka Cîhadî Medyayî li Serdema Pertavê
Eger em li bilindtirîn mînaka şarezayiya medyayî û birêvebirina peyamê di dema krîzê de bigeriyan, navê ronayî yê Hezretê Zeyneb Kobra (s.x) dibiriqe. Lewra wan li Qesra Yezîd, di hawîrdora herî giran a laşî û giyanî de jî, nedan ku vegêrana derew a dijmin ji bûyera Kerbelayê bi cih bibe. Wan bi gotinên xwe yên tûj, "serkeftina leşkerî" ya demkî ya Yezîd kir "têkçûna medyayî" ya herdemî ya wî. [5]
Hevoka dîrokî "Ez ji xweşîyê pê ve tiştekî nedîtim" (ما رأیتُ الاّ جمیلاً), bilindahiya şarezayiya medyayî û bîreweriya îlahî ye. Wan li şûna sekinîna li ser belayan yên xuya yên ku daxwaza dijmin bûn, sekinîn li ser pîvanên epîk û îlahî yên tevgerê (reformê). Em jî di dema şer de, pêwîste bi şêweyê Zeyneb tevbigerin; ango nehêlin dijmin bi amûra medyayê, cihê celad û şehîd biguherîne yan jî têkçûnên xwe wek serkeftin nîşan bide. [6]
Îro her telefona destan, dikare mînberê Zeynebî be yan jî trîbûna Yezîdî. Hilbijartin bi me re ye ku bi xurtkirina şarezayiya medyayî ya xwe, ragihînerê rûmet û hêzê bin yan jî bi sadehiya xwe, bibin riya vekirî ya armancên xeraban. Berpirsiyariya me di vê serdemê de, kêmtir ji şervanên ku li pêşiya eniyê bi dijminê dagîrker şer dikin, nîne. [7]
Çavkanî û Pînot (Pêpav):
[1] Xameneyî, Seyîd Elî, axaftinên hevdîtina belavkerên olî (nîşana têgîna "şerê nasînî"), Tîrmeha 2023.
[2] Kuleynî, Muhemmed b. Ye‘qub, El-Kafî, cîld 2, r. 371 (Beşa veşartina sirr û eşkerekirina wê; li ser pêwîstiya veşartinê di demên hesas de).
[3] Sûra Nîsa (Pîroz), ayeta 83: "Ew (xuya ye ku) di nava wan de kesên ku qet bi tiştî fêm nakin hene."
[4] Sûra Hucerat (Pîroz), ayeta 6.
[5] Seyîd b. Dawûd, El-Letûf fî Qetlal-Tûfûf (Lehûf), r. 160 (Gotara Hezretê Zeyneb li Kûfeyê û Şamê).
[6] Meclîsî, Muhemmed Baqir, Beharul-Enwar, cîld 45, r. 116 (Rivayeta navdar a "Ez ji xweşîyê pê ve tiştekî nedîtim").
[7] Îmam Seccad (s.x.), Sefîneya Seccadî (Sehîfeya Seccadiye), duaya 27 (Dua ji bo sînorparêzan: "Xwedêyê min, li ser Muhemmed û malbata wî rehmetê bişîne û sînorên misilmanan bi hêza xwe biparêze." - nîşana pêwîstiya parastina sînorên fikrî û erdnîgarî).
