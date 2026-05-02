"Qumar li ser 'qedr û qîmeta stratejîk' / Rûniştina cudahiyên Barzanî-Talabanî li Koşa Spî"

Di dema ku trîbûna Koşa Spî şahidiya bikaranîna rojnamegeriya çekdarî li dijî navxweyên Herêma Kurdistanê dike, berteka watedar a Donald Trump perdeya serkevtina projeyeke ewlehiyê ya der-sînorî rakir. Lihevketina nezelaliya li ser çarenûsa çekên şandî yên Amerîkayê bo Silêmaniyê bi dosyeyên giran ên fesada darayî û desteserkirina milkên li Washingtonê re, marka 'hevalbendê pêbawer' ji bo kurdan li ber hilweşînê aniye û wan di nav beranberîya pestoya Tehranê û nerazîbûna Washingtonê de bêhêvî kiriye.
Bûyera ku di dema konferansa nûçeyan a Donald Trump de bi pirsê armanckirî yê Rêhîm Reşîdî, rojnamevanê 'Kurdistan TV'ê, qewimî, ji astengiyeke medyayî ya hêsan wêdetir, perdeya kûrahiya stratejîk a şikestinê rakir ku naha ji çiyayên Qendîlê heta korîdorên Koşa Spî dirêj bûye. Ev pirsa ku bi rastiyeke mînyatûrî ji bo hilweşandina rûyê aliyê dijber li Silêmaniyê hatiye sêwirandin, nîşan dide ku medya di avahiya siyasî ya Herêma Kurdistanê de êdî ne hêmaneke demokratîk e, lê wekî 'firokexaneyeke' operasyonel di xizmeta dîplomasiya partiyê de tevdigere. Girêdana avahiyî û darayî ya tora Kurdistan TV bi Ofîsa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê re, vê hipotezê xurtir dike ku Hewlêr bi zanebûn biryar daye ku cudahiyên xwe yên navxweyî bi Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (Koma Keskan) re di herî trîbûna hestiyar a cîhanê de eşkere bike, heta ku ev yek bi bihayê pirsyarkirina 'şîyana ewlehiyê' ya tevahî Herêmê di birêvebirina çekên stratejîk de biha be.
Bûyera ku di konferansa nûçeyan de qewimî, destnîşan kir ku 'zimanê partîyê' li Herêma Kurdistanê gihîştiye têra xwe ya wêranker a ku berjewendiyên neteweyî û stratejîk dide ber pêşbaziyên herêmî. Rojnamevanê Kurd ê televizyona Kurdistan 24 bi 'berpirsiyarînegiyan' qutiya Pandorayê vekir ku dikare çavdêriyên hişktir, kêmkirina piştevaniyên leşkerî û heta ji nû ve nirxandina têkiliyên Washingtonê bi her du koman re bîne pey xwe.
Di cîhana pîşeyî ya medyayê de, pirskirina her pirsê azad e, lê gava pirs li şûna 'vedîtina rastiyê', dibe 'kodeke operasyonel' ji bo hilweşandina dijberê li asta mezin, wê medyayê bi rastî ji rola çavdêrî veguheriye rola lîstikvanê wêranker.
Bersiva Trump a li ser tune nebûna razîbûna ji kurdan û nezelaliya li ser cihê dawî yê çekan, xala herî girîng di analîzkirina siyasetên veşartî yên Pentagonê li herêmê ye. Gava Serokê Amerîkayê ji negihîştina çekan 'cihê sereke' dipeyive, bi rastî behsa têkçûna zincîreyeke peydakirinê dike ku li gor hin analîzên stratejîk, diviyabû wêdetirî sînorên Herêmê û di rêya piştevaniya operasyonel ji navokên protestoyê an jî tevgerên dijber ên li nav Îranê de, tevbigere. Ev nerazîbûn nîşan dide ku Waşingtonê, Herêma Kurdistanê wekî 'pireke bazdanê' ya operasyonel ji bo projeyên bêîstîkrakirinê li dijî Komara Îslamî ya Îranê hesab kiriye; projeyeke ku dixuye ji ber nekoordînabûna avahiyî ya di navbera Hewlêr û Silêmaniyê de an jî ji ber zivirînên taktîkî yên li Koma Keskan, di nîvê rê de bêber maye.
Di vê navberê de, pestoya ducar a Tehranê li ser tevgerên siyasî yên kurd ji bo zelalkirina çarenûsa van çekan, qatek din a vê krîzê diyar dike. Îran bi serkevtina li ser sînyalên şandî yên ji Washingtonê, naha bi ciddîyeteke mezintir mijara 'ewlehiya sînor' dişopîne û ev yek, partiyên kurd di beranberîyeke jeopolîtîk de hiştine. Ji aliyekî ve, Silêmanî bi vegerandina rêya çekan an jî têkariya di projeyên der-sînorî yên Amerîkayê de tê tawanbarkirin û ji aliyê din ve, Herêma Kurdistanê di bin pestoya giran a Tehranê de ye ku îspat bike bingehek ji bo tehdîda ewlehiya neteweyî ya Îranê nîne. Ev paradoks, aramiya hilhilokî ya di navbera Koma Zer û Koma Keskan de nêzî qonaxa hilweşînê kiriye û nîşan dide ku 'dîplomasiya çekê' li Kurdistanê, li şûna xurtkirina hêza bertengkirinê, bûye paniya wan di têkiliya bi hêzên mezin re.
Lê lêdana dawî li ser rûmeta siyasî ya lobiyên kurd li Washingtonê, ne ji qadên şer, lê ji dosyeyên fesada darayî li dadgehên Amerîkayê hatiye xwarê. Eşkerebûna fesada darayî ya 700 milyon dolarî ya Mensûr Barzanî û desteserkirina vîlayê 30 milyon dolarî ya wî li Dewletên Yekbûyî, hevdemî van tansiyonên çekan, wêneyekî dijber û zirardîtî ji birêvebirina bilind ya Herêmê pêşkêş dike. Ji bo siyasetmedarên Amerîkî û ray giştî ya navneteweyî dijwar e ku ji aliyekî ve şahidiya daxwazên dubare yên ji bo wergirtina çekên pêşketî bi bahaneya 'parastina nirxên demokratîk' bibin û ji aliyê din ve jî bi dosyeyên giran ên şûştina pereyan û komkirina dewlemendiya efsanewî li axa xwe re rû bi rû bimînin. Ev lihevketina 'fesada sîstematîk' û 'serkêşînegiya operasyonel', marka 'tenê hevalbendê pêbawer ê Amerîkayê' ya ku kurd salan bihayê wê dane, bi krîza hebûnî re rû bi rû kiriye; krîzeke ku tê de nezelaliya li ser çarenûsa çekên Pentagonê û vîlayên desteserkirî, du rûyên heman pereyê ji berçûna rûmeta stratejîk in.
