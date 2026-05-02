Guhertina cewherê doza Kurdî li Sûriyeyê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di 30ê Çileya 2026 an de, piştî hefteyên şerê li bakurê rojhilatê welat, hukûmeta Sûriyê bi serokatiya Ehmed Şer’ û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF), li ser peymana berfireh a rawestandina şer gihiştin hev.
Piştî şerê ku zêde ji deh salan berdewam kir, ev nakokî, ku wekî herî mezin operasyona lewazkirina aştiyê ji piştî ketina desthilatdariya Beşşar Esed di Kanûna 2024an de tê hesibandin, di dawîyê de bû sedema pêşveçûnê hêzên hukûmetê li hin beşên Reqa, Dêr Zor û Hesekê.
Li gorî peymana 14 maddî, divê hêzên SDF di çarçoveya artêşa Sûriyê û wezareta navxweyî de bên yek kirin; di heman demê de divê dewleta navendî kontrolê li ser derbasgehên sînoran, çavkaniyên enerjiyê û fermanderiya leşkerî bi dest bixe, qadên ku berê di destê kurdan de bûn.
Eger em vê peymana bibînin ku wekî rêgezek “yekgirtin” (yekîtiya Sûriyê) ji hêzên Ehmend Şer re tê dîtin, ev car yek alîgirî jî heye: a ev meşandin wateya yekgirtina rastîn a kurdan di çarçoveya dewleta de ye an jî dawiya rêveberiya xweserî (self-governance) ye ku zêde ji yek dehsal e li bakurê rojhilatê Sûriyê ava bûye?
Kurdan wekî komek etnîkî-zimanî ku li çar aliyên cîhanê belav bûne—ji başurê rojhilatê Tirkîyê heta bakurê rojhilatê Sûriyê, ji herêma bakurê Iraqê heta rojhilata başûr a Îranê—di Sûriyê de li gorî hin hesabên bi riya şeş (hejmara neteweyî) bi qasî %10 ji nifûsê digirin. Di vê salên şerê navxweyî de ku zêde ji yek dehsal berdewam kir, hêzên SDF bi hêza xwe ya leşkerî, çavkaniyên nêft û gazê, derbasgehên sînoran û sazûmanîna siyasî ya xwe ya ku di nav de bi navê “Rêvebirya xweser a Bakurê û Rojhilatê Sûriyê” tê zanîn, bi rastî wekî sazmanek nîvs-dewletî li bakurê rojhilatê ava kir.
Ev hêz di şerê dijî DAÎŞ de—nemaze ji sala 2014 vir—wekî herî hêza bingehîn a axîniyê (zemînî) ku piştgirîya Dewletên Yekbûyî (Amerîka) bi wan re dida, tê zanîn. Ew rola girîng di şikandina DAÎŞ li sala 2019 de jî kir.
Lê belê, ji şûna (re) şerê ji Îbريل 2025 ve, SDF dest bi reşkandina nêftê ber bi Dîmaşk kir. Ev kiryar wekî nîşana guherîna tedrîjî ya mîzanê hêzê xuya kir.
Piştî ku dewleta Esed ket, Tirkîye û hevalên xwe yên îslamgiran—ku tê gotin ku piştgirî didin Ehmend Şer—ji bîlawbûnê (gap) a desthilatdariya li Dîmaşk sûc girtin da ku bihêrîş (astengkirin) li rêveberiya xweser a kurdan zêde bikin. Di meha Adar 2025 de, Mazlum Ebdî (fermandarê SDF) pevgirek ji bo “yekgirtina netewî” bi dewletê imze kir; ev pevgir di xwe de şertên weqaandin bi “devdan bi-dev” (tedrîj) ji bo rûlên ewlehî û leşkerî vedihewîne.
Gava mîna wextê vê peymana dawiya xwe gihîşt—li dawiya 2025—dewlet SDF da îltîmâtum: yekgirtin an jî şer.
Di encama destpêkirina şerê di Çileya 2026 de, sazûmana leşkerî û herêma SDF bi lez hatiye şikandin. Raporên ku têne gotin wan diyar dikin ku bi qasî du-sêyê (2/3) ji hêzên Arab beşekê zû bi Dîmaşk re hev kirin, û di vegerandina (paşda vegerandin) erdê nêftê de jî rol lîst.
Ji ber vê, nêrîn û bêhêvîyên demdirêj ên eşîrên Arab—nemaze li Deîr ez Zor û Raqqa—li ser “cîgirên (têbînîya) bêheqîyê struktûrî” ku wan di bin desthilatdariya SDF de dîtin, di vê pêvajoyê de roleke bingehîn lîst.
Di qadê navnetewî de jî, polîtîkên Dewletên Yekbûyî—nemaze di nav serokatiya duyemîn ya Donald Tramp—nîşan didin ku ji bo hevkariya kevnar bi kurdan ve dûr dibe. Di nêzîkîyên ku li gorî mazûna Amerika di Parîs de bi navberkirin hatin kirin, pêşniyara Dîmaşk ji bo vegirtina herêman ku li bin destê SDF bûn, bi tundûtûjî nehat red kirin; piştî wê, operasyona leşkerî dest pê kir.
Her weha Tom Barak, endamê taybet yê Amerîka di Tirkîye û Sûriyê de, got ku mîsyona bingehîn a SDF di şerê dijî DAÎŞ de “bi qasî pir caran dawiya xwe dît”.
Lê belê, analîzên antî-terorismê yên Amerîka dibêjin ku dewleta navendî di Dîmaşk de ji bo şikandina DAÎŞ çendî zêdetir kapasîte heye ji ber ku ew li hember kesên ne-dewletî ye (aktorên ne dewletî). Lê di pratîkê de, hilweşîna rêzikên SDF kêm kirêb bûye ku aîş bi tevahî li girêdayîyê berdewam bibe; lê belê ew jî fikarên ewlehî yên nû çê kir.
Rapor hene ku di dema êrîşên li navendên girtîgehan de, çendîn girtiyan ji DAÎŞ derketine. Di heman demê de, Amerîka dest bi vegerandina / veguheztina hezaran girtiyên DAÎŞ ber bi Iraq kir.
Di warê siyasî de, Ehmend Şer hewl dide bi pêşkêşkirina emantên (imtiyazên) ji bo kurdan—wekî: nasandina zimanê kurdî wekî “zimanê netewî”, destûr da ku di dibistanan de werê hîn kirin, û dawandina nsûbîyet (tabiîbûn/şensname) ji bo kurdên ku şenasname winda kirine—pêvajoya yekgirtinê leqand bike. Ev kiryarên we yekemîn mînak e ku ji dema îşkinta dewleta Sûriyê di 1946 de ev qas mafên kurdan nayê nasandin.
Lê belê, dijminî û şübhehên li ser çawa Dîmaşk bi peymanan rûniştî dê darêje. Wêjinên ku di salek borî de li dijî komên azad (etnîkî/mazhabî)—wekî Alawiyan û Druzan—kêrîbûne, û hin ji wan re tê gotin ku ji hêzên girêdayî Dîmaşk re ye, ewlehî û baweriya mirov bi îtîmenan ên dewletê kêm dike.
Di asta herêmî de, ev guherîn encamên girîng der dixe: Tirkîye, ku SDF wekî “şaxa” PKK tê dîtin, ji kiryarên dewletê re piştgirî dide û asta şerê hişk dike. Di aliyê din de, hin şexsên PKK Muzlim Ebdî şîret dikin ku ji yekgirtinê dûr bibe, da ku dawiya hewlên xwe ya herêma xaka (baz) winda neke.
Îsraîl jî, bi rakirina herêma “navbirê ya kurdan” (zonê qefile), dibe ku bi tehdîda çêbûna hêzek sênî (sunî) ku nêzîkî Tirkîye ye re li sînorên xwe rû bi rû bibe. Li Iraq jî, veguheztina girtiyên DAÎŞ li axa wê welatê, tevliheviyên siyasî li holê der dixe.
Di encama dawî de, bi kêm bûna ava xweser a kurdan, “pirsa kurdan” ji kontrola serzemînê derdikeve û di nav qanûna bingehîn, mafên şaredarî, û girêdana rastîn di hêza siyasî de cih digire. Dahiya pêvajoyê girêdayî ye bi qaya yê Dîmaşk li peymanan, û jî bi hêza kurdan da ku serketinên leşkerî yên berê veguherînin bandorê siyasî di çarçoveya nû de.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment