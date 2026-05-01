Nefreta Amerîkayiyan ji şerê li dijî Îranê / Rewşa giran (xirab), encama şîara Trump ya başkirina aboriyê ye

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Her çi qas nêzîkê du mehan ji şerê Amerîkayê li dijî Îranê derbas bûbe, navenda anketê ya Ipsos, ABC News û Waşington Post di anketeke hevpar de, nerêya neyînî ya Amerîkayiyan li ser şerê li dijî Îranê eşkere kirine.
Li gor vê anketê, nerêya neyînî ya Amerîkayiyan di derbarê şerê li dijî Îranê de gihîştiye asta şerên Iraq û Viyetnamê.
Anketa hevpar a navenda anketê ya Ipsos, ABC News û Washington Post nîşan dide ku ev şer di vê demê de bi qasî sala sêyem a şerê Iraqê ango sala 2006’an û sala şeşem a şerê Viyetnamê di salên 1970’î de, di nav Amerîkayiyan de nefret lê hatiye çêkirin û ev nerazîbûn gihîştiye nêzîkê %61’î.
Di heman demê de, her çi qas Trump îdîa dikir ku di dema wî de rewşa aboriya Amerîkayiyan baştir bûye, bi bilindbûna bihayê benzînê heya asta herî bilind a çar salên borî, ji her deh Amerîkayiyan çar kes dibêjin ku rewşa wan ji têketina Trump li Qesra Spî xirabtir bûye û ew ber bi kêmkirina ajotinê, kêmkirina lêçûnên malbatê, guhertina planên xwe yên şahiyê, an jî kirîna otomobîla elektrîkî ve çûne.
Li ser pêşerojê jî, nîvê Amerîkayiyan bawer dikin ku bilindbûna bihayê benzînê dê ji îsal jî zêdetir be, û %15 jî hêvî dikin ku biha di heman astê de bimîne.
Dawiya peyam
Etîketên:
Îran
Amerîka
Viyetnam
Iraq
Anket
Your Comment