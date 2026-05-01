Serokê Federasyona Futbolê: Divê nehêlin ti alayekî ji bilî ala Îranê têkeve stadyuman di Kasa Cîhanê de

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA – Mehdi Tac, serokê Federasyona Futbolê ya Komara Îslamî ya Îranê, di axaftina xwe bi rojnamevanan re û di bersiva pirsyarekê de li ser rewşa beşdarbûna Îranê di Kasa Cîhanê ya Futbolê de got: "Gelek nîqaş hene; divê nehêlin tu alayekî ji bilî ala Îranê têkeve stadyuman."
Wî bi vegotina vê yekê ku ji Infantino re gotiye: "Min FIFA wiha qels nedîtibû," wiha dewam kir: "Min bê fedî û tirs bi FIFA re axivî. Hevalên min ecêbmayî man ku min ew qas bi hêz axivî. Du-sê caran min ji berpirsên FIFA re got: 'Min FIFA wiha qels nedîtibû ku ji van tevgerên biçûk bitirse.' Min ji wan re got ku ew tenê şermezar dikin. Ala Îtalyayê li şûna ala Îranê danîn û FIFA tenê şermezar kir."
Wî zêde kir: "Min ji berpirsên FIFA re got: 'Serokê Amerîkayê got ku ewlehiya tîma neteweyî ya me li wî welatî nîne û we li hember gotinên wî yên bêaqil tu bertek nîşan neda. Niha em bi vîzeyê çûn Kanadayê, lê ji ber heqareta ku hat kirin, vegeriyan û hûn dîsa tenê şermezar kirin.'"
Tac wiha dewam kir: "Kursiya min li tenişta Şêx Selman vala bû. Em bi valabûna wê kursiyê serbilind in û ev serbilindî ji sed kursiyên tijî mezintir e."
Wî bi destnîşankirina nameya FIFA’yê got: "FIFA nameyekê li ser van mijaran şandiye ku emê wê sibê weşînin. Gelek nîqaş hene; ew nîqaşa min nîn e, nîqaşa welat û heqareta li welat e. Herwiha mijara alayê jî heye û divê nehêlin tu alayekî ji bilî ala Îranê têkeve stadyuman."
Dawiya peyam
Etîket: Kasa Cîhanê ya Futbolê, Amerîka, Ala Îranê, Mehdi Tac
Your Comment