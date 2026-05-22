Îstîfaya Serokê Rêxistina Îstîxbaratê ya Neteweyî ya Amerîkayê û yek ji kesayetiyên herî nêzîkî Trump

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di berdewamiya pêvajoya îstîfayê di avahiya hikûmeta Trump û nêzîkên wî de, niha dor hatiye Tulsî Gabard.
Ew ku yek ji nêzîktirîn kesayetiyan di hesabê Trump de dihat, ji wan dijberên êrişa li Îranê bû. Beriya êrişa rejîma siyonîst a li Îranê di meha Hezîrana borî de, wê anîbû ziman ku Îran li ser riya çekê nukleerî nîne û bernameya nukleerî ya Îranê ji bo Amerîkayê xetereyekê çênake.
Îstîfaya wê di berdewamiya îstîfaya Joe Kent û hin kesayetiyên din ên îstîxbaratî û ewlehiyê yên hikûmeta Trump de ye. Divê ev wek encama pirsgirêkên pirjimar di avahiya biryarsaziya Qesra Spî de were nirxandin; cîhekî ku qala Gabardî tu bihaker nîne, lê kesekî nexwenda û bêtecrûbe yê wek Hegseth karê xwe dike, û serokê Mossadê ji wê bêtir desthilatdarî û gihîştinê li bal Trump heye!
Îstîfaya Gabardî divê wek yek ji encamên rasterast ên şerê li dijî Îranê û têkçûna Amerîkayê li hember Îranê were hesibandin.
