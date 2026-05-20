Rêberê Şoreşa Îslamî :"Şehîd Reîsî pîvaneke ji hewldan û dilşewatiyê ji bo milet û welatî peyda kir"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Peyama Rêberê Şoreşa Îslamî bi munasebeta dûyemîn salvegera şehîdbûna Şehîd Reîsî û pîrozkirina Şehîdên Xizmetê hate weşandin.
Nivîsa peyamê wiha ye:
Bi navê Xwedayê dilovan û dilovîn
Gelê serbilind ê Îranê!
Bîranîna Şehîdên Firîna Beharan û bi serokatiya wan, Serokkomarê Şehîd, Hocat-ul-îslam Seyîd Îbrahîm Reîsî, bîranîna şehîdbûna komên Şehîdên Xizmetkar li Komara Îslamî ya Îranê ye; ji Muteherî, Beheştî, Recaî, Bahoner bigire heta Reîsî, Elî Haşim, Emîr Ebdullahiyan û Larîcanî , bi sedan kesayetên berbiçav û perwerdebûyî yên mekteba Îmam Xumeynî yê Mezin û Xamene'î yê Hêja (Xwedê cihê wan bilind bike), ku deftera xizmeta dilpakî û têkoşerî ya berpirsên Komara Îslamî bi îmzaya xwînî ya xwe xemilandine.
Ji nav taybetmendiyên diyar ên Şehîd Reîsî , dikarin berpirsiyarîpazî, ciwanhezî, baldayî bi dadê, dîplomasîya çalak û bikêr, û bi taybetî gelhezî bêne jimartin. Van taybetmendiyan bûne sedema dilxweşiya dostên Îranê, di nav wan de mucahidên eniya bihêz a Berxwedanê û gelek dilşewatên sîstemê. Hemû van, bêguman, bi manewiyeteke ku koka wê di kûrahiya canê wî de bû, têkilî bû.
Di têkiliya di navbera berpirs û gel de, taybetmendiyên erênî yên bibandor, bûne sedema qedirgirtina hevbeş. Bi vî awayî bû ku pêşwaziya cenaze wî heta bal Hezretê Ebi'l-Hesen El-Riza (silawêt Xwedê lê bin), bi şahiyeke bi hempa qewimî.
Serdema netemam a serokkomariya wî şehîd, pîvaneke hewldan û dilşewatiyê ji bo milet û welatî re peyda kir, di heman demê de parastina serxwebûna wê jî.
Niha em li hemberî dastanên lehengî yên gelê Îranê di berxwedana yekta ya dîrokî de li dijî herdu artêşên terorîst ên cîhanî ne. Ev yek, barê berpirsiyariya berpirsên Komara Îslamî - ji Rêberê û Serokên hêzên sêyem bigire heta hemû astên birêvebir - ji berê giran dike.
Îro, spasiya nemeta hevgirtina milet, hikûmet û hemû dezgehên Komara Îslamî , di hêzkirina motîvasyon û xizmeta ducar û têkoşer a berpirsan, vekiriya girêkên pirsgirêk û şêwepêhatiyên gel nemaze di warê aborî û jîyandarî de, amadebûnên meydanî û rasterast , û diyarkirina roleke cidî ji bo gelê rabûyî li rêya pêşketina welêt û tevgera bi hêvî ber bi pêşerojeke ronî de ye.
Rehmet û rizayê Xwedê li ser Şehîdên Rêya Xizmetê û Piştgiriya Xwedê, û duaya Serdarê me (Xwedê derketina wî zû bike) piştevanê xizmetkarên gelê misilman ê Îranê be.
Seyid Mûçteba Husênî Xamene'î
20ê Gulanê 2026/ 30ê Berdana biharê (Ordîbeheşt) 1405
Dawiya peyamê
Rêberê Şoreşa Îslamî :"Şehîd Reîsî pîvaneke ji hewldan û dilşewatiyê ji bo milet û welatî peyda kir"
Rêberê Şoreşa Îslamî di peyamekê de bi boneya duyemîn salvegera şehadeta Şehîd Reîsî tekez kir: Heyama serokatiyê ya neqediyayî ya wî şehîdî, di heman demê de ji bo netewe û welêt pîvanek ji hewldan û dilovaniyê peyda kir, di heman demê de serxwebûna wê parast.
