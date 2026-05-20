"Tenê olî": Çima ew di civakê de sînorek nedîtî diafirîne?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di salên dawî de, di qada giştî ya bajaran û her weha li ser torên civakî de di dabînkirina hin xizmet û çalakiyan de cureyek nîşankirina nasnameyê hatiye dîtin; wek "kirêkirina xaniyek guncaw ji bo malbatek olî", "gera olî", "kafeya olî" an "dibistanên olî".
Hebûna çêj û şêwazên jiyanê yên cûda di her civakê de xwezayî ye û mafê kesan heye ku hawîrdorek hilbijêrin ku bi nirx û tercîhên wan re lihevhatîtir be. Lêbelê, di civakek mîna Îranê de, ku Îslam beşek girîng a nasnameya wê ya dîrokî, çandî û civakî pêk tîne, karanîna berfireh a van nîşanan pirsên girîng ên civakî derdixe holê.
Meseleya sereke ne ew e ku mirov olî ne an na; lêbelê, dema ku peyvên wekî "tenê olî" wekî pîvanek ji bo destnîşankirina hin qadên civakî têne bikar anîn, bi nezanî ew bandor tê afirandin ku olîbûn nasnameyek cuda û taybetî ye di civakê de. Di heman demê de di civakek ku piraniya wê Misilman e, cûdahî bêtir di şêwaza jiyanê û asta pabendbûna bi hin norman de ne, ne di bingeha nasnameya olî de.
1. Veguherandina nasnameyek giştî bo komeke taybetî
Di gelek civakan de, etîketên nasnameyê dema ku komek di kêmaniyê de ye û hewce dike ku jîngehên guncaw ji bo nasnameya xwe biafirîne, têne bikar anîn. Lêbelê, di civakekê de ku Îslam beşek ji çanda giştî û nasnameya dîrokî ya wê ye, karanîna etîketên wekî "tenê olî" dikare bandorek berevajî bike.
Dema ku kafeyek xwe wekî "kafeyek olî" dide nasîn an jî reklamên xanîyan tekez dikin ku xanî "ji bo malbateke olî guncaw e", peyama nepenî tê şandin ku olîbûn taybetmendiyek cûda ye ji sereke ya civakê. Di encamê de, li şûna ku ol wekî beşek ji çanda giştî were dîtin, ew hêdî hêdî wekî nasnameyek komeke cuda tê destnîşan kirin.
Ev dikare bibe sedema çêbûna têgihiştinek xelet; Ew wekî ku mirovên olî komeke taybetî li kêleka komên din bin, ne beşek xwezayî ya laşê civakê ne.
2. Avakirina sînorên sembolîk di civakê de
Di sosyolojiyê de, têgehek bi navê "sînorên sembolîk" heye. Sînorên sembolîk xetên ku komên civakî xêz dikin da ku xwe ji yên din cuda bikin.
Bikaranîna etîketên wekî "tenê olî" bi bandor sînorek wusa diafirîne. Her çend armanc tenê afirandina jîngeheke hevfikir be jî, ew bi bandor civakê dike du kom: yên ku dikevin nav vê pênaseyê û yên ku li derveyî wê têne hesibandin.
Di demek dirêj de, sînorên weha dikarin bibin sedema ku qadên bajarî bibin qadên cuda û veqetandî li şûna ku bibin cihên ku komên cûda tê de têkilî daynin.
3. Têkiliya di navbera şêwazên jiyanê yên cûda de kêm dibe
Civakek saxlem hewceyê têkiliya rojane di navbera mirovên bi şêwazên jiyanê yên cûda de ye. Gelek têgihîştinên çandî yên xelet kêm dibin dema ku mirov di jîngehên hevpar de bi hev re têkilî daynin.
Dema ku qadên wekî kafe, tûrên geştiyariyê an jî hin xizmetên şaredariyê bi etîketên nasnameyê têne destnîşankirin, ev têkilî kêm dibe. Mirov bêtir îhtîmal e ku di jîngehên ku dişibin wan de bin û kêmtir îhtîmal e ku bi şêwazên jiyanê yên din re rû bi rû bimînin.
Di encamê de, dûrbûna civakî di navbera koman de hêdî hêdî zêde dibe.
4. Afirandina bandorek xelet a rewşa civakê
Etîketên wekî "tenê olî" an "tenê malbata olî" carinan wê bandorê diafirînin ku qada giştî ya civakê ji bo van kesan ne guncaw e û divê ew jîngehên xwe yên taybet hebin.
Lê di civakekê de ku piraniya xelkê tê de Misilman in, cudahîyek wisa di prensîbê de ne hewce ye. Cudahî bêtir di şêwaza jiyanê, asta pabendbûna bi hin norm an çêjên çandî de ne, ne di bingeha girêdana olî de.
Ji ber vê sedemê, karanîna van celeb etîketan dibe ku wêneyek nerast a avahiya civakî ya civakê biafirîne.
Bandora li ser Hevgirtina Civakî
Yek ji faktorên girîng ên hevgirtina civakî hebûna qadên hevpar e ku mirovên bi nêrîn û şêwazên cûda dikarin lê amade bin. Ev qadan baweriya civakî zêde dikin û di navbera komên cûda de girêdanan çêdikin.
Lêbelê, heke qadên civakî pir zêde li ser bingeha nasnameyên taybetî werin destnîşankirin, civak ber bi afirandina torên cuda ve diçe. Di şert û mercên weha de, mirov kêmtir bi hev re têkilî datînin û hesta aîdiyeta hevpar a civakê kêm dibe.
Stratejiyên ji bo pêşîgirtina li avakirina sînorên civakî
Heke em qebûl bikin ku etîketên wekî "tenê olî" dikarin bi nezanî sînorên civakî biafirînin, pirsa girîng ev e ku ev pêvajo çawa dikare were asteng kirin, bêyî ku cûrbecûr şêwazên jiyanê di civakê de werin paşguh kirin.
1. Xurtkirina qadên giştî yên hevpar
Park, kafe, navendên çandî, pirtûkxane û bûyerên bajarî xwedî fonksiyona civakî ya herî mezin in dema ku ew ji hêla cûrbecûr mirovan ve têne bikar anîn.
Çiqas ev qadên hevpar zêde bin, ewqas derfet ji bo têkiliyê di navbera mirovên bi şêwazên jiyanê yên cûda de zêdetir dibin.
2. Ji nîşankirina nasnameyê dûrketin di xizmetan de
Di gelek rewşan de, mimkun e ku jîngeha qadek bêyî karanîna etîketên nasnameyê were vegotin. Bo nimûne, li şûna bikaranîna hevoka "taybetî ji bo kesên olî", îfadeyên wekî jîngeha malbatî, atmosfera bêdeng, an jîngeha çandî dikarin werin bikar anîn.
Wisa danasîn dihêle ku mirov li gorî tama xwe hilbijêrin, bêyî ku sînorên civakî di navbera koman de çêbikin.
3. Xurtkirina nasnameyek civakî ya hevpar
Li gel cûdahiyên çandî û şêwazên jiyanê yên cûda, hebûna nasnameyek hevpar û berfireh ji bo parastina hevgirtina civakê girîng e. Ev nasnameya hevpar dikare hêmanên hevpar ên wekî ziman, dîrok, çand û nirxên giştî yên civakê tekez bike.
Dema ku mirov xwe di çarçoveya civatek hevpar de dibînin, cûdahiyên di şêwaza jiyanê de kêmtir îhtîmal e ku bibin sînorên civakî.
Encam
Şêwazên jiyanê yên cûda, astên pabendbûna bi normên olî, an tercîhên çandî beşek xwezayî ya her civakê ne. Pirsgirêka sereke ne ji holê rakirina van cûdahiyan e, lê çawa wan di qada civakî de birêve bibin.
Di civakekê de ku ol beşek ji nasnameya wê ya dîrokî û çandî ye, veguherandina "olperestî" bo etîketek cuda wekî "tenê olî" dikare bi nezanî wê bandorê biafirîne ku mirovên olî komek taybetî ne ligel komên din.
Xurtkirina qadên hevpar, dûrketina ji nîşankirina nasnameyê di xizmetên giştî de, û tekez kirina li ser nasnameyeke civakî ya hevpar dikare bibe alîkar ku hevgirtina civakî were parastin; civakek ku mirov, tevî cûdahiyên di şêwaza jiyanê de, hîn jî di çarçoveyek hevpar de dijîn û têkilî datînin.
Nivîskar û edîtor: Mehmûd LotfeliXanî
