Piştî du mehan li bendêbûnê, çend tankerên mezin ên petrolê ji Tengava Hurmuzê derketin.

20 May 2026 - 14:39
News ID: 1816831
Source: kmr.abna24.com
Agahiyên barkirinê nîşan didin ku çend tankerên pir mezin ên ku petrola Rojhilata Navîn hildigirin, piştî zêdetirî du mehan ji asêbûna li Kendava Farisî, di dawiyê de ji Tengava Hurmuzê derbas bûne, bûyerek ku di demekê de ye ku aloziyên leşkerî yên vê dawiyê li herêmê û fikarên bazarê li ser astengiyên dabînkirina petrolê hene.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Li ser bingeha daneyên grûpa borsayên Londonê û şirketa "Kpler" , du tankerên gerdûnî (VLCC) îro ji Tenga Hirmuzê derketine û tankerek sêyem jî di astenga terk vê rêyê de ye. Van her sê keştiyan bi tevahî nêzîkî şeş milyon bermîl nefta xav a Rojhilata Navîn hilgirtine.

Tankera "Universal Winner" (Yûnîversal Wîner) bi alaya Koreya Başûr û hilgirê du milyon bermîl nefta Kuweytê, piştî barkirina xwe ya di 4'ê Adarê de, li ser rêya Ulsan a Koreya Başûr e. Herwiha tankera çînî "Yuan Gui Yang" (Yûan Gûi Yang) ku du milyon bermîl nefta Basra ya Iraqê hilgirtiye, ber bi benderekê li parêzgeha Guangdong (Gûangdûng) a Çînê ve diçe.

Di heman demê de, tankera "Ocean Lily" (Oşen Lîlî) bi alaya Hong Kongê, yek milyon bermîl nefta Qeterê û yek milyon bermîl nefta Basraya Iraqê, ber bi bendera Chuanchou (Çûançû) a Çînê ve hilgirtiye.

Ev guherîn di demekê de rû didin ku ji dawiya Sibatê ve, tansiyonên leşkerî bûne sedema kêmbûna trafîka tankeran li Tenga Hirmuzê; deriyekî stratejîk ku bi qasî 20% ji peydakirina neftê ya cîhanî tê re derbas dibe.

Bi hevdemî van guherînan, bihayê neftê jî bi qasî %1 daxistî bûye û her bermîla nefta Brent gihîştiye derdora 110 dolaran.

