Piştî du mehan li bendêbûnê, çend tankerên mezin ên petrolê ji Tengava Hurmuzê derketin.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Li ser bingeha daneyên grûpa borsayên Londonê û şirketa "Kpler" , du tankerên gerdûnî (VLCC) îro ji Tenga Hirmuzê derketine û tankerek sêyem jî di astenga terk vê rêyê de ye. Van her sê keştiyan bi tevahî nêzîkî şeş milyon bermîl nefta xav a Rojhilata Navîn hilgirtine.
Tankera "Universal Winner" (Yûnîversal Wîner) bi alaya Koreya Başûr û hilgirê du milyon bermîl nefta Kuweytê, piştî barkirina xwe ya di 4'ê Adarê de, li ser rêya Ulsan a Koreya Başûr e. Herwiha tankera çînî "Yuan Gui Yang" (Yûan Gûi Yang) ku du milyon bermîl nefta Basra ya Iraqê hilgirtiye, ber bi benderekê li parêzgeha Guangdong (Gûangdûng) a Çînê ve diçe.
Di heman demê de, tankera "Ocean Lily" (Oşen Lîlî) bi alaya Hong Kongê, yek milyon bermîl nefta Qeterê û yek milyon bermîl nefta Basraya Iraqê, ber bi bendera Chuanchou (Çûançû) a Çînê ve hilgirtiye.
Ev guherîn di demekê de rû didin ku ji dawiya Sibatê ve, tansiyonên leşkerî bûne sedema kêmbûna trafîka tankeran li Tenga Hirmuzê; deriyekî stratejîk ku bi qasî 20% ji peydakirina neftê ya cîhanî tê re derbas dibe.
Bi hevdemî van guherînan, bihayê neftê jî bi qasî %1 daxistî bûye û her bermîla nefta Brent gihîştiye derdora 110 dolaran.
..........
Dawiya peyamê
Your Comment