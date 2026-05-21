Rejîma Siyonîst xwe ji bo şerekî bi salan li dijî Îranê amade dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (AS) – ABNA- Medyayên îbranî ragihandine ku Îsraîl amadekariyên xwe ji bo îhtîmala ji nû ve destpêkirina şerê li dijî Îranê didomîne, şerekî ku dibe bi şêweyê dorên li pey hev ên pevçûnan, salan berdewam bike.
Li gorî rapora rojnameya "El-Arabî El-Cedîd" , "Eyal Zamir" , serokê karargaha artêşa rejîma siyonîst, di hefteyên dawî de rêzek civîn û gotûbêjan li saziyên ewlehiyê, beşa istixbarata leşkerî, beşa operasyonan û hêza hewayî ya vî rejîmî pêk anîne da ku ji bo destpêkirina doreke nû ya şerê li dijî Îranê, bi hevkariya tevahî ya Amerîkayê re, amade bibe.
Rojnameya "Yediot Aharonot" roja Pêncşemê di raporekê de nivîsiye ku saziya ewlehiyê ya rejîma siyonîst hewl dide ku raya giştî ya vî rejîmî ji bo rastiyeke nû amade bike, ew jî ku şerê li dijî Îranê bi êrişekê naqede.
Şerê bi Îranê dirêj e
Rayedarekî bilind ê ewlehiyê yê rejîma siyonîst di vê derbarê de gotiye: "Pêwîste hêviyên raya giştî sererast bikin. Şerê li dijî Îranê dê dirêj be. Heya ku ev rejîm berdewam be, em li bendê ne ku bikevin nav dorên dubare yên pevçûnan; belkî her sal, belkî jî bi kêmtir demekê, da ku em piştrast bibin ku gefa nukleerî û mûşekên balîstîk, metirsî ji hebûna Îsraîlê re çênake."*
Wî her wiha da îdiakirin ku valahiya di navbera Waşington û Tehranê hê jî pir kûr e û biryarderên sereke yên li Îranê hêzên Artêşa Parastina Şoreşê ne; hêzên ku li gorî wî, berjewendiyên wan bi daxwazên Amerîkayê re li hev nakin.
Ev raya got: "Herî kêm daxwazên Amerîkayê bi zêdetirîn daxwazên Îranê re li hev nakin; ji ber vê yekê ji nêrîna me, Donald Trump di dawiyê de ji vebijarka têketina doreke nû ya çalakiya leşkerî li dijî Îranê pê ve tu vebijarkekî din nîne."
Trump: Dibe ku mecbûr bim ku em êrîşeke xurttir bikin
Donald Trump jî roja Çarşemê da îdiakirin ku danûstandinên bi Îranê re ketine qonaxên dawî. Lê wî di heman demê de tekez kir: "Em qet nedêlin Îranê bigihîje çekê nukleerî. Ew ji bo peymanê lava dikin, em ê bibînin ka çi dibe. Dibe ku em mecbûr bibin ku bi xurttirî lê bidin, dibe jî na."
Lê dîsa jî, rejîma siyonîst bawer dike ku tewra êrîşeke nû jî nayê wateya dawiya gefa Îranê.
Rayedarê bilind ê ewlehiyê yê rejîma siyonîst dibêje: "Ji nêrîna Îsraîlê, heya ku ev rejîm berdewam be, tu doreke şer dê dora dawî nebe. Dibe ku li Îranê derbekê pir giran bê dayîn û armancên aborî, leşkerî û sembolên desthilatdariyê bên hedefgirtin, û ev di nêrîna rojavayê de wekî serkeftineke eşkere xuya bike, lê ji nêrîna îraniyan, heya rejîm berdewam be, ewê dîsa hêza xwe ya leşkerî ji nû ve ava bikin."*
Wî tekez kir ku rejîma siyonîst neçar e ku amadehiya xwe ya istixbaratî û operasyonel ji bo vegerê şer biparêze.
Nexweşiya giran a rejîma siyonîst ji mûşekên balîstîk
Li saziyên ewlehiyê yên rejîma siyonîst, xemgîniyeke taybet li ser mûşekên balîstîk ên Îranê heye; ji ber ku li gorî wan, ev mijar di navenda danûstandinên niha yên bi Îranê re nîne.
Li gorî texmînên rejîma siyonîst, Îran berî destpêka şer, zêdetirî du hezar mûşekên balîstîk di destê xwe de hebûn, û piştî êrîş û operasyonên hatine kirin, hêj nîvê vê ceberxaneyê parastiye.
Rejîma siyonîst da îdiakirin ku berevajî hin raportan, Îran di demeke kurt de nikare stokên xwe yên mûşekî yên berfireh ji nû ve ava bike; bi taybetî ku fırkerên giran û xetên hilberîna mûşekan jî ziyan dîtine.
Lê dîsa jî, di heman demê de ku dora dawî ya pevçûnan bi dawî bûye, Îran dest bi vekirina tûnelên mûşekî yên ku bûbûn hedefê êrîşên hewayî yên rejîma siyonîst, kiriye.
Tewra heke pirsgirêka nukleerî jî were çareserkirin
Rayedarê rejîma siyonîst di berdewamiya axaftina xwe de gotiye: "Tewra di senaryoya herî optimîst de, ku pirsgirêka nukleerî were çareserkirin - ku îhtîmala wê kêm e - Îranê dê pêşbaziya xwe ya çekan, bi taybetî di warê mûşekan de, bilezîne."
Wî got: "Asta gefeke wisa heye ku tu pergala berevaniyê nikare bi tevahî li hember wê bisekine, ji ber vê yekê ji vegerê êrîşê pê ve tu çareya me nîne."
Rejîma siyonîst: Şer li Îranê derbeke kûr da
Tevî van xemgîniyan, saziya ewlehiyê ya rejîma siyonîst bawer dike ku şerê dawî li dijî Îranê ziyanên kûr li avahiya vî welatî kiriye.
Li gorî îdiaya rejîma siyonîst, pîşesaziyên leşkerî yên Îranê ziyaneke giran dîtine, hejmarek ji rayedarên sereke yên ku stûnên sereke yên desthilatdariyê bûne, hatine kuştin, û kapasîteya hilberîna mûşekên balîstîk jî bi giranî kêm bûye.
Amadekirina ji bo êrîşên berfirehtir
Tevî ziyanên giran, rejîma siyonîst tekez dike ku Îran hewldanên xwe yên ji nû ve avakirina hêza xwe ya leşkerî rawestandiye.
Li ser vê bingehê, artêşa rejîma siyonîst texmîn dike ku di bûyera ji nû ve destpêkirina şer de, bala êrîşên pêşerojê dê li ser zêdekirina zexta aborî, hedefgirtina binesaziyên leşkerî, zêdekirina zexta li ser hêza deryayî ya Îranê, û êrîş kirina li ser navendên aborî yên hesas be.
Saziya ewlehiyê ya rejîma siyonîst her wiha da îdiakirin ku di heyama agirbestê de, bankeke armancên herî rast û berfireh li dijî Îranê hatiye amadekirin.
Çavkaniyeke ewlehiyê ya rejîma siyonîst gotiye: "Di dema ku destûr were dayîn, artêşa Îsraîlê amade ye ku herî hesas xalên Îranê bike hedef; ji derbê li aboriyê bigire heta kuştina rayedarên bilind."
Li gorî baweriya saziyên ewlehiyê yên rejîma siyonîst, heya ku desthilatdariya Îranê berdewam be, ev rejîm neçar e ku xwe ji bo dorên şer ên zêdetir, êrîşên berfirehtir, û şerekî dirêj-dirêj ê ku dibe ku salan bidome, amade bike.
Bendewariya ji işareta kesk a Amerîkayê
Di heman demê de, bingehê îbranî "Wallah" ragihandiye ku artêşa rejîma siyonîst li bendê ye ku hikûmeta Amerîkayê bi destûrdana destpêkirina êrîşeke nû li dijî Îranê re razî bibe.
Li gorî vê raporê, "Eyal Zamir" gelek civînên bi fermandarên beşên cuda yên karargaha artêşa rejîma siyonîst re pêk aniye da ku hewcedariyên parastinê û êrîşê yên vî rejîmî di rewşa ku Îsraîl wekî "heft eniyên şer ên çalak" bi nav dike, lêkolîn bike.
Di heman demê de, serokê karargaha artêşa rejîma siyonîst di du rojên borî de bi hevtayên xwe yên Amerîkî re jî gotûbêjên ji bo hevrêzkirina rewşa herêmê pêk aniye.
Her wiha, hêza hewayî ya rejîma siyonîst bi hevkariya beşa teknolojiyê û lojîstîkê ya artêşa vî rejîmî, asta amadebûna pergalên berevaniyê bilind kiriye.
Zêdebûna şandina alavên leşkerî yên Amerîkayê bo Îsraîlê
Rayedarekî leşkerî yê rejîma siyonîst ji bingehê "Wallah" re gotiye ku piştî du êrîşên dawî li dijî Îranê, lêkolînên operasyonel ên berfireh li ser nasîn û ragihandina gefên mûşekî û drone yên Îranê hatine kirin.
Wî got ku artêşa rejîma siyonîst û Amerîkayê di çarçoveya komên xebatê yên hevbeş de, dersên van pevçûnan, bi taybetî di warê parastina eniya navxweyî ya Îsraîlê de, lêkolîn kirine.
Li gorî vî rayedarî, bala sereke ya van lêkolînan li ser polîtîkayên ragihandinê, hevkariya leşkerî di navbera welatan de, bikaranîna teknolojiyên nû, başkirina nermalavan, û xurtkirina hêzan bûye.
Her wiha, di meha borî de, hejmara balafirên veguhêz ên artêşa Amerîkayê yên ku ji bo valakirina alavên leşkerî li balafirgehên rejîma siyonîst daketine, bi awayekî berbiçav zêde bûye.
