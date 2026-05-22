"Rûsya û Çîn: Terorîzm xetereyeke cidî ji bo Efxanistanê, herêmê û cîhanê ye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rûsya û Çînê di daxuyaniyeke hevbeş ku piştî hevdîtina Vladîmîr Pûtîn, Serokkomarê Rûsyayê, û Şî Jînping, Serokkomarê Çînê, li bajarê Pekînê hate weşandin, terorîzm wekî yek ji cidîtirîn xetereyên li dijî ewlekariya Efxanistanê, herêmê û cîhanê destnîşan kirin.
Di vê daxuyaniyê de, her du welatan ji civaka navneteweyî xwestin ku hevkariyên xwe yên dij-terorîzmê bi Efxanistanê re xurt bikin û piştgirî ji hewildanên ji bo pêşîlêgirtina bikaranîna axa vî welatî li dijî ewlekariya welatên cîran û herêmê bikin.**
Mosko û Pekînê herwiha tekez kirine ku piştgirî ji tedbîrên Efxanistanê yên di rêya şerê bi terorîzmê re dikin û dixwazin ku axa vî welatî nebe bingehê çalakiyên komên tundrew û xetereyên der-sînorî.**
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye ku Rûsya û Çînê di çarçoveya hevkariyên dualî û piralî de, şêwir û hevahengiyên xwe yên derbarê Efxanistanê de berfireh dikin û piştgirî ji pêvajoyên ku ber bi aramî, ewlehiya domdar û kontrolkirina xetereyên ewlekariyê li vî welatî ve diçin, dikin.
Ev helwest di rewşekê de tê gotin ku fikarên li ser belavbûna bêewlehiyê û çalakiyên komên terorîst li Efxanistan û dora wê berdewam in.
Di vê çarçoveyê de, Pakistanê gelek caran desthilata Talibanê tawanbar kiriye ku di pêşîlêgirtina bikaranîna axa Efxanistanê ji aliyê koma Tehrîkê Talibanê Pakistanê (TTP) ve ji bo kirina êrîşên li hundirê Pakistanê de têk çûye; tawanbarînek ku Taliban hertim red kiriye.
Analîst bawer dikin ku bi zêdebûna fikarên hêzên herêmî û cîhanî ji guherînên ewlekariyê yên Efxanistanê re, pirsgirêka şerê bi terorîzmê re dîsa bûye yek ji sereke mijarên gotûgoc û têkilîyên siyasî yên bi Kabûlê re.
Li gor wan, pêşeroja hevkariyên ewlekariyê li Efxanistanê ji her demê zêdetir bi asta têkilîyên siyasî yên navxweyî, têkiliyên herêmî û cureya helwesta hêzên bibandor li hember guherînên vî welatî ve girêdayî ye.
