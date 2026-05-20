Berpirsên Amerîkî li ser berdewamiya piştgiriya leşkerî ji bo Hêzên Pêşmerge li hev nakin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cîgirê Wezîrê Parastinê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo Karûbarên Ewlekariya Navneteweyî Dan Zimmerman hevkariya ewlehiyê ya berdewam a Waşingtonê bi Herêma Kurdistanê re parast. Dîtina "hevkarekî amadetir û guncawtir" ji hêzên Kurd ên Iraqê dijwar e. Şîroveyên wî di bersiva fikarên li Kongresê de li ser kêmkirina budçeyê ji bo şerê li dijî DAIŞê û bandora wê li ser hevalbendên Amerîkayê hatin.
Di vê mijarê de, Nûnerê Komarî Mike Turner, di civînek Komîteya Xizmetên Çekdarî ya Meclisa Nûneran a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de, fikarên xwe li ser kêmkirina budçeyê ji bo şerê li dijî DAIŞê anî ziman û pêşeroja piştgiriya Amerîkayê ji bo Iraq û hêzên Pêşmerge pirsî.
Zimmerman bersiv da û tekez kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê "piştgiriya Kongresê ji bo fînansekirina berdewamiya vê hevkariyê pêşwazî dike." Wî her wiha ev mijar bi guhertinên di rewşa ewlehiyê ya herêmê de piştî şerê dawî yê li Rojhilata Navîn ve girêda.
"Şahidiya ku ji hêla Amîral Brad Cooper ve hatî dayîn nîşan dide ku DAIŞ ji hêla hêzên ewlehiyê yên Iraqê û Pêşmergeyên Kurdistanê ve hatiye marjînalîzekirin. Lê gava ku ez li budçeya giştî ya şerê li dijî DAIŞê, perwerde û çekdarkirinê dinêrim û dibînim ku ev kêmkirina budçeyê dê çi bandorê li hevalbendên me yên Kurd li Iraqê bike, ez xemgîn im." Ma hûn dikarin hinekî li ser piştgiriya me ya ji bo hevalbendên Kurd li Iraqê û pêşeroja vê piştgiriyê rave bikin?”
“Em rêzek mezin ji hevkarên xwe yên Kurd li Iraqê re digirin. Gelek zehmet e ku komek ji hêzên Kurd bêtir amade û guncaw ji bo hevkariyê û hevrêziyê bibînin. Em piştgirî û fînansmana ku Kongre ji bo berdewamiya vê hevkariyê peyda dike pêşwazî dikin.”
.................
Dawiya Peyam/
Your Comment