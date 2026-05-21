Di civîna zanistî ya “Li Ser Bilindahiya Ramanê”de,ku ji bo Hefteya Nifûsê hatibû lidarxistin,li ser mijarên girîng ên civakî û stratejîk hate axaftin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Civîna zanistî ya "Li Bilindahiya Ramanê" bi munasebeta Heftiya Nifûsê, bi pêşkêşkirina Hucetul Îslam wel Muslimîn Seyîd Mufîd Huseynî Kohsarî, cîgirê navneteweyî yê Hawzeyên Zanistî yên Îranê, û bi hewldana Komîteya Jinen ya Qerargeha Belax Mubîn, bi mêvandariya Ajansa Nûçeyan ya Abna, danê sibehê hate lidarxistin.
Cîgirê navneteweyî yê Hawzeyan di vê civînê de bi ravekirina çar armancên stratejîk yên Rêberê Şoreşê ji bo mijara nifûsê, tekez kir ku nifûs ne tenê peydakirina "pêşerojeke geş" û ji bo bidestxistina "hêzeke mezin a cîhanî" hewce ye, di heman demê de pêşmergeya pêngavên stratejîk û gaveke dirêj li ser riya afirandina "şaristaniya nû ya îslamî" tê hesibandin.
Hucetul Îslam Huseynî Kohsarî destnîşan kir ku nêrîna li nifûsê divê tenê bertekek li ber zirar an kêmasiyên borî nebe; divê ev mijar bi nêrînek pêşerojger û li asta şaristanî bê nirxandin; nifûs, motora ajokar a her roleke mezin a di têkiliyên navneteweyî de ye, û bêyî xwedîbûna pileke ciwan û çalak, gihîştina lûtkeyên hêza cîhanî ne mumkin e.
Derveyî statîstîkan; nifûs wekî hêmana hişk û nerm a şaristanî
Di analîza bingehên şaristanîsaziyê de, cîgirê navneteweyî yê Hawzeyên Zanistî nifûsê dabeş kir du alî: aliyê hişk (hardware) ku peydakirina hêza mirovî ji bo aborî, teknolojî û hêza leşkerî dihewîne; û aliyê nerm (software) ku vedigere hilgirên nirxan, ol, huner û baweriyan. Wî tekez kir ku tu şaristanî bêyî referansa zanistî û dewlemendiya ku ji hêza kedê ya pispor tê bidestxistin, nikare bigihîje desthilatdariyê.
Cudahiya bingehîn a di navbera nêrîna îslamî û rojavayî ya li nifûsê de di aliyê nerm de diyar e. Lê li rojavayê, nifûs carinan wekî faktoreke qelsker ji bo malbatê tê hesibandin, lê di şaristaniya nû ya îslamî de, nifûs wekî hêmana bihêzker û piştevan a saziya malbatê tê dîtin. Ev nêrîn ji kerameta mirovî û şiyanên xwezayî yên her kesî reh digire ku di pêvajoyên civaksazî û pergalî de rol dilîze.
Guherîna hêzê li cîhanê; krîza kalbûnê li benda îdiakaran
Hucetul Îslam we Muslimîn Huseynî Kohsarî bi analîzkirina rewşa hêzên heyî yên cîhanê, ji "pêşbaziya pîr û ciwanan" wekî dijwariya nû ya navneteweyî nav kir. Wî bi taybetî bal kişand ser rewşa Çînê ku ji ber polîtîkayên tund ên yek-zarokî yên borî, niha bi gefa mezin a kalbûnê re rû bi rû ye û dibe ku di pêşerojê de neçar be ku beşek mezin ji karîgeriya xwe ya aborî ji bo peydakirina nifûsa pîr xerc bike, ev yek jî hêza wê ya cîhanî kêm dike.
Cîgirê navneteweyî yê Hawzeyan wiha got: Berevajî vê, welatên wek Hindistan, Brezîl û Nîjerya ji ber mezinbûna hevseng a nifûsê di deh salên pêş de dê derfetên nû ji bo bilindkirina giraniya xwe di hevsengiya hêzê de bi dest bixin; ev analîz nîşan dide ku welatên mîna Rûsya, Japonya, Kore û heta Amerîka bi dijwariyên giran ên di warê hêza kedê de rû bi rû ne û neçar in ku koçberan qebûl bikin, ev yekê jî dijwariyên nasnameyî yên nû ji wan re çêdike.
Êrîşa li bingehên rojavayê; ji kuçeya tinebûnê ya "îzm"an heya veqetîna mirovî
Wî bi rexneyeke giran li şêwaza jiyana rojavayî kir, koka krîzên nifûsê di "îzm"ên wek lîberalîzm, ferdperestî û sekulerîzmê de dît û got ku şaristaniya rojavayî bi destwerdana di pênaseya malbatê de û belavkirina têgînên wek zewaca bi heywanan an tiştan, mirovahiyê ber bi veqetîna civakî, tenêbûna zêde û depresyonê ve kiriye.
Hucetul Îslam we Muslimîn Huseynî Kohsarî tekez kir ku di mijara jin û malbatê de, em ne sûcdar, lê "dozdar" in û divê li şûna bertekê, em êrîşî bingehên ramanî yên rojavayê bikin. Rojavayê îro bi navgîniya saziyên navneteweyî û belgeyên wek "Belgeya 2030", li pey ferzkirina karekî sîstematîk û birêkûpêk e ji bo guhertina şêwaza jiyana cîhanî ku berxwedana li dijî wî hewceyê danûstandina belgeyên serî yên xwecihî wek belgeya veguherîna perwerdehiyê ye.
Pencereya nifûsê ya cîhana îslamê; derfeteke bêhempa li zengila stratejîk
Beşeke girîng ji axaftinên Hucetul Îslam we Muslimîn Huseynî Kohsarî ji bo şiyanên cîhana îslamê veqetandibû û diyar kir ku îro misilman bi zêdetirî 2 milyar kesî (çarêka nifûsa cîhanê), leza mezinbûnê ya herî zû di nav ol û herêmên erdnîgarî de heye. Ev nifûs ne tenê li 51 welatên îslamî pirranî ne, lê wekî hindikayên pispor û bibandor (mîna 3 milyon pisporên misilman li Amerîkayê) li seranserê cîhanê belav bûne.
Wî di berdewamiyê de wiha got: Xala stratejîk ev e ku nifûsa misilmanan li herî girîng û jîndar deqên erdnîgarî yên cîhanê wek Tengava Hirmizê, Kanala Suweyşê û Babu'l-Mendebê bicih bûne; ev nifûsa misilmanan pêla bazirganî û ewlehiya cîhanê di destê xwe de digirin; ev "avantaja mutleq" ya erdnîgarî û olî, cîhana îslamê dike di rewşeke dîrokî de ji bo pêngava şaristanîsaziyê ku tu reqîbekî din jê sûd wernegirtiye.
Komkujiya bi zanebûn li Xezzayê û Minabê
Hucetul Îslam Huseynî Kohsarî di berdewamiyê de bi tekezkirina ku dijmin bi armancgirtina bi zanebûn a zarok û xwendekaran di bûyerên wek êrîşa dibistana "Minabê" û kuştina berbelav a nifşa nû li Xezze û Libnanê, li pey "komkujiyeke tam" e bi mebesta qelskirina nifşa şiî û îslamî ya ku dê şaristaniya nû ya îslamî berfireh û cîhanî bike, wiha got: Ev tawanên sîstematîk tam li ser wan kesan armanc digire ku divê avakerên pêşerojê û zarokzanên nifşa bê yên welêt bin; çimkî dijmin baş fam kiriye ku desthilatdarî, ewlehî û şaristanîsazî bi hebûna nifûseke pir û çalak ve girêdayî ye. Ji vî alî ve, êrîşa li dibistan û nexweşxaneyên zarokan ne bûyereke tesadufî, lê beşek ji şerekî şaristanî û nasînî ye ji bo birrîna rehên mirovî yên şaristaniya îslamî û pêşîlêgirtina avakirina hêzeke mezin a cîhanî ya misilmanan, ku ev yek bi eşkere li dijî gotinên derewîn yên rojavayê yên parastina mafên mirov û zarokan e.
Îran wekî modela umetê; pêdiviya derbaskirina paradigma ji hejmarê bo kalîteyê
Cîgirê navneteweyî yê Hawzeyan bi bîranîna bîranîneke ji sefereke xwe ya bo welatekî îslamî, got ku li wê derê şiîyan bi xeletî bi pêşketina ji şîara kevin "zarok kêmtir" a Îranê, nifşa xwe bisînor kiribû û di bersiva protestoyê de, Îranê wek modela xwe didît. Wî tekez kir ku em bixwazin bêxwazin ji bo cîhana îslamê îlhamkerê ne û divê bi lez, vê pirsgirêkê di nav xwe de çareser bikin.
Hucetul Îslam we Muslimîn Huseynî Kohsarî di beşa dawî ya axaftina xwe de wiha got: Di dawiyê de, stratejiya şaristanî ya Îranê divê li ser guhertina paradigma ji "hejmarê bo kalîteyê", bihêzkirina nasnameyên neteweyî û umetî, û çalakkirina dîplomasiya精英an were sekinandin. Ger nifûsa pir a cîhana îslamê bi rêk neyê, li şûna derfetê, dikare bibe krîzên wek xizanî, bêkarî û koçberiya an. Ji ber vê yekê, para nifûsê di cihada ronkirin û cihada aborî de divê bi baldarî were pênasekirin da ku Îran wekî navenda şaristaniya nû ya îslamî, giraniya welatên wek Endonezya, Pakistan û Misrê di yek tîpekî yekgirtî de hevaheng bike.
.........
Dawiya peyamê
Etîket:
Huseynî Kohsarî, Mezinbûna Nifûsê, Heftiya Nifûsê, Şaristaniya Îslamî
Di civîna zanistî ya “Li Ser Bilindahiya Ramanê”de,ku ji bo Hefteya Nifûsê hatibû lidarxistin,li ser mijarên girîng ên civakî û stratejîk hate axaftin
Hucetul Îslam we Muslimîn Huseynî Kohsarî di civîna zanistî ya "Li Bilindahiya Ramanê" de bi munasebeta Heftiya Nifûsê, li ser bandora nifûsê li ser pêşeroja hêzên cîhanî bi balekê li ser rola wê di avakirina şaristaniya nû ya îslamî de axivî.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Civîna zanistî ya "Li Bilindahiya Ramanê" bi munasebeta Heftiya Nifûsê, bi pêşkêşkirina Hucetul Îslam wel Muslimîn Seyîd Mufîd Huseynî Kohsarî, cîgirê navneteweyî yê Hawzeyên Zanistî yên Îranê, û bi hewldana Komîteya Jinen ya Qerargeha Belax Mubîn, bi mêvandariya Ajansa Nûçeyan ya Abna, danê sibehê hate lidarxistin.
Your Comment