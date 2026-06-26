“Îmamê înê yê Sineyê: Dadmendiya civakî daxwaza sereke ya gel e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Sine Mamosta Fayiq Rustemî di xutbeyên vê hefteyê yên nimêja înê ya Sineyê de, bi amajeya bi cih û warê Ehlê Beytê (s) di baweriyên olî yên gel de got: “Gelê Kurdistanê her tim evîn û rêzgirtina xwe ya ji bo Pêxemberê Îslamê (s.x.a) û malbata wî, di reftar û baweriyên xwe de nîşan daye.”
Wî di beşeke din a xutbeyan de, bi şermezarkirina kiryarên rejîma Siyonîst û Amerîkayê di meha Remezanê de, kuştina sivîlan wekî mînakeke eşkere ya tawana li dijî mirovahiyê bi nav kir.
Divê dadwer parêzvanên mafên bindestan bin
Wî bi pesindana cihê saziya dadê, dadweran wekî stûnên sereke yên pêkanîna dadmendiyê zanî û tekez kir ku dadweriya adilane û berevaniya ji mafên kesên ku derfetê wan ê berevaniyê nîne, erkedariyeke giring û îlahî ye.
Îmamê înê yê Sineyê bi amajeya bi rewşa aborî û kar, daxwaz kir ku ferqa di navbera amarên hatine ragihandin û rastiyên civakê de bi hûrgilî were lêkolînkirin û got: “Divê afirandina derfetên kar bi awayekî berçav li ser jiyana ciwanan bandorker be.”
Krîza nifûsê ciddî ye
Wî kêmkirina daxwaza ji bo zewac û zayînê wekî zengila xeterê ji bo paşeroja civakê zanî û tekez kir ku rakirina pirsgirêkên aborî, dabînkirina xaniyan û hêsankirina zewacê divê di pêşîniya bernameyên berpirsiyaran de be.
Îmamê înê yê Sineyê bi amajeya bi rola gel û hêzên çekdar di şert û mercên dijwar de got: “Milletê Îranê li hemberî zextan sekinî ye û bi hemû hêza xwe berevaniyê li ewlehî û yekparçeyiya axa welat dike.”
Wî bi amajeya bi kapasîteyên berfireh ên di warê kanzayan, çandinî, pîşesazî û geştiyariyê de, li ser pêwîstiya bikaranîna van şiyanên ji bo afirandina kar, kêmkirina cudakariyê û başkirina jiyana gel tekez kir.
Wî zêde kir: “Daxwaza sereke ya gel pêkanîna dadmendiya civakî ye û divê berpirsiyar ji bo rakirina cudakariyê, baştirkirina jiyanê û çareserkirina pirsgirêkên aborî gavên pratîkî biavêjin û pêwîst e baldarîyeke ciddî li ser daxwazên gel, bihêzkirina aboriyê û rûbirûbûna tawanên li dijî mirovahiyê ji aliyê berpirsiyaran ve were kirin.”
…………..
Dawiya Peyam/
Your Comment