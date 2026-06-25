Hûsî: li hemberî hewildanên rejîma sîyonîst ji bo têketina nav Qeraxa Afrîkayê em bêdeng namînin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokê tevgera Ensarullah a Yemenê, Seyîd Abdulmelik el-Hûsî, tekez kir ku em li hemberî hewildanên dijminê sîyonîst ji bo veguherandina “Somalîlendê” bo baregehek ji bo xwe li Kendava Aden û Bab el-Mendebê, bi armanca kontrolkirina Deryaya Sor, destên xwe girêdayî namînin.
Teqezkirina sekinandina Yemenê û pabendbûna bi pirsgirêkên miletê Îslamê
Hûsî di axaftina xwe ya bi bûyera Aşûraya dehê Muherremê de li ser sekinandina gelê Yemenê û pabendbûna wî bi pirsgirêkên mezin ên miletê Îslamê, bi taybetî pirsgirêka Filistînê, tekez kir.
Ew her wiha li ser peymana nîşaneya têgihiştinê di navbera Îran û Amerîkayê de axivî û got ku serkeftina Îranê serkeftinek girîng e ji bo tevahiya axa cihad û hemû miletê Îslamê di qonaxek girîng a rûbirûbûnê de di navbera me û dijminên me de.
Hevkarîya domdar bi axa berxwedanê re li dijî dijminan
Hûsî zêde kir ku em bi birayên xwe re di axa cihad û berxwedanê de li ser her nûbûnek nû ya pêşketinan re hevkariya domdar dikin, û di pêkanîna erkê Îslamî de ji bo rûbirûbûna dijminên miletê me de, li hember her zêdekirina êrişkarî ya nû, bi taybetî li Qezayê, dudilî nînin.
Ew di derbarê planên rejîma sîyonîst li herêma “Somalîlendê” de got ku em bi baldarî şert û mercên li Somalî û planên dijminê sîyonîst ji bo veguherandina wê bo baregehek ji bo kontrolkirina Kendava Aden û Bab el-Mendebê û kontrolkirina Deryaya Sor dişopînin.
Hişyarkirin li ser planên Îsraîl li Qeraxa Afrîkayê
Wî zêde kir ku em gel û dewletên deryaya Sor dikin ku yekhelîyek hevpar pêk bînin ji bo astengkirina vê armancê, û tekez kir ku em li hember her cûre bicihbûna sîyonîst li Somalîlendê destên xwe girêdayî namînin û li bendê nemînin ku kesên dudilî helwest bigirin. Her gava dijmin dest bi bicihbûnê bike, em ê bi hemû amûrên gengaz pêşengî bikin.
Hûsî her wiha ji dewletên Îslamî xwest ku rewşa Somalî çêtir bikin, bala xwe bidin gelê Somalî û wî li hember armancên rejîma sîyonîst biparêzin.
Pesnê tevgerên gelêrî li Yemenê
Di warê navxweyî de, Hûsî got ku gelê Yemenê êriş, dagirkerî û asêkirina Amerîkî–Sûdî li dijî welatê xwe qebûl nake û dê bi hemû amûrên qanûnî ji bo rizgarkirin û serxwebûna xwe bidome. Ew ji tevgerên gelêrî û civînên mezin ên eşîran re spasdar bû ku piştgirîya wan ji vê helwestê re nîşan da.
Dawiya peyamê/
Nîşan (tag):
Seyyid Abdulmelik el-Hûsî
Yemen
Ensarullah
Qeraxa Afrîkayê
Rejîma sîyonîst
Somalîlend
Your Comment