Sekreterê Giştî yê Partiya Motelife ya Îslamî:Hînkirinên Eşûrayê ji bo gelê Îranê di beramberî êrîşên Amerîka û rejîma Siyonîst de îlhamker in

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x)--ABNA --Mihemed Elî Emanî, Sekretêrê Giştî yê Partiya Motelefeya Îslamî, di çarçoveya civîna “Azadî ji bo Gelan” de li bajarê Sankt Petersburgê yê Rûsyayê, bi Andrê Klimov, alîkarê navdewletî yê partiya desthilatdar a “Rûsyaya Yekgirtî” re hevdîtin û axaftin pêk anî.
Di vê hevdîtinê de ku bi armanca berfirehkirina hevkariên partiyan û navdewletî hat lidarxistin, her du aliyan li ser îradeya xwe ya ji bo kûkirina têkiliyên dualî û hevkariya di qadên herêmî û cîhanî de destnîşan kirin.
Mihemed Elî Emanî di vê rûniştinê de bi behsa dîroka dirêj û berfirehbûna hevkariyên her du partiyan kir û destnîşan kir: Têkiliyên Partiya Motelefeya Îslamî û Partiya Rûsyaya Yekgirtî di salên dawî de rêya bilind (rêza bilind) girtiye û her sal ji salên berê berfirehtir bûne.
Sekretêrê Giştî yê Partiya Motelefeya Îslamî di berdewamiya axaftina xwe de, bi bîrxistina hevdîtina mehê ya alîkarê navdewletî yê vê partiyê bi Sergey Lavrov, Wezîrê Karên Derve yê Rûsyayê li bajarê Perm, tekezî li ser berdewamiya van danûstandinan ên astê bilind di qada dîplomasiya partiyan de kir.
Emanî di beşek din a gotinên xwe de, bi behsa perwerde û fêrbûnên dînî û çanda berxwedanê li Îranê, wiha got: Perwerde û fêrbûnên Aşurayê û qiyama Îmam Huseyn (s.x), her tim ji bo gelê Îranê di rûbirûbûna li dijî êrîş û daxwazên zêde yên cîhebeyê estikbar, bi taybetî Amerîka û rejîma Siyonîst, îlhama wan bûye.
Wî destnîşan kir ku ev baweriya kûr a çandî û dînî, bingeha li ber xwe dadana Îranê ya li dijî zextên derve ye.
Di berdewamiya vê hevdîtinê de, Andrê Klimov, alîkarê navdewletî yê Partiya Rûsyaya Yekgirtî, bi pêşwaziya berfirehkirina têkiliyên partiyan, li ser amadebûna temam a partiya xwe ji bo îmzekirina peymana fêmkirina hevkariya hevpar bi Partiya Motelefeya Îslamî re tekez kir û vê yekê wekî gava girîng ji bo hundirînkirina têkiliyên du saziyên siyasî dît.
Klimov her wiha bi behsa girîngiya hevkariyên gelekalî kir û li ser pêdiviya hevkariya nêzîk a her du partiyan ji bo lidarxistina civîna giştî ya rêxistina “Azadî ji bo Gelan” li bajarê Moskowê di meha Nawberê (Novembrê) de ya bê heft de tekez kir û got ku ev bûyer dikare bibe qada guncav ji bo hevkariya tevgerên serbixwe yên cîhanî.
Alîkarê navdewletî yê Partiya Rûsyaya Yekgirtî di beşek din a axaftinên xwe de, bi behsa bernameyên sala bê re, wiha diyar kir: Ji ber ku serokatiya weziyeya (dorewarî) Peymana Şanghayê di sala bê de dê bi destê Rûsyayê be, hevkariya hevpar û hevahengîya nêzîk di navbera Îran û Rûsyayê de di çarçoveya vê rêxistinê de girîngiyeke taybet digire û dikare alîkarî û piştgirî deke nêzî pêşxistina armancên hevpar.
Ev hevdîtin di atmosfereke aram û bi berdewamiya danûstandinên siyasi yên berdewam di navbera her du welatên hevdoz û stratejîk de pêk hat û beşdar li ser îradeya xwe ya bi hêz ji bo xurtkirina herin hîn bêtir hevkariyên hemû aliyan di astên dualî û navdewletî de tekez kirin.
…
Dawiya peyamê/
Nîşan (Tags):
Partiya Motelefê
Mihemed Elî Emanî
Rûsya
Your Comment