Berî civîna NATO li Ankara, pêla girtinên berfireh dest pê kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî operasyonên berfireh ên polîsan beriya civîna serokên NATO li Ankara, zêdetirî 200 kesên ku di êrîşên sibê de li malên wan hatibûn girtin, piştî bidawîbûna lêpirsînên polîsan hatin şandin dadgeha dozgeriyê.
Piştî ku lêkolînên dozgeriyê hatin temamkirin, doza 75 kesan bi daxwaza girtina wan hate şandin dadgehên ceza yên aştiyê.
16 girtî û 5 biryarên hepsa malê
Di yekem biryara dadwerî de, Şaxa Çaremîn a Dadgeha Ceza ya Aştiyê ya Ankarayê bi girtina şeş kesan ji xebatkarên dilxwaz ên TEMA Foundation, di nav wan de jî Nuzad Ozer, nûnerê vê weqfê li parêzgeha Ankarayê, razî bû.
Piştre, Şaxa Dehemîn a heman dadgehê jî bi girtina 10 kesên din, di nav wan de Emre Memiş, mamosteyê alîkar ê Fakulteya Zanistên Siyasî ya Ankara University, û hin xebatkarên din ên dilxwaz ên TEMAyê, razî bû.
Bi van biryaran, hejmara kesên ku hatine avêtin zindanê gihîşt 16 kesan.
Herwiha, heman dadgehê ji bo pênc kesên din ji ber temenê wan ê bilind, biryara hepsa malê da.
Dema ku lênihêrîna doza girtîyên din hîn jî didome, Yıldız Tar, rojnameger, jî di nav kesên ku bi daxwaza girtinê hatine şandin dadgehê de ye.
Li gorî agahiyên ku ji aliyê BirGün ve hatine weşandin, hin ji girtîyan bi tawanbara “endamtiya rêxistinek terorî ya çekdar” têne tawanbarkirin.
Zêdetirî 200 girtin beriya civîna NATOyê
Sibata 23ê Hezîranê, bi destpêka operasyonên polîsan beriya civîna serokên NATOyê ku tê payîn di 7 û 8ê Tîrmehê de li Ankarayê were lidarxistin, hêzên polîsan bi êrîşan li malên çalakvanên siyasî û sivîl zêdetirî 200 kes girtin.
Di nav girtîyan de navê Emre Memiş, endamê kadroya zanistî ya beşa aboriyê ya Fakulteya Zanistên Siyasî ya Ankarayê, Yıldız Tar, rojnameger, Ferhad Kaplan, nûnerê ciwanan ê şaxa Ankarayê ya Pir Sultan Abdal Association, û herwiha gelek xebatkarên dilxwaz ên TEMAyê têne dîtin.
Herwiha, ji bo rojnameger, çalakvanên civakî û mamosteyên zanîngehê yên ku di 23ê Hezîranê de hatibûn girtin, bo 24 saetan mafê hevdîtina bi parêzeran re hate sînordarkirin.
Your Comment