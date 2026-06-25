Vegotina(Dîroka ) merasîmên Eşûrayê li Kurdistanê; ji Gulgiranên Bîcarê heta Newheyên Kurdî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rêûresmên Aşûrayê li Kurdistanê; ji Gul-gîranê Bîcarê heta newhayên kurdî
Gava meha Muharremê tê, Kurdistan hemû bi rengê matem û xemgînî tê pêçan. Li kolan û cadeyên bajar û gundan, alên reş tên bilindkirin û dengê “Ya Huseyn” li her deverên parêzgehê belav dibe.
Gelê Kurdistanê bi rêûresm û adetên taybet ên ku koka wan di baweriyên olî û çanda herêmî de heye, bîranîna destana Aşûrayê zindî dihêle. Ji meşên kevneşopî û newhayên kurdî bigire heta rêûresma gul-gîranê ya Bîcarê, her yek ji wan beşek ji nasnameya Aşûrayî ya vê herêmê nîşan dide.
Di nav gelek rêûresmên şînê yên vê parêzgehê de, Gul-gîrana Bîcarê cihekî taybet heye; rêûresmek ku navê wê bi Aşûraya Huseynî ve hatiye girêdan û salan e wek sembola şînê ya xelkê Gûrosê tê nasîn.
Gul-gîrana Bîcarê; lûtkeya xemgîniya Aşûrayî li Gûrosê
Sibeha roja Aşûrayê li Bîcarê hewayekî cuda heye. Ji ewlehî destpêkê rojê ve, şînvanên Huseynî li cihên taybet kom dibin da ku di rêûresma kevneşopî ya gul-gîranê de beşdar bibin.
Di vê merasîmê de, gila ku ji axa nerm û avê hatiye amadekirin, li ser ser, rû û cil û bergên şînvanan tê malandin û beşdaran bi rûyên gilkirî di nav komên şînê de cih digirin. Ev adet nîşaneya xemgîniya kûra gel e ji bo şahadeta Îmam Huseyn (s.x) û hevalên wî yên dilsoz li deştên Kerbelayê.
Pîr-xulamên Huseynî bawer dikin ku Gulgiranan tenê nîşandana xemê ya rûvî ne, belkî ronîkek ji girêdana dilî ya gel bi musîbetên Ehlê Beyt (s.x) re ye û bîranîna zehmetî û derdên malbata Îmam Huseyn (s.x) piştî bûyera Eşûrayê ye.
Di salên dawî de jî ev ayîna bişkew li gel beşdariya berfireh a gelê Bîcarê, bala geştyaran, lêkolîneran û dilşewatên ayînên olî kişandiye û bûye yek ji ronîkên herî naskirî yên Eşûrayê li Kurdistanê.
Newheyên Kurdî; Vegotina Kerbelayê bi zimanê dil
Yek ji ronîkên din yên berbiçav ên Eşûrayê li Kurdistanê, newhexwînî û mersiyexwînî bi zimanê kurdî ye. Medah û zakirên Ehlê Beyt (s.x) bi helbestên şewnak û epîk, bûyerên Kerbelayê ji bo şînwaran vedibêjin.
Ev newhe ku nifş bi nifş hatine veguhestin, roleke girîng di parastina çanda Eşûrayê de di nav gelê herêmê de lîstine û her tim ji beşên herî coşdar ên merasîmên şînê tên hesibandin.
Desteyên Şînê; Ronîka yekîtiya gelê Kurdistanê
Li bajarên cihêreng ên parêzgehê wekî Sine, Qurwe, Dehgulan, Seqiz, Merîwan, Kamyaran, Dîwandere, Bane û Bîcarê, desteyên sînejenî û zincîrjenî di rojên Tesûa û Eşûrayê de li ser rûyê bajaran ditevlin.
Amadebûna hevdem a xortan, ciwanan û pîremêran di van merasîman de, wêneyek ji domandina çanda Eşûrayê di nav nifşên cihêreng de nîşan dide.
Kelîn û belavkirina xwarina nezirî yek ji kevneşopiyên din ên kevnar ên gelê Kurdistanê di meha Muharremê de ye. Li gelek bajar û gundan, malbat bi hevkariya hev cûrbecûr xwarinên nezirî amade dikin û belav dikin.
Serokê Meclîsa Heyetên Olî yê Bîcarê di axaftinekê de ji ragihandina Mehrê re got: Merasîmên şînbûna Miherremê li navçeya Bîcarê di çanda dînî û dîrokî ya gelê vê herêmê de kûr bûye û her sal bi amadebûna berfireh a çînên cihêreng ên gel tê lidarxistin.
Mensûr Ebasî zêde kir: Yek ji ayînên herî berbiçav ên Eşûrayê li Bîcarê, merasîma kevneşopî ya Gulgiranan e ku ji demên dûr û dirêj ve heta niha li vê navçeyê tê lidarxistin û wekî sembola xem, keder û hevxemî bi musîbetên Ehlê Beyt (s.x) tê naskirin.
Serokê Meclîsa Heyetên Olî yê Bîcarê dewam kir: Heyetên olî, pîr-xulamên Huseynî û ciwanan di parastina vê kevneşopiya biqîmet de roleke girîng lîstine û îro jî nifşa nû bi coş û dilşewatî di vê merasîmê de amade dibe ku ev yek nîşana domandina çanda Eşûrayê di nav gelê Diyara Gewresê de ye.
Ebasî bi îşareta çalakiya heyetên olî yên navçeyê got: Di rojên Miherremê de bi dehan heyetên olî li navenda bajar û gundên Bîcarê bernameyên cihêreng wekî destegêrîn, sînejenî, zincîrjenî, merasîma mexelîtî, xwarindana şînwaran û ayîna Gulgiranan lidar dixin û ev bername bi pêşwaziya berfireh a gel re tên.
Wê herwiha destnîşan kir: Miherrem li Bîcarê tenê mînasebêk olî nîne, belkî fersendek e ji bo belavkirina çanda fedakariyê, bîrdozî, yekîtiyê û veguhestina peyama şoreşa Eşûrayê bo nifşa ciwan.
Eşûra ji nêrîna gel ve mîrateyek ku nifş bi nifş hatiye veguhestin
Yek ji welatiyên Bîcarê di axaftinekê de ji ragihandina Mehrê re got: Gulgiran ji bo gelê Bîcarê tenê ayînek şînê nîne, belkî beşek ji nasnameya olî û çandî ya vê navçeyê tê hesibandin û gelek malbat zarokên xwe ji zarokatiya xwe ve bi vê kevneşopiyê nas dikin.
Wê zêde kir: Dema ku gel bi cilên heriyî di desteyên şînê de amade dibe, bilindahiya dilsozî û evîna xwe ya bi Hezretî Eba Abdullahil Huseyn (s.x) re nîşan didin û ev dîmen her sal atmosferek taybet didin Eşûraya Bîcarê.
Li cihên cihêreng jî rawestgehên selawatî tên sazkirin û bi belavkirina av, şerbet û çayê ji şînwaran tê pêşwazî kirin.
Gulgiranên Eşûrayê Mîrateya Mayînde ya Çanda Huseynî li Diyara Gewresê ye
Serokê Meclîsa Heyetên Olî yê Bîcarê di axaftinekê de ji ragihandina Mehrê re got: Merasîmên şînbûna Miherremê li navçeya Bîcarê di çanda dînî û dîrokî ya gelê vê herêmê de kûr bûye û her sal bi amadebûna berfireh a çînên cihêreng ên gel tê lidarxistin.
Mensûr Ebasî zêde kir: Yek ji ayînên herî berbiçav ên Eşûrayê li Bîcarê, merasîma kevneşopî ya Gulgiranan e ku ji demên dûr û dirêj ve heta niha li vê navçeyê tê lidarxistin û wekî sembola xem, keder û hevxemî bi musîbetên Ehlê Beyt (s.x) tê naskirin.
Serokê Meclîsa Heyetên Olî yê Bîcarê dewam kir: Heyetên olî, pîr-xulamên Huseynî û ciwanan di parastina vê kevneşopiya biqîmet de roleke girîng lîstine û îro jî nifşa nû bi coş û dilşewatî di vê merasîmê de amade dibe ku ev yek nîşana domandina çanda Eşûrayê di nav gelê Diyara Gewresê de ye.
Ebasî bi îşareta çalakiya heyetên olî yên navçeyê got: Di rojên Miherremê de bi dehan heyetên olî li navenda bajar û gundên Bîcarê bernameyên cihêreng wekî destegêrîn, sînejenî, zincîrjenî, merasîma mexelîtî, xwarindana şînwaran û ayîna Gulgiranan lidar dixin û ev bername bi pêşwaziya berfireh a gel re tên.
Wê herwiha destnîşan kir: Miherrem li Bîcarê tenê mînasebêk olî nîne, belkî fersendek e ji bo belavkirina çanda fedakariyê, bîrdozî, yekîtiyê û veguhestina peyama şoreşa Eşûrayê bo nifşa ciwan.
Eşûra ji nêrîna gel ve mîrateyek ku nifş bi nifş hatiye veguhestin
Yek ji welatiyên Bîcarê di axaftinekê de ji ragihandina Mehrê re got: Gulgiran ji bo gelê Bîcarê tenê ayînek şînê nîne, belkî beşek ji nasnameya olî û çandî ya vê navçeyê tê hesibandin û gelek malbat zarokên xwe ji zarokatiya xwe ve bi vê kevneşopiyê nas dikin.
Wê zêde kir: Dema ku gel bi cilên heriyî di desteyên şînê de amade dibe, bilindahiya dilsozî û evîna xwe ya bi Hezretî Eba Abdullahil Huseyn (s.x) re nîşan didin û ev dîmen her sal atmosferek taybet didin Eşûraya Bîcarê.
Eşûra; Mîrateyek Mayînde li Kurdistanê
Ayînên Eşûrayî li Kurdistanê tenê komek ji merasîmên olî nînin, belkî beşek ji nasnameya dîrokî, çandî û civakî ya gelê vî welatî têne hesibandin.
Ji Gulgiranên Bîcarê yên ku sembola bilindahiya şînbûna gelê Gewresê ne, heta newheyên Kurdî, desteyên şînê û destexaneyên neziriyê, hemî ji evîna kûr a gelê Kurdistanê ya bi Hezretî Eba Abdullahil Huseyn (s.x) û peyama herheyî ya Eşûrayê re vedibêjin.
Ev ayînên kevnar hê jî bi şekeweyekî kêmpeyîr têne lidarxistin û nifşên nû jî li tenişta mezinan, ala çanda Huseynî bilind girtine da ku peyama azadî, fedakarî û dadxwaziya Kerbelayê hertimî li vî welatî zindî bimîne.
Dawiya Nûçeyî
Your Comment