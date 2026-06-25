"Heymen Hewramî: Çalakkirina Parlamentoyê, destpêka derketina ji rawestgeha Herêma Kurdistanê ye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Heymen Hewramî, endamê Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê, di civîna xwe ya bi Liw Jun, konsulê giştî yê Komara Gel a Çînê re, li ser pêwîstiya çalakkirina Parlamentoya Herêma Kurdistanê û derketina ji rewşa rawestgeha siyasî tekez kir.
Hewramî di vê civînê de got ku çalakkirina Parlamentoyê, xala destpêkê û bingehê derbasbûna ji rewşa rawestgeha niha ye û hemû alî li ber avahiya Herêmê, dengderan û gelê Kurdistanê berpirsiyariya siyasî, dadî û neteweyî digirin.
Wî her wiha bi îşaretekê li encamên hilbijartinên dawî, tekez kir ku Partiya Demokrata Kurdistanê wekî hêza yekem a serketî, bi qasî 400 hezar dengan ji du hêzên duyem û sêyem pêştir e û xwediyê mafê demokratîk û siyasî yê xwe ye ku van encaman wekî yek ji bingehên danûstandinên siyasî pêşkêş bike.
Endamê Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê di berdewamiyê de got ku di peymana siyasî ya di navbera Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê de, ku piştî nêzîkê şeş mehên danûstandinan di meha Gulan a sala 2025'an de hat îmzekirin, prensîba hevkarî û lihevhatinê wekî bingehê peymana siyasî ya di navbera her du aliyan de hatiye dîtin.
Your Comment