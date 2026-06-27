Dersên ji wêrekî di gotin û sîreta Ehlê Beyt (s.x.) de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berevajî taybetmendiya xirab a tirs û newêrekî, "wêrekî û mêranî" ye. Nasîna têgîna tirs û newêrekî bêyî nasîna têgîna wêrekiyê zehmet e; her wiha nasîna têgîna wêrekiyê bêyî nasîna tirs û newêrekî dijwar e.
Di hedîsên Pêxember (s.x.) û ayetên Ehlê Beyt (s.x.) de, di nav hînkirinên ku bi sîrete dîrokî ya wan mezinan ve girêdayî ne, gelek ders li ser bandorên wêrekiyê tên dîtin.
1. Di fermana Malkî Eşter de ku berfirehtirîn fermana Xwedayî ya siyasî ji bo rêveberiya welêt e, di gelek cihan de ev mijar hatîye destnîşankirin. Di cihekî de, Emîrê Mûminan Hz. Elî (s.x.) ji Malkî re hişyarî dide ku mirovên tirsok û çavbirçî têxe nav şêwirmendên xwe neke. [1]
Di cihekî din de di derbarê fermandarên mezin ên leşkerî de dibêje: **«ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِی الْمُرُوءَاتِ وَ الْأَحْسَابِ وَ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ لصَّالِحَةِ وَ السَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ السَّخَاءِ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْکَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ؛ [2] têkiliya xwe bi kesên xwedî kesayetî û esil û malbatên qenc û biserûber re saz bike, paşê bi kesên wêrek û mêrxas û dilovan û bigihîştin re hevkariyê bike, çimkî ew navenda qencî û beşên qencî ne.» Li vir Îmam (s.x.) mijara wêrekî û mêraniyê wekî yek ji prensîbên bingehîn ên taybetmendiyên mirovî yên berbiçav û fermandarên leşkerî an karmendan bi gelemperî jimartiye.
2. Di axaftinên din de ji Hz. Elî (s.x.) di pesindana wêrekiyê de dixwînin: «الشَّجَاعَةُ زَیْنٌ، [3] wêrekî xemil e».
3. Emîrê Mûminan di cihekî din de dibêje: «السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ غَرَائِزُ شَرِیفَةٌ یَضَعُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِیمَنْ أَحَبَّهُ وَ امْتَحَنَهُ؛ [4] destvekirinî û wêrekî taybetmendiyên bi rûmet in, ku Xwedê yê pak ew dike dilê kesên ku hez dike û ceribandine».
4. Pêxemberê Mezin (s.x.) di dema behsa serbilindiyên Ehlê Beytê xwe yên pak de, heft taybetmendiyan vedibêje, ku yek ji wan "wêrekî" ye. [5]
5. Di hedîsa «Şeva Razanê» de, heman şeva ku Hz. Elî (s.x.) li şûna Pêxember (s.x.) di nav nivîna wî de razaye, ta ku ew Pêxember koçî Medîneyê bike, dixwînin ku sibehê dema ku dorpêçkerên mala Pêxember ketin hundirê malê û êrîşî nivînê kirin, Hz. Elî (s.x.) li şûna Pêxember dîtin, û bi gotinên pîs heqaret bi payeya bilind a wî kirin.
Îmam (s.x.) got: "Hûn van gotinan li ser min dibêjin, lê Xwedê-yê bilind rûmetên mezin daye min." Ji wan rûmetan wî got: «... بَلِ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ أَعْطَانِی ... وَ مِنَ الشَّجَاعَةِ مَا لَوْ قُسِمَ عَلَی جَمِیعِ جُبَنَاءِ الدُّنْیَا لَصَارُوا شَجْعَاناً؛ [6] Xwedê-yê bilind ew qas wêrekî daye min, ku heke li ser hemû tirsokan ên cîhanê were parvekirin, ew hemî wêrek dibin».
6. Di xutbeya navdar a Îmam Zeynel Abidîn Hz. Elî ibn Huseyn (s.x.) li Şamê de jî dixwînin ku Îmam di destpêka xutbeya xwe ya dîrokî û hejîner de got: «أَیُّهَا النَّاسُ أُعْطِینَا سِتّاً وَ فُضِّلْنَا بِسَبْعٍ أُعْطِینَا الْعِلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ السَّمَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمَحَبَّةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ...؛ [7] Ey gel! Xwedê şeş diyarî daye me û bi heft tiştan me ji yên din veqetandiye. Ew şeş diyarî ev in: zanîn, bîhnfirehî, destvekirinî, zelalî, wêrekî û hezkirin di dilên bawermendan de ...».
7. Îmam Sadiq (s.x.) got: Komek ji dîlan hatin ba Pêxember (s.x.). Ew Pêxember ji ber sûcên ku wan kiribûn, ferman da ku ew bên kuştin, ji bilî yek kesî. Ew kes şaş ma û got: "Çawa te min ji wan hemûyan azad kir!?"
Pêxember (s.x.) got: Cibraîl ji aliyê Xwedê ve vê nûçeyê daye min ku tu xwedî pênc taybetmendiyên ku Xwedê û Pêxemberê wî hez dikin: «... أَنَّ فِیکَ خَمْسَ خِصَالٍ یُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ الْغَیْرَةَ الشَّدِيدَةَ عَلَی حَرَمِکَ وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الشَّجَاعَةَ ...؛ [8] xîreta giran a li ser namûsa xwe, destvekirinî, xûyê baş, rastbêjî û wêrekiyê ...». Dema ku ew mêrê dîl ê azad bûyî ev gotin bihîst, misilman bû û bû ji misilmanên baş. [9]
Ji van hedîs û vegotinan, nirxa bilind a wêrekiyê bi temamî diyar dibe. Bêjeya vê xalê jî pêwîst e ku "wêrekî" maneya berfireh û fireh heye ku mêranî di qada şer de yek ji şaxên wê ye. Wêrekî di qada siyasetê de, di mijarên zanistî û îfadekirina nêrînên nû yên mentiqî û nûjeniyê de, û wêrekî di qada dadwerî û hukimraniyê de û wekî wan, her yek ji şaxên girîng ên wêrekiyê tê hesibandin.
Ji ber vê yekê di hin rîwayetan de dixwînin: «الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ؛ bîhnfirehî cureyekî wêrekiyê ye». Yan jî di hedîsekî de ji Îmam Elî (s.x.) hatiye: «أَشْجَعُ النَّاسِ أَسْخَاهُمْ؛ [10] Wêrektirîn mirov kesê herî destvekirî ye». Yan jî di cihekî din de ji wî mezinî bi vê naverokê re rû bi rû dimînin: «لَوْ تَمَیَّزَتِ الْأَشْیَاءُ، لَکَانَ الصِّدْقُ مَعَ الشَّجَاعَة، ِ وَ کَانَ الْجُبنُ مَعَ الْکَذِبِ؛ [11] Eger tişt ji hev veqetiyan, rastî bi wêrekiyê re, û tirs bi derewînê re bûya».
Van hedîsan her yek behsa yek ji şaxên wêrekiyê dike ku di têgîna berfireh a vê peyvê de cih digire. [12]
Çavkanî:
[1] Nehcûl Belaxe, Şerîf Radî, r. 430, name 53.
[2] Nehcûl Belaxe, r. 433.
[3] Xurerûl Hekem û Durerûl Kelim, r. 21, hedis 126.
[4] Xurerûl Hekem û Durerûl Kelim, r. 98, hedis 1844.
[5] Biharuł Enwar, c. 26, r. 265, hedis 52.
[6] Tefsîra mensûbî bi Îmam Hesen Eskerî (s.x), r. 496.
[7] Biharuł Enwar, c. 45, r. 138.
[8] El-Emalî, Şêx Sedûq, r. 271, hedis 7.
[9] El-Emalî, Şêx Sedûq, r. 271.
[10] Xurerûl Hekem û Durerûl Kelim, r. 188, hedis 71.
[11] Xurerûl Hekem û Durerûl Kelim, r. 568, hedis 30.
[12] Exlaq di Quranê, Mekarim Şîrazî, c. 2, r. 246-248.
Your Comment