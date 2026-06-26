Îmamê În yê Mehabadê: Peyama Aşûrayê li hember zilmê rawestan e.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mamoste Ebdulselam Îmamî, Îmamê Înê yê Mehabadê, di xutbeya Înê ya vê hefteyê de, bi ravekirina têgehên kûr ên bûyera Kerbelayê, bal kişand ser pêdiviya li hember zaliman rawestan û li ser mafê xwe sekinîn.
Wî bi amaje kirinê bo cihê dîrokî yê Aşûrayê got: «Aşûra tenê bûyerekî dîrokî nîne, lê belê peyam û şîara wê li dijî zilmê rabûn û li hember sitemkaran rawestan e. Şîara Heyhat mine'z-zille ku Îmam Huseyn (s.x) bilind kir, kurtasiya bingehîn a bûyera Kerbelayê ye.»
Mamoste Îmamî, bi girîngdanê bo cihê malbata Pêxemberê Îslamê (s.x.a) di nav Ehli Sûnnetê de, ji evîn û dilsozîya şopdarên vê mezhebê bo Seyîdüşşuheda bîranî kir û got: «Em wek Ehli Sûnnet ji hemû hevalên Pêxember (s.x.a) û malbata wî re rêz digirin. Wekî ku zanayên mezin ên Ehli Sûnnetê, di nav wan de Senayî, şehadbûna Îmam Huseyn (s.x) wek bûyerekî mezin û dîrokî nirxandiye.»
Wî herwiha bi bîranîna rola Hz. Zeynebê (s) di bûyera Kerbelayê de, ew yek ji mezintirîn lehengên dîroka Îslamê binav kir û got: «Hêz û rola bêhempa ya vê jina mezin, ji aliyê gelek zanayên Ehli Sûnnetê ve jî hatiye pesendkirin.»
Îmamê Înê yê Mehabadê di beşekî din ê axaftina xwe de, bi girêdana têgehên Aşûrayê bi bûyerên îroyîn ên cîhanê, rawestana gelên Îranê, Filistînê û Lubnanê li hember zilmê cîhanî wek «Kerbelaya serdema niha» binav kir û got: «Kerbela bûyerekî qediya nîne. Îro gelên Îranê, Filistînê û Lubnanê li hember zalimên cîhanê di Kerbelaya serdema me de radiwestin. Rêberek ku teslîmî dijmin nebû û berxwedan hilbijart, bûye nimûneya vê rawestanê.»
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment