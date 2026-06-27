Doktor Ahengernijad di hevpeyvînekê de bi KurdPress re ragihand:Pirtûka bi navê "Rêwnasiya Helbesta Kurdî ya Nûjen a Başûr" amade ye ku were weşandin

Ev rojnamevan û lêkolînerê Gîlanê Rojava yê ku niha li Kirmaşan dijî, di axaftinekê de bi nûçegihanê KurdPress re anî ziman ku gelek salên jiyana xwe ji bo amadekirina vê lêkolînê terxan kiriye û got:
"Ev xebat, ji her tiştî zêdetir, xwedî nasnameyek akademîk û zanîngehî ye. Beşeke girîng ji bo lêkolînek zanîngehî di asta doktora de hate amadekirin. Di dawiyê de, bi guherîn û nûbûnan ku di warê çandî û edebî de pêk hatin û encamê nûvekirin û ji nû ve nihêrînê bûn, ev xebat di forma pirtûkeke serbixwe de dê bigihîje destê xwendevan û hezkiriyên edebiyatê."
Wî di dema nihêrîneke kurt a li ser mijarên ku di pirtûkê de hatine nîqaşkirin de got:
"Rêwazên nûxwaz ên edebî di şaxên din ên zimanê Kurdî de, kêm an zêde, bi heman demê re digel pêlên nûxwaziyê di nav zimanên sereke yên Rojhilata Navîn de, wekî Tirkî, Erebî û Farisî, ketin nav guherînê. Lê tîrêja van tevgerên nûjen ên rêwsaz, bi cudahiyeke demî ya berbiçav, gihîşt qada Kurdiya Başûr. Sedemên vê rewşê jî di vê pirtûkê de bi awayekî zelal hatine ravekirin û şirovekirin."
Ev mamosteyê zanîngehê, bi diyarkirina ku ev berhem ji çarçoveya lêkolîneke asayî ya xwendekariyê derbas bûye, zêde kir:
"Nivîskar bi 'nêrînek ji hundir ve' li ser rêwazên nûxwaz, karîbûye piraniya aliyên eşkere û veşartî ji nû ve wêne bike. Ji ber vê yekê, ev berhem dikare wekî çavkaniyek bawerpêkirî ji bo lêkolînerên ciwan di warên ziman, çand û edebiyata Kurdiya Başûr de were bikaranîn."
Girîng e ku were gotin ku ev pirtûk, yazdehemîn berhema Celîl Ahengernijad û heman demê duyemîn berhema wî ya lêkolînê ye di warê edebiyata nûjen a di erdnîgariya zimanê Kurdî ya Başûr de.
Pirtûka "Rêya Kawa" ya ku ji aliyê vê nivîskarê ve hatiye nivîsandin, di sala 1399ê Hevtî (Hêtarî) de wek "Pirtûka salê ya Kirmaşan" di beşa lêkolîn û rexneya edebî de hate hilbijartin.
Ev nivîskar xwedî çendîn berhemên helbestî ye bi du zimanan, Kurdî û Farisî, ku navê wan jî ev in: Nermewaran, Rûj, Tem, Laşê Şeşem, Weferînegan, A, Taniya Ew Rojanê Nehatûyî, Xewên Xanêqîn û hwd, ku berê jî hatine weşandin.
Your Comment