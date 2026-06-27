Lihevhatina Lubnanê û rejîma Siyonîstî; binpêkirina lihevhatina bi Îranê re ji aliyê Dewletên Yekbûyî ve û projeya bêçekkirina Hizbullahê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- Lubnan û rejîma Siyonîstî piştî pênc dor danûstandinan bi navbêra Dewletên Yekbûyî li Washingtonê, lihevhatinek pêşîn îmze kirin ku li gorî bendên belavkirî, axa sereke ya wê bêçekkirina Hizbullah, bicihkirina artêşa Lubnanê li başûr, destpêkirina danûstandinên rasterast di navbera du aliyan de û bicihanîna mekanîzmayeke ewlehiyê bi çavdêriya rasterast ya Amerîkayê ye.
Li gorî vê lihevhatinê, Lubnan û Îsraîl yekî din wek du welatên xwedî serwerî nas dikin û nakokiyên xwe bi rêya danûstandinên rasterast û bi piştgiriya Amerîkayê pêşve dibin. Her wiha artêşa Lubnanê gav bi gav berpirsiyariya ewlehiyê ya herêmên başûr digire ser xwe û nûavakirina herêmên şer lêketî û vegerandina niştecihan bi şertê bêçekkirina komên çekdar û sabitkirina serweriya dewletê tê girêdan.
Lihevhatinek bi navenda bêçekkirina Hizbullah û çavdêriya rasterast ya Amerîkayê
Di aliyê din de, rejîma Siyonîstî ragihandiye ku heta bêçekkirina temam ya Hizbullah, hebûna leşkerî ya xwe li “herêma ewlehiyê” ya hundurê axa Lubnanê de parastî dike. Binyamin Netanyahu vê lihevhatinê wek “lêdana giran li Îranê” binav kir û ji bicihanîna plana ceribandî ya bêçekkirina Hizbullah û veguhestina gav bi gav kontrola van herêman ji bo artêşa Lubnanê agahdarî da.
Di heman demê de, berpirsên Amerîkî jî ragihandin ku efserên wan ê bi awayek rasterast li ser bicihanîna lihevhatinê û pêvajoya bêçekkirinê çavdêrî dikin û Îsraîl jî azadiya xebata leşkerî li van herêman parastî dike. Di aliyê din de, Serokkomarê Lubnanê Cozef Awn vê lihevhatinê wek gava yekem ji bo vegerandina serweriya tevahî ya dewletê li ser hemû axa Lubnanê û destpêkirina pêvajoya nûavakirinê nirxand.
Mijûlkirina Hizbullah û protestoyên hundirîn
Hizbullah û beşeke berçav ji hêzên siyasî yên Lubnanê vê lihevhatinê wek gavêk ji bo lawazkirina berxwedanê nirxandin. Hesen Fezlolah, endamê fraksiyona Hizbullah di parlamentê de, vê lihevhatinê wek “peydakirina îmtiyazên yekalî û bê berdêl” ji bo Îsraîlê binav kir û hişyarî da ku bicihanîna wê dikare bibe sedema şikestinên navxweyî û pevçûna navbera artêşa Lubnanê û Hizbullah.
Bi heman awayî, Bêyrût şahidê protestoyên gelî li dijî vê lihevhatinê bû ku bi destwerdana artêşa Lubnanê bi dawî hatin. Hin analîst jî bawer dikin ku bê razîbûna Hizbullah, bicihanîna pratîkî ya vê lihevhatinê ne gengaz e û radestkirina kontrola herêmên başûr ji bo artêşa Lubnanê dikare bibe sedema şerê navxweyî yê nû. Li gorî wan, armanca sereke ya vê lihevhatinê zêdetir ji aştiya domdar, ew e ku Hizbullah were sînorkirin, bandora Îranê were kêmkirin û ewlehiyên Îsraîl were misoger kirin.
Ji başûrê Lubnanê heta Tengava Hurmuzê
Di heman demê de, rêgeza kiryarên Amerîkayê di herêmê de jî qadeke nû wergirt. Li gorî vê nirxandinê, Washington bi hevkariya Îsraîl û bi bicihanîna senaryoya “polîsê baş – polîsê xerab”, ji vê lihevhatinê wek gava yekem ji bo guherandina hevkêşeya herêmî û sînorkirina rola Îranê sûd werdigire.
Bi veguhestina kontrola başûrê Lubnanê ji bo dewleta Lubnanê û avakirina mekanîzmayeke bêçekkirina Hizbullah, yek ji herî girîng ên amûrên herêmî yên Îranê tê armanc kirin û îmkanê daxwazên wek agirbest û vekişîna Îsraîl di her lihevhatineke pêşerojê ya bi Amerîkayê re lawaz dike.
Di berdewamiyê de, bersiva leşkerî ya Amerîkayê piştî kiryara Sipahê Pasdaran ku keştiyek binpêkar li Tengava Hurmuzê girtibû, wek nîşanek din a derbaskirina Amerîkayê ji peymanên xwe tê nirxandin. Di heman demê de, Amerîka hîn jî li ser şertên xwe yên berê disekine, yên ku di nav wan de tunekirina tevahî ya hêza nukleerî ya Îranê, dawîpêkandina piştgiriya Tehranê ji bo mîhengê berxwedanê û sînorkirina rola Îranê li Tengava Hurmuzê jî hene.
Lihevhatinek ji Lubnanê zêdetir
Kombûna van guherînan nîşan dide ku lihevhatina Lubnan û Îsraîl tenê lihevhatineke dualî nîne, lê beşek e ji stratejiyeke berfirehtir ji bo guherandina hevkêşeya hêzê li herêmê, lawazkirina mîhengê berxwedanê û zêdekirina zextê li ser Îranê. Li gorî vê vegotinê, ev pêvajoyê bi rastî lihevhatina bi Îranê re berî gihîştina qonaxê bicihanînê betal kiriye û qonaxeke nû ya pevçûna siyasî û ewlehiyê di navbera Tehran, Washington û Tel-Aviv de afirandiye.
..............
Dawiya peyamê
Etîket (Tags):
- rejîma Siyonîstî
- Îsraîl
- Îran
- Tengava Hurmuzê
- Hizbullah
- Amerîka
- Lubnan
Your Comment