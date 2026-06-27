"Erdoğan got: Ji bo parastina hebûna Tirkiyeyê em li dijî Îsraîlê radiwestin."

Li gor raporê Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Recep Tayyip Erdoğan، Serokkomarê Tirkiyeyê، got ku siyonîstan hemû me kirine armanc û em ji bo mayîna welatê xwe li hember wan radiwestin.
Li gorî Anadolu Ajansı، Erdoğan îro, roja Şemiyê، di civîna Partiya Dad û Pêşketinê (AK Parti) de li parêzgeha Sakarya ya bakur-rojavayê Tirkiyeyê got:
"Îdeolojiya siyonîzmê li ser komkujî (jenosîd)، dagirkirin û berfirehxwaziyê hatiye avakirin. Ew tenê ez an Partiya Dad û Pêşketinê armanc nake, belkî hemû kesên li Tirkiyeyê dike armanc."
Wî zêde kir:
"Dema ku em li hember siyonîzmê radiwestin، em vê yekê ne ji bo xwe an berjewendiyên kesane dikin، lê armanca me parastina hebûna welatê me û hemû gelê me ye."
Dawiya peyam.
Etîket an Nîşan
Erdogan (wek xwe tê nivîsandin)
Îsraîl
Your Comment