  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Wêne

"Erdoğan got: Ji bo parastina hebûna Tirkiyeyê em li dijî Îsraîlê radiwestin."

27 June 2026 - 14:11
News ID: 1832138
Source: kmr.abna24.com
"Erdoğan got: Ji bo parastina hebûna Tirkiyeyê em li dijî Îsraîlê radiwestin."

"Serokkomarê Tirkiyeyê got: Siyonîstan hemû me kirine armanc. Em ji bo parastina welatê xwe li hember wan radiwestin."

Li gor raporê Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Recep Tayyip Erdoğan، Serokkomarê Tirkiyeyê، got ku siyonîstan hemû me kirine armanc û em ji bo mayîna welatê xwe li hember wan radiwestin.

Li gorî Anadolu Ajansı، Erdoğan îro, roja Şemiyê، di civîna Partiya Dad û Pêşketinê (AK Parti) de li parêzgeha Sakarya ya bakur-rojavayê Tirkiyeyê got:

"Îdeolojiya siyonîzmê li ser komkujî (jenosîd)، dagirkirin û berfirehxwaziyê hatiye avakirin. Ew tenê ez an Partiya Dad û Pêşketinê armanc nake, belkî hemû kesên li Tirkiyeyê dike armanc."

Wî zêde kir:

"Dema ku em li hember siyonîzmê radiwestin، em vê yekê ne ji bo xwe an berjewendiyên kesane dikin، lê armanca me parastina hebûna welatê me û hemû gelê me ye."

Dawiya peyam.

 Etîket an Nîşan
Erdogan (wek xwe tê nivîsandin)
Îsraîl

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha