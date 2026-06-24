Leşkerên rejîma Siyonîstî li başûrê Quneytirayê welatiyekî Sûriyî revandin

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) – ABNA – Îro Çarşemê hêzeke rejîma Siyonîstî welatiyekî sivîl yê Sûriyî li derdora başûrê Quneytirayê revand. Ev bûyer piştî ku leşkerên rejîma Siyonîstî di çarçoveya rêze tevlêbûnên bejayî de li çend herêmên parêzgehên Quneytira û Deraayê li başûrê Sûriyeyê xaleke kontrolê ya leşkerî ya demkî li ser riya navbera gundê El-Muelleqe û bajarokê Xedîr el-Bustan ava kirin, pêk hat.
Li gorî rapora rojnameya El-Erebî el-Cedîd, ev tevger bi kontrolkirin, cihgirtina meydanî û veguheztina wesayîtên leşkerî li derdora herêma sînorê bi Golanê Sûriyeyê yê dagirkirî re hatibû hevra kirin.
Çavkaniyên herêmî ji rojnameyê re gotin ku hêzeke Îsraîlî ya ji çar wesayîtên leşkerî pêkhatî ket navbera gundê El-Muelleqe û bajarokê Xedîr el-Bustan li derdora başûrê Quneytirayê. Ev hêz piştî avakirina xaleke kontrolê ya demkî, wesayît û kesên derbasbûyî rawestand û ji bo kontrolê lê geriya; paşê yek ji welatiyên sivîl ên Sûriyî dema ku ji wir derbas dibû revand. Heta niha agahiyeke zêdetir li ser çarenûsa wî an sedemên girtina wî nehatiye weşandin.
Tevlêbûnên hevdem ên leşkerên Siyonîst li gelek herêmên sînorî yên Sûriyeyê
Di çalakiyeke cuda de, hêzeke din a rejîma Siyonîstî ya ji sê wesayîtên leşkerî pêkhatî, bi rêya derbasgeha El-Cele‘ li rojavayê bajarokê Er-Refîd ket herêmê û ber bi derdora baregeha Ed-Der‘iyyat ve çû; cihê ku nêzî xeta cudahiyê ya bi Golanê dagirkirî re ye.
Ev hêz paşê çû çarriyê Eyn et-Tîne, li wir xaleke kontrolê ya demkî ava kir, kesên derbasbûyî kontrol kirin û dûv re ji heman rêyê ji herêmê derket.
Di heman demê de, hêzeke din a leşkerên Siyonîst ya ku ji zêdetirî pênc wesayîtên taybet ên veguheztina hêzan pêk dihat, ket gundê El-Meşîde li derdora başûrê Quneytirayê. Heta niha agahiyeke piştrastkirî li ser baskdanên malan an revandina kesan di vê tevgerê de nehatiye weşandin, lê niştecihên herêmê ragihandine ku wesayîtên leşkerî di nav gund û derdora wê de cih girtiye.
Berdewamîya operasyonên rejîma Siyonîstî li Quneytira û Golanê
Ev pêşketin kêmtir ji rojekê piştî tevlêbûna hêzeke rejîma Siyonîstî ya ji çar wesayîtên leşkerî pêkhatî li gundê Eyn Zeywan li derdora başûrê Quneytirayê pêk hat. Li wir leşkerên Siyonîst malek kontrol kirin, di heman demê de jî balafirên bêmirov ên keşfê li ezmanê herêmê difirîn.
Artêşa rejîma Siyonîstî êvara Duşemê ragihandibû ku sibê Sêşemê dê li Bilindahiyên Golanê manovreyeke leşkerî pêk bîne. Di daxuyaniyê de hatibû gotin ku ev manovre bi veguheztina berfireh a hêz û amûrên leşkerî re dê were meşandin û gengaz e dengê teqînan li herêmê were bihîstin.
Tevgerên Îsraîlê li rojavayê Deraayê
Li derdora rojavayî ya Deraayê jî, hêzeke rejîma Siyonîstî êvara Duşemê ji baregeha El-Cezîre ber bi herêma El-Arîze li Hewza Yermûkê ve pêşket û gihîşt cihê ku bi navê Girê El-Mugir li Wadiya Abidîn tê nasîn.
Ev hêz piştî gihîştina herêmê li wir cih girt û li derdora cihê û di nav darên zeytûnan de belav bû. Ev gav bi zêdebûna amadebûnê û xemgîniya niştecihên herêmê re hat hevra kirin.
Zêdebûna nigaraniyan li ser firehbûna hebûna leşkerî ya rejîma Siyonîstî li başûrê Sûriyeyê
Di mehên dawî de herêmên başûrê Sûriyeyê şahidê zêdebûneke berbiçav a tevgerên leşkerî yên rejîma Siyonîstî di nav axa Sûriyeyê de bûne, bi taybetî li derdorên Deraa û Quneytirayê; li ku operasyonên tevlêbûnê hema hema rojane tên dubarekirin.
Ev tevger herwiha bi zêdebûna revandina welatiyên sivîl ên Sûriyî ji aliyê hêzên leşkerî yên Siyonîst ve, û jî bi operasyonên kontrol û baskdanê li gelek gund û bajarokên sînorî yên nêzî xeta cudahiyê re hatine hevra kirin.
Ev rewş di nav niştecihên herêmê de nigaraniyên zêde li ser firehbûna çalakiyên leşkerî yên rejîma Siyonîstî li başûrê Sûriyeyê çêkiriye.
..............................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Rejîma Siyonîstî
- Sûriye
- Başûrê Sûriyeyê
- Quneytira
- Deraa (Der‘a)
Your Comment