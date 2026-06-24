Nivîskî ya vekirî ya Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê ji NATO re; azadiya Abdullah Öcalan û garantîkirina mafên Kurdî li ber destpêka civîna Ankara

Li gorî rapora KurdPress, Meclîsa Rêveber a Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) berî lidarxistina civîna serokên NATOyê di rojên 7 û 8'ê Tîrmehê de li Enqereyê, di nameyeke vekirî de ku ji serokên hikûmet û dewletên endamên NATOyê re hatiye şandin, bal kişand ser pêdiviya piştgirîkirina pêvajoya diyalogê ya di navbera Abdullah Öcalan, tevgera Kurd û hikûmeta Tirkiyeyê de. KNK di vê nameyê de, bi destnîşankirina fersenda dîrokî ya ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd hatiye afirandin, çar daxwazên taybet ji welatên endamên NATOyê re pêşkêş kirine û ji wan xwestiye ku ji bo misogerkirina pêvajoyeke aştiyê ya cidî, dadperwer û domdar rolake çalaktir bilîzin.
Li gorî nameyê: «Ji aliyê Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) ve û bi armanca kişandina bala we ber bi pêvajoya diyalogên niha yên di navbera Abdullah Öcalan, tevgera Kurd û hikûmeta Tirkiyeyê de ku bi armanca gihîştina aştiyeke dadperwer û domdar tê şopandin, em vê nameyê berî civîna NATOyê li Enqereyê dişînin.»
Di berdewamiya nameyê de hatiye teqîdkirin ku guherînên Tirkiyeyê wekî yek ji endamên stratejîk ên NATOyê, ji sînorên vî welatî wêdetir bandordar in û çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd dikare, digel bihêzkirina aramiya navxweyî ya Tirkiyeyê, alîkariya ewlehî û aramiya herêmê jî bike.
KNK bi destnîşankirina rewşa niha ya Rojhilata Navîn nivîsiye: «Di rewşeke ku Sûriye, Iraq û Îran bi krîz, neheviya û pevçûnên kûr re rû bi rû ne, pêvajoya diyalogê li Tirkiyeyê fersendeke kêmpeyda afirandiye. Ger ev pêvajo bi awayekî watedar pêşve biçe, dikare alîkariya avabûna Tirkiyeyeke bihêztir û demokratîktir bike û bi taybetî di têkiliya Kurdistana Sûriyeyê û Herêma Kurdistanê ya Iraqê re, bibe sedema kêmkirina tansiyonên li herêmê. Pirsgirêka neçareserkirî ya Kurd di navenda gelek krîzên siyasî û ewlehiyê yên herêmê de ye.»
Di beşeke din a nameyê de hatiye ku aliyê Kurd carinan pabendbûna xwe ya ji bo çareseriya siyasî û danûstandinê nîşan daye. KNK bîranîne ku bangewaziya Abdullah Öcalan a di 27'ê Sibat 2025'an de ji bo çekfiroşîn û hilweşandina Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) fersendeke dîrokî ji bo aştiyê afirand û piştî wê jî gavên pratîkî yên wek agirbesta aliyekî û bidawîanîna têkoşîna çekdarî hatine avêtin.
Vê saziya kurd teqîd kiriye: «Abdullah Öcalanê ku ji aliyê milyonan Kurd ve wekî nûnerê rewa yê xwe tê nasîn û di pêvajoya müzakeratên aştiyê ya salên 2013-2015'an de roleke sereke girtiye, hê jî aliyê sereke û kilît e ji bo gihîştina aştiyeke bibandor û bi rûmet. Lê serkeftina müzakeratan hewce dike ku aliyê Kurd jî karibe di rewşeke dadperwer de beşdarî vê pêvajoyê bibe. Berdewamiya sînorkirinên li ser gihîştina Öcalan û domandina veqetandina wî bi pêvajoyeke aştiyê ya pêbawer û jêhatî re li hev nayê.»
Di nameya KNK'yê de herwiha teqîd hatiye ku aştiyeke dadperwer û domdar li Tirkiyeyê ne tenê alîkariya aramiya navxweyî ya vî welatî dike, belkî berjewendiyên ewlehiyê yên firehtir jî ji bo welatên endamên NATOyê re peyda dike. Li baweriya nivîskarên nameyê, pêvajoyeke wiha metirsiya ji nû ve destpêkirina pevçûnan, koçberbûna gelan û pêlên koçê yên bo Ewropayê kêm dike û ji belavbûna tundrewiya ku ji şer û neheviyên herêmî tê, pêşî digire.
Çar Daxwazên KNK'yê ji NATOyê re:
Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê di dawiya nameya xwe de ji serokên welatên endamên NATOyê xwestiye ku piştgirîya çar xalên sereke bikin:
-
Berdewamiya pêvajoya diyalogê ya di navbera hikûmeta Tirkiyeyê û tevgera Kurd de û çavdêrîkirina wê;
-
Bidawîanîna veqetandina Abdullah Öcalan û peydakirina şertên qanûnî yên pêwîst ji bo beşdariya azad û bibandor a wî di diyalogan de bi rayedarên Tirkiyeyê re;
-
Afirandina çarçoveyeke demokratîk û li ser bingehê qanûnê ji bo nasîna mafên kolektîf û bingehîn ên gelê Kurd li Tirkiyeyê;
-
Peynikirina nêzîkatiyeke siyasî ku aştî û demokrasiya Tirkiyeyê wekî beşek ji aştî û aramiya firehtir a herêmî bihesibîne.
Di dawiya nameyê de teqîd hatiye: «Sazkirina aştiyeke dadperwer û domdar di navbera hikûmeta Tirkiyeyê û gelê Kurd de, Tirkiyeyê bihêztir dike, tansiyonên Rojhilata Navîn kêm dike, metirsiya koçberbûn û tundrewiyê kêm dike û di dawiyê de alîkariya berjewendiyên ewlehiyê yên demdirêj ên NATOyê jî dike.»
Your Comment