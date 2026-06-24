Tirsîn û nerazîbûna Trump ji biryara Senatoya Amerîkayê ya derbarê rawestandina şerê li dijî Îranê de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Senatoya Amerîkayê çend demjimêr berê biryar da ku berdewamiya operasyonên leşkerî (şerê terorîstî) li dijî Îranê hewceyê destûra Kongreyê ye.
Di berteka vê biryarê de, Trump di êvara sêşemê bi dema herêmî de li ser torra xwe ya Truth Social, bi weşandina daxuyaniyekê îdia kir: «Min Îranê bi temamî di bin zextê de girtiye; ew li ber teslîmbûnê ye, amade ye ku paşde vekişe û amade ye ku hema hema her tiştî bide me.»
Wî îdia kir: Îran «herwiha ji bo cara yekem di çend dehsalên borî de, hurmeteke awarte ji Dewletên Yekbûyî û serokê wê, ango ji min re, qebûl kiriye.»
Trump bi qehrê ji biryara Senatoyê îdia kir: Lê di vê rewşê de, «Senatoya Amerîkayê biryar dide ku di wextekî neguncaw de û bi dengdaneke bêwate ya li ser Qanûna Hêzên Şer tevbigere.»
Serokê Amerîkayê bi êrişa li ser vê biryarê û dubarekirina îdiayên xwe yên li dijî Komara Îslamî ya Îranê, îdia kir: Ev tevger «ji mezintirîn piştevanê terorîzmê li cîhanê re peyamê dişîne ku Dewletên Yekbûyî ji tiştê ku ez bi wan re dikim razî nîn e û divê ez bisekinim. Bi vî awayî, ev tevger bi rastî alîkarî û dilgermiyê dide dijmin.»
Trump bi qehrê ji dengdana hin Komarparêzan li vê biryarê, zêde kir: Çar Komarparêzên «têkçûyî» tevî Demokratan deng dan û «Îran ji nûnerên min pirsî ku 'ev dinê çi wateyê dide?'»
Serokê Amerîkayê berdewam kir: «Van senatoyên tenê karê min dijwartir kirine, lê ez ê bi her awayê mimkun karê xwe bi dawî bikim, ji ber ku ez her tim wisa dikim!»
Meclisa Senatoya Amerîkayê di êvara sêşemê bi dema herêmî de, di tevgereke nedîtî de, biryarnameyek derbas kir ku fermanê dide Donald Trump, Serokê Amerîkayê, ku hêzên leşkerî ji têkiliya bi Îranê re derxe, ev yek berteke tund li wî û peyameke bihêz bû ku Kongre ji vî şerî piştgirî nake.
Balkêş e ku Senatoya Amerîkayê bi 50 dengan erê li dijî 48 dengan na, «Biryar-nameya Hêzên Şer a derbarê Îranê» ku berê di Meclisa Nûneran de hatibû pejirandin, derbas kir ku li gorê her çalakiyeke leşkerî li dijî Îranê tê astengkirin heya ku Serokê Amerîkayê pêşî ji Kongreyê destûrê bistîne.
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
Senatoya Amerîkayê
Trump
Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment