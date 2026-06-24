Pêdiviya ronîkirin û berfirehkirina çanda teşwîqkirina zekatê di civakê de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hocet-ul-Îslam Ebdulreza Pûrzehebî beriya nîvroya roja Sêşemê di civîna Encûmena Zekatê ya parêzgehê de, piştî spasdariya ji bo hewildanên endamên encûmenê, got ku pêdivî ye raporên têkildarî zekatê bi awayekî zelal li ber destê kesên peywendîdar û berpirsên navçeyan bên danîn da ku haydarî û zanîna wan li ser kapasîte û performansê zêdetir bibe.
Wî bi amajekirinê li kapasîteyên girîng ên parêzgehê di warê zekatê de got ku di hin rewşan de beşeke girîng ji zekata ku tê komkirin, ji aliyê xwediyên wê ve li heman deverê tê xerckirin û ev mijar hewceyê ravekirin û ragihandina rasttir e.
Pêdiviya rêzkirina pêşîniyan di xerckirina zekatê de
Nûnerê Waliyê Feqîh li Kurdistanê got ku şert û mercên aborî û civakî yên niha hewce dikin ku di dabeşkirina çavkaniyan de baldariyek mezintir hebe. Wî got ku bi taybetî bi zêdebûna daxwazên gel di warê xanî û pirsgirêkên jiyanî de, divê pêşîniyên xerckirina zekatê li gorî hewcedariyên bingehîn ên civakê bên diyarkirin.
Wî herwiha li ser pêdiviya bikaranîna kapasîteya dewletê û saziyên piştgirîkar ji bo çareserkirina pirsgirêkên qatên zehf ên civakê jî rawestiya.
Girîngiya çêkirina çanda zekatê
Hocet-ul-Îslam Ebdulreza di beşeke din a axaftina xwe de li ser girîngiya çêkirina çand û hişyarkirinê di warê zekatê de rawestiya û got ku belavkirina çanda zekatê nikanibe tenê bi ruhaniyan were sînorkirin; lêbelê divê akademîsyen, rewşenbîr, mamoste û rêvebir jî di vê rêbazê de rolek çalak bilîzin.
Wî zêde kir ku ger kesên ku di nav civakê de bawerî li wan heye, wek mamosteyên zanîngehê, doktor û rêvebirên herêmî, li ser girîngiya zekatê biaxivin, bandora civakî ya vê ferzeya olî dê zêdetir bibe.
Te’kîda li ser rola medyayê û saziyên civakî
Nûnerê Waliyê Feqîh li Kurdistanê bi amajekirinê li kapasîteya medyayê, mizgeftan, nimêja Înê û civînên giştî got ku bikaranîna tribûnên cuda, wek deng û wêneyê neteweyî, xutbeyên nimêja Înê û civînên gel, dikare di belavkirina çanda zekatê de roleke girîng bilîze.
Wî di dawiyê de piştî spasdariya ji berpirs û endamên Encûmena Zekatê ya parêzgehê, li ser domandina plan û bernameyên pêwîst ji bo baştirkirina performansa vê warê te’kîd kir.
..........
Dawîya Nûçeyî
Your Comment