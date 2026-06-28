“Mîrateya çandî û siyasî ya Rêberê Şehîd di nav Misilmanan de”

Şehadet û Cîhanîbûna Rêberê Me
إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ..
"Xwedê di vê ayetê de sozê Cennetê dide mêran; di hemberî can û malê wan, xelata şehîdbûna di rêya Xwedê de ‘Cennet’ e. Di pirtûkên Îlahî de jî, mîna Tövrat û Încîlê, ev soz hatî dayîn….
Seyîd Elî Xameneyî, şehîdê meha Ramazanê ye. Wî 50 salên jiyana xwe, can û malê xwe di rêya Xwedê de qurban kir. Di hemberî kufr û şirka vê demê de, wî cihada kir; lewma ew şehîdê meha Ramazanê ye. Xwedê Meqam û mertebe wî bikind bike.
Rêberê şehîdê Me hişmend bun, şiyayî û siyaset û takwaya xwe, xwe li rêya pîyên îlahî, sîreya Îmam Xomeynî (RA) û rêya Seyyidûş-Şuhadâ Îmam Huseyn (s.x) vekir. Di cîhana îro de, tu kesî ji her kesî pêş neye di berengîkirina li hemberî kufrê de; îro mînak (model) tenê Îmam Xameneyî ye. Jiyana wî bi temamî di rêya Xwedê de bû û wî şayistiya şehadetê hebû.
Munafîqan (du rûyan) vê tûm û tîşê li ser Misilmanan dikirin ku digotin: ‘Wî direve û diçe vê welatî’. Lê belê, wî li kêleka gelê xwe rawestiya. Di dawiya xwe de, di meha Ramazanê de, li odeya xwe ya kar, bi destê Pîstirîn û herî kêm însanên li ser erdê, bi qema şehadetê gihîşt.
Şehadet li ser wî Pîrobe. Xwedê me ji şefaatê wî bêpar neke. Înşelah, silav li şehîd Seyîd Elî Xameneyî û silav li bendên wî yên salihbin."
Your Comment