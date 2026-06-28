  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

“Mîrateya çandî û siyasî ya Rêberê Şehîd di nav Misilmanan de”

28 June 2026 - 13:10
News ID: 1832661
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
“Mîrateya çandî û siyasî ya Rêberê Şehîd di nav Misilmanan de”

Mamosta Mela Murat Aksu:Rêberê şehîdê Me hişmend bun, şiyayî û siyaset û takwaya xwe, xwe li rêya pîyên îlahî, sîreya Îmam Xomeynî (RA) û rêya Seyyidûş-Şuhadâ Îmam Huseyn (s.x) vekir.

Download 11 MB

Şehadet û Cîhanîbûna Rêberê Me

إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ..

"Xwedê di vê ayetê de sozê Cennetê dide mêran; di hemberî can û malê wan, xelata şehîdbûna di rêya Xwedê de ‘Cennet’ e. Di pirtûkên Îlahî de jî, mîna Tövrat û Încîlê, ev soz hatî dayîn….

Seyîd Elî Xameneyî, şehîdê meha Ramazanê ye. Wî 50 salên jiyana xwe, can û malê xwe di rêya Xwedê de qurban kir. Di hemberî kufr û şirka vê demê de, wî cihada kir; lewma ew şehîdê meha Ramazanê ye. Xwedê Meqam û mertebe wî bikind bike.

Rêberê şehîdê Me hişmend bun, şiyayî û siyaset û takwaya xwe, xwe li rêya pîyên îlahî, sîreya Îmam Xomeynî (RA) û rêya Seyyidûş-Şuhadâ Îmam Huseyn (s.x) vekir. Di cîhana îro de, tu kesî ji her kesî pêş neye di berengîkirina li hemberî kufrê de; îro mînak (model) tenê Îmam Xameneyî ye. Jiyana wî bi temamî di rêya Xwedê de bû û wî şayistiya şehadetê hebû.

Munafîqan (du rûyan) vê tûm û tîşê li ser Misilmanan dikirin ku digotin: ‘Wî direve û diçe vê welatî’. Lê belê, wî li kêleka gelê xwe rawestiya. Di dawiya xwe de, di meha Ramazanê de, li odeya xwe ya kar, bi destê Pîstirîn û herî kêm însanên li ser erdê, bi qema şehadetê gihîşt.

Şehadet li ser wî Pîrobe. Xwedê me ji şefaatê wî bêpar neke. Înşelah, silav li şehîd Seyîd Elî Xameneyî û silav li bendên wî yên salihbin."

Your Comment

You are replying to: .
captcha