Bi şermezarkirina dîsa şikandina peymana dawîkirina şer ji aliyê Amerîkayê ve؛Wezareta Karên Derve: Amerîka sozên xwe qîmet nade û pêbawer nîne

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA –Wezareta Karên Derve ya Komarê Îslamî ya Îranê, êrişên hewayî yên hêza terorîst a Amerîkayê ku di sibehên yekşemê, 7ê Tîrê 1405 de li ser çend navendên çavdêrî û lêkolînê yên li ber beranên başûr ên welat hatin kirin, bi tundî şermez dike.
Di vê daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ev êrişên barbar, ne tenê binpêkirina eşkere ya bend 4 a maddeya 2 ya Parsmana Neteweyên Yekbûyî ye, lê di heman demê de binpêkirina rênimayî ya bend 1 a peymana bidawîkirina şer a 28ê Xemezê 1405 jî ye. Ev yek nîşan dide ku rejîma Amerîkayê qet qîmet û pêbaweriyê nade sozên xwe û şikandina peymanan beşek ji xwezaya vê rejîmê ye.
Wezareta Karên Derve ya Îranê tekez kir ku di dema ku berpirsiyariyên Şûraya Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî û Sekreterê Giştî yên vê saziyê yên li ser aşti û ewlehiya navneteweyî bi bîr tîne, li hemberî êrişên leşkerî yên Amerîkayê jî, li gorî maddeya 51 a Parsmana Neteweyên Yekbûyî, biryara xwe ya parastina serweriya neteweyî û yekbûna axa Îranê bi tundî dide.
Dawiya peyamê/
Your Comment