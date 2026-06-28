  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Bi şermezarkirina dîsa şikandina peymana dawîkirina şer ji aliyê Amerîkayê ve؛Wezareta Karên Derve: Amerîka sozên xwe qîmet nade û pêbawer nîne

28 June 2026 - 10:31
News ID: 1832478
Source: kmr.abna24.com
Bi şermezarkirina dîsa şikandina peymana dawîkirina şer ji aliyê Amerîkayê ve؛Wezareta Karên Derve: Amerîka sozên xwe qîmet nade û pêbawer nîne

Wezareta Karên Derve yên welatê me, bi behsa binpêkirina dubare ya peymana bidawîkirina şer ji aliyê Amerîkayê ve di sibehê 7‑ê Tîrê 1405 de, tekez kir ku rejîma Amerîkayê qet qîmet û pêbaweriyê nade soz û peymanên xwe û şikandina peymanan beşek ji xwezaya vê rejîmê ye.

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA –Wezareta Karên Derve ya Komarê Îslamî ya Îranê, êrişên hewayî yên hêza terorîst a Amerîkayê ku di sibehên yekşemê, 7ê Tîrê 1405 de li ser çend navendên çavdêrî û lêkolînê yên li ber beranên başûr ên welat hatin kirin, bi tundî şermez dike.

Di vê daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ev êrişên barbar, ne tenê binpêkirina eşkere ya bend 4 a maddeya 2 ya Parsmana Neteweyên Yekbûyî ye, lê di heman demê de binpêkirina rênimayî ya bend 1 a peymana bidawîkirina şer a 28ê Xemezê 1405 jî ye. Ev yek nîşan dide ku rejîma Amerîkayê qet qîmet û pêbaweriyê nade sozên xwe û şikandina peymanan beşek ji xwezaya vê rejîmê ye.

Wezareta Karên Derve ya Îranê tekez kir ku di dema ku berpirsiyariyên Şûraya Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî û Sekreterê Giştî yên vê saziyê yên li ser aşti û ewlehiya navneteweyî bi bîr tîne, li hemberî êrişên leşkerî yên Amerîkayê jî, li gorî maddeya 51 a Parsmana Neteweyên Yekbûyî, biryara xwe ya parastina serweriya neteweyî û yekbûna axa Îranê bi tundî dide.

Dawiya peyamê/

Your Comment

You are replying to: .
captcha