Jinê ji Endonezyayê :Şehîdkirina Rêberê, dilgiraniya gelê Endonezyayê ji bo Komarê Îslamî zêdetir kir / Îran hegîmenya medyayê ya Amerîkayê şikand

Li gorî rojnameya navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (S)— ABNA— Şerê hêjayî ya sêyemîn ê Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê û şehîdkirina Rêberê Serweriya Îslamî, tevî ku gelek zirarên mezin anîn ser gelê Îranê, bû sedema avakirina pêleke hişyariyê di nav gelên cîhanê de.
Hêz û şiyana leşkerî û siyasî ya Îranê di dema şer de nîşan da ku medyayên Rojava salan e rûyekî guherî û derewîn ji sistem û gelê Îranê pêşkêşî cîhanê dikir. Ji ber vê yekê, xwestin û dilgiraniya gelên cîhanê ji bo modelgirtinê li gorî Îranê wekî welatekî serbixwebûn û bi hêz zêde bû.
Di vê çarçoveyê de, me bi “Heriti Latîf”, jinê çalak a medyayê ya ji Endonezyayê re axivî:
Abna: Ji kerema xwe di destpêkê de, li ser çalakiyên xwe û qada lêkolîn û lêkolînên xwe ji bo xwendevanan agahî bide?
Heriti Latîf: Ez xelkê Endonezyayê me û li Îranê dijîm. Niha ez di asta masterê de li zanîngeha “Baqir al-Ulum” li warê lêkolîna jin û malbatê dixwînim. Ez di warê nivîsandin, lêkolîn û çalakiyên medyayê û şabakan de, bi taybetî li ser mijarên rojane û navneteweyî çalak im. Di salên dawî de, bi zêdebûna tansiyonan di navbera Îran, Amerîka û rejîma Siyonîst de, ez di warê analîzkirin û ravekirina mijarên Îran, Filîstîn û Rojavî de dixebitim û di bernameyên medyayî û televîzyonê de beşdar dibim.
Abna: Şehîdkirina Rêberê Serweriya Îslamî di nav civaka Endonezyayê de, bi taybetî di nav Şîayên vê welatî de çi bersiv û bandor dan?
Heriti Latîf: Bê doubt, şehîdkirina Rêberê Serwerî bûgehekî mezin bû; ji bo dostdariyên Ehl-ul-beyt (S), xwendekarên azadî û daxwazkarên edaletê yên cîhanê, û ji bo kesên ku salan e guherînên Îranê bi rê re diçûn, bû bûyeke pir xemgîn û şokkirî ji bo gelê Indonezyayê.
Ji bo gelek ji gelê Indonezyayê, ew ne tenê rêberekî siyasî bû, lê di heman demê de nîşaneya berxwedan, netêr û beriya li hemberî zext û tawanberiya Amerîka û Îsraîlê bû. Şehîdkirina wî bû xemeke mezin ji bo kesên ji beriya vê yekê ji Îranê naskirî, lê di heman demê de bû sedema wê yekê ku gelek kesên ku berê naxasin, li ser rola Komarê Îslamî û sedema berxwedana vê welatî li hemberî zextên çend deh salan de, bibe kurm (veguhêz) û naskirina wan zêde bibe.
Abna: Di dema şerê hêjayî yê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê de, medyayên Indonezyayê çawa nûçeyên vê şer pêşwaziya kirin?
Heriti Latîf: Ji dema destpêkirina vê şer û zêdebûna tansiyonan di navbera Amerîka û Îranê de, balê gelê Indonezyayê bi awayekî mezin li vê şerê vekir. Medyayên Endonezyayê bi berfirehî guherînên şer, êriş, helwestên Îran, polîtîkayên Amerîka û encamên wan li ser herêmê nîşan da.
Hevjînê min rojnamevanê yek ji şabakan e ya televîzyonê ya Indonezyayê ye û bi berdewamî guwartirîkirina rewşa siyasî ya Îranê dike. Ez jî çend caran di medyayên Indonezyayê de li ser rewşa Îran û guherînên herêmî şirove kirim. Helbet, helwesta hemû medyayên Indonezyayê li ser Îranê wek hev nîn e; hin medya hewl didin bi nêzîkatiyeke hevseng helwesta Îranê nîşan bidin û Îranê wekî welatekî ku ji serwerî û berjewendiyên xwe yên neteweyî diparêze dibînin, lê medyayên din bêtir di bin bandora çîrokên medyayên Rojava de ne.
Lê di asta daxuyaniyên giştî de, gelek ji gelê Indonezyayê bi vê encamê re gihîştin ku Îran welatekî wisa nîne ku bi hêsanî serî bide. Li gorî nêrsta gelek kesan, berxwedana Îranê li hemberî Amerîka û Îsraîlê nîşaneya netêr, serxwebûn û baweriya xwe bi neteweyî ye; ji ber ku salan e Amerîka wekî hêzekê dihat naskirin ku tu welat nikare li hemberî wê raweste.
Abna: Niha çend rêya ji gelê Endonezyayê Şîî ne û naskirin û xwestina wan a ji bo Îranê û çanda Serweriya Îslamî çawa ye?
Heriti Latîf: Em nexwedarî statisticsên fermî yên ji bo nifûsa Şîayên Indonezyayê nînin, ji ber ku di vê welatî de nifûs li gorî olê nayê hejmartin. Lê li gorî raporan, hejmara Şîayan di navbera 1 heta 5 mîlyon kesî de tê dîtin. Her çend Şîa di nav misilmanên din de kêm be jî, xwestina ji bo Îranê û Serweriya Îslamî ne limitdar e bi civaka Şîayan re. Gelek hişmend, akademîshen, çalakên civakî û heta nûnerên Ehli-sünnetê jî salan e bi rêz û îhtiram behsa helwestên serbixwebûnê yên Îranê dikin, bi taybetî di parastina gelê Filîstînê û berengîkirina dagirkirina rejîma Siyonîst de.
Di dîroka dawî ya Indonezyayê de, mîna Abdurrahman Wahed, Amin Rais û gelek hişmendên din, gelek caran behsa cihê siyasî yê Îranê kirin wekî welatekî serbixwebûn û xwedî helwestên netêr di qada navneteweyî de.
Li gorî min, naskirina gelê Endonezyayê ya li ser Îranê zêde bûye. Berî vê şer, gelek kes difikirin ku ji ber salan e di bin dorpêchên aborî de, Îran di warê zanistî de paşve maye, lê niha nêrîna wan cuda ye. Gelek ji welwatî yên min îro Îranê wekî welatekî dibînin ku tevî 4 deh sal dorpêçan, di warê teknolojî, parastin, bijîşkî, perwerdehiya bilind û lêkolînê de gelek pêşketinên girîng bi dest xistine. Ev guherîn nêrîna civaka Indonezyayê guherand.
Gelek ji gelê Indonezyayê Îranê mînakek ji welatekî dibînin ku bi têkiliya hêzên xwe yên hundurîn, serxwebûna siyasî û baweriya bi kapasîteyên neteweyî, karî rêya pêşketina xwe bidomîne.
Abna: Bi zelalkirina xwestina gelê Indonezyayê ji bo Îranê û çanda Serweriya Îslamî, te çi pêşniyar hene ji bo pêşxistina têkiliyên di navbera gelên Îran û Endonezyayê de?
Yek ji qadên herî girîng ên pêşxistina têkiliyên navbera Îran û Indonezyayê, berfirehkirina hevkariyên zanistî û akademîk e. Îran di warê teknolojiyê, bijîşkî, dermanan, endezyariyê, lêkolînên jin û malbatê û zanistên Îslamî yên dawî de xwedî kapasîteyên hêja ye û dikare derfetên zêdetir ên ji bo xaniyên xêran (scholarship) û hevkariyên zanistî bixemilîne ji bo xwendekarên Indonezyayê.
Zêdebûna xwestina gelê Indonezyayê ji bo Îranê, derfeteke hêja ye ji bo kûrtirkirina têkiliyên zanistî yên her du welatan. Di meha dawî de, gelek kes ji min pirsîn ku ez çawa dikarim li pergala perwerdehiya Îranê bixwînim û derfetên xaniyên xêran bigirim.
Ji bilî perwerdehiyê, hevkariya çandî û medyayê jî girîngî quitek e. Çiqas gelê Indonezyayê Îranê bê navberiya medyayên Rojava naskine, wê wêneyekî rasttir ê Îranê bibîne. Ji aliyê din ve, naskirina gelê Îranê ya Indonezyayê wekî mezinkirina welatê misilman ê cîhanê, dê bibe alîkar ji bo xurtkirina têkiliyên her du gelan. Divê têkiliyên Îran û Indonezyayê ne tenê di asta dewletan de bimînin, lê divê bi rêya zanîngeh, navendên zanistî, medya, sazîyên çandî û malbatên her du welatan were berfirehkirin.
Her çend şerê dawî zirarên mezin anîbet jî, rastî ew e ku nêrîna gelê Indonezyayê ya li ser Îranê guherî. Îran niha wekî welatekî serbixwebûn û berxwedêr, xwedî şiyayên zanistî û teknolojiyê tê naskirin. Ji bo gelek ji gelê Indonezyayê, ezmûna Îranê nîşan da ku miletek dikare bi xwekirina serbixwebûnê, baweriya bi xwe û berxwedana li hemberî zextên hêzên mezin, li ser rêya pêşketina xwe berdewam bike.
..............
Dawiya peyamê
Etîket
Rêberê Şehîd ê Îranê
Amerîka
Îran
Şîeyên Endonezyayî
Your Comment